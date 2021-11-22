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Житель Тайваня зарезал сотрудника магазина после просьбы надеть маску

Сейчас мужчина задержан, с ним работают специалисты. Отмечается, что экспертам предстоит сделать вывод о его психическом состоянии.

22 ноября, 13:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Житель острова Тайвань зарезал сотрудника магазина после просьбы надеть маску. Об этом сообщает Focus Taiwan со ссылкой на местные правоохранительные органы. Инцидент произошёл в городе Таоюань.

По данным следствия, 41-летний мужчина по фамилии Цзян зашёл в круглосуточный магазин без маски. В ответ на замечание работника он покинул супермаркет и вернулся, надев средство защиты, однако начал словесную перепалку с сотрудником и швырнул в него маску. А через полтора часа после конфликта подозреваемый вновь вернулся в магазин и несколько раз ударил ножом в грудь работника, сделавшего замечание. Мужчина скончался в больнице от полученных травм.

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Трое мужчин в масках выбросили на улице труп модели после вечеринки

В данный момент подозреваемый задержан, с ним работают специалисты, которым предстоит сделать вывод о его психическом состоянии. Напавшему грозит от десяти лет тюрьмы.

Ранее Лайф рассказывал, что пьяный житель Марий Эл до смерти избил десятимесячного внука сожительницы. Удары он наносил по голове, шее и туловищу. Мужчине уже предъявили обвинение, решается вопрос о взятии задержанного под стражу.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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