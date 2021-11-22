Житель Тайваня зарезал сотрудника магазина после просьбы надеть маску

По данным следствия, 41-летний мужчина по фамилии Цзян зашёл в круглосуточный магазин без маски. В ответ на замечание работника он покинул супермаркет и вернулся, надев средство защиты, однако начал словесную перепалку с сотрудником и швырнул в него маску. А через полтора часа после конфликта подозреваемый вновь вернулся в магазин и несколько раз ударил ножом в грудь работника, сделавшего замечание. Мужчина скончался в больнице от полученных травм.