Трое мужчин в масках выбросили на улице труп модели после вечеринки

Тело 24-летней модели Кристи Джайлз обнаружили около больницы в Южной Калифорнии, в Калвер-Сити, что неподалёку от Лос-Анджелеса, США. По словам мужа девушки, камера зафиксировала, что трое мужчин в масках привезли её на машине без номеров и бросили прямо на тротуаре. Два часа спустя 26-летнюю подругу Кристи Хильду, которая работала дизайнером, нашли в одной из больниц Лос-Анджелеса в критическом состоянии. Якобы у неё в организме обнаружили героин, пишет The Sun.

Кристи Джайлз. Фото © Instagram / christygilesx

Накануне девушки веселились на вечеринке в клубе вместе с друзьями. После они должны были отправиться на афтепати, но так и не добрались до места. Мама Кристи Дасти Джайлз считает, что дочь и её подругу накачали наркотиками и изнасиловали. Муж девушки получил доступ к её переписке, последнее сообщение, отправленное Хильде, гласило: "Надо убираться отсюда". Приятельница ответила "да" и написала, что вызвала такси.

Фото © Instagram / christygilesx

Ответ подруги Кристи уже не прочла, однако её тело привезли к больнице лишь спустя почти 11 часов. Мама девушки рассказала, что дочь не осталась бы с мужчинами по своей воле, а значит, её удерживали насильно. К тому же модель владела навыками самообороны, поэтому, по мнению родительницы, Кристи могли накачать наркотиками и, возможно, связать.

Кристи — дочь офицера военной полиции, её отец Лесли служил в Ираке. Моих дочерей буквально учили, как убить человека шариковой ручкой. Моя дочь боролась бы изо всех сил. Но, насколько я поняла из разговора с врачом отделения неотложной помощи и медсестрой, они не обнаружили никаких видимых синяков, царапин или каких-либо признаков драки Дасти Джайлз мама Кристи

Фото © Instagram / christygilesx, isaac_zoller