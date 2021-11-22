В Союзе педиатров обозначили возможные сроки начала вакцинации российских детей от ковида
Сейчас в Минздраве изучают итоги исследований препарата "Спутник М", после чего будет принято решение о старте прививочной кампании. Подчёркивается, что характер процедуры — добровольный.
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Вакцинация детей от коронавирусной инфекции в нашей стране может стартовать уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в Союзе педиатров России.
Уточняется, что недавно успешно завершились первая и вторая стадии клинических испытаний антиковидной российской вакцины "Спутник М" среди подростков. Сейчас в Минздраве изучают итоги исследований, после чего будет принято решение о начале вакцинации детей. Подчёркивается, что процедура будет носить исключительно добровольный характер.
В то же время доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета Владимир Тимошилов считает, что прививать детей в России начнут не раньше 2022 года. По его словам, немало времени потребуется на наблюдение за привитыми. В частности, необходимо отследить динамику выработки антител и заболеваемость среди несовершеннолетних. При этом специалист убеждён, что вакцину стоит делать только детям из группы риска.
"По-хорошему, вакцинация в отношении детей должна быть адресной, для тех, у кого есть сопутствующая патология, способная утяжелить течение коронавируса, но не накладывающая ограничений на применение вакцины", — пояснил Тимошилов.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что концентрацию препарата от ковида "Спутник V" снизят в пять раз для вакцинации подростков и в десять раз — для детей младшего возраста.
Напомним, что в США уже официально одобрили применение вакцины от ковида Pfizer для детей от 5 до 11 лет. Детская доза препарата будет составлять примерно третью часть от дозы взрослого человека.
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