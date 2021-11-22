В Союзе педиатров обозначили возможные сроки начала вакцинации российских детей от ковида

Вакцинация детей от коронавирусной инфекции в нашей стране может стартовать уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в Союзе педиатров России.

Уточняется, что недавно успешно завершились первая и вторая стадии клинических испытаний антиковидной российской вакцины "Спутник М" среди подростков. Сейчас в Минздраве изучают итоги исследований, после чего будет принято решение о начале вакцинации детей. Подчёркивается, что процедура будет носить исключительно добровольный характер.

В то же время доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета Владимир Тимошилов считает, что прививать детей в России начнут не раньше 2022 года. По его словам, немало времени потребуется на наблюдение за привитыми. В частности, необходимо отследить динамику выработки антител и заболеваемость среди несовершеннолетних. При этом специалист убеждён, что вакцину стоит делать только детям из группы риска.