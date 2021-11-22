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В Союзе педиатров обозначили возможные сроки начала вакцинации российских детей от ковида

Сейчас в Минздраве изучают итоги исследований препарата "Спутник М", после чего будет принято решение о старте прививочной кампании. Подчёркивается, что характер процедуры — добровольный.

22 ноября, 13:09

Фото © Pexels

Вакцинация детей от коронавирусной инфекции в нашей стране может стартовать уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в Союзе педиатров России.

Уточняется, что недавно успешно завершились первая и вторая стадии клинических испытаний антиковидной российской вакцины "Спутник М" среди подростков. Сейчас в Минздраве изучают итоги исследований, после чего будет принято решение о начале вакцинации детей. Подчёркивается, что процедура будет носить исключительно добровольный характер.

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В то же время доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета Владимир Тимошилов считает, что прививать детей в России начнут не раньше 2022 года. По его словам, немало времени потребуется на наблюдение за привитыми. В частности, необходимо отследить динамику выработки антител и заболеваемость среди несовершеннолетних. При этом специалист убеждён, что вакцину стоит делать только детям из группы риска.

"По-хорошему, вакцинация в отношении детей должна быть адресной, для тех, у кого есть сопутствующая патология, способная утяжелить течение коронавируса, но не накладывающая ограничений на применение вакцины", — пояснил Тимошилов.

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Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что концентрацию препарата от ковида "Спутник V" снизят в пять раз для вакцинации подростков и в десять раз — для детей младшего возраста.


Напомним, что в США уже официально одобрили применение вакцины от ковида Pfizer для детей от 5 до 11 лет. Детская доза препарата будет составлять примерно третью часть от дозы взрослого человека.


Гинцбург раскрыл особенности вакцинации подростков "Спутником V"

Гинцбург раскрыл особенности вакцинации подростков "Спутником V"

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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