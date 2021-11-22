3 знака зодиака, с которыми лучше даже и не пытаться строить отношения

Строить отношения сложно, даже когда оба партнёра в этом заинтересованы и прикладывают все силы. Задача становится невыполнимой, когда парень или девушка, напротив, будто бы изо всех сил пытаются сделать так, чтобы поставить на любви крест. Астрологи уверяют: нужно знать всего три знака зодиака, не влюбляйтесь в них — и будет вам счастье.

Тельцы

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Считается, что представители этого знака зодиака уж слишком требовательны к своим партнёрам. В придачу таких людей зачастую упрекают в излишней циничности. Уже довольно скверные качества, не правда ли? Но и это ещё не всё. В отношениях у Тельцов больше всего проблем с доверием. Так что без ревности и постоянных допросов будет не обойтись, пишет Пятый канал.

Скорпионы

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Скорпионы не особо-то любят серьёзные отношения. Рассчитывая на интрижки, представители этого знака на первых свиданиях показывают лишь свои хорошие стороны, надеясь, что настоящих никто никогда не узнает. А скрывать есть что, недаром за Скорпионом закрепился статус самого ужасного знака. Всем, кто вступает в отношения с этими людьми, заявляем: готовьтесь к тому, что на вас будут постоянно давить, ревновать, а иногда даже следить. Впрочем, это ещё далеко не полный список.

Водолеи

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