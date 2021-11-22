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Врачи заявили, что у пострадавшей при пожаре певицы Марины Хлебниковой обожжены веки

По прогнозам, певица столкнётся с трудностями — ей будет больно смотреть. При этом о пластике лица пока говорить рано.

22 ноября, 11:55
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/marina_hlebnikova_official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">marina_hlebnikova_official</a></p>

Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official

Состояние пострадавшей при пожаре певицы Марины Хлебниковой остаётся тяжёлым. Врачи говорят, что у артистки обожжены веки. Об этом kp.ru заявил источник в здравоохранении.

"В субботу Хлебникову сняли с ИВЛ, она дышит самостоятельно, но всё ещё находится в медикаментозной коме. Медики пристально следят за всеми показаниями состояния пациентки, и если ей станет хуже, незамедлительно подключат ИВЛ снова", — сообщил собеседник издания.

Пострадавшую при пожаре певицу Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ

Пострадавшую при пожаре певицу Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ

Также уточняется, что никаких серьёзных операций артистке не проводили. Известно, что у неё сильные ожоги век. Врачи прогнозируют, что, придя в сознание, Хлебникова столкнётся с трудностями — ей будет больно смотреть. Интересно, что ранее издание StarHit сообщало: звезда постоянно находится в сознании и всё понимает.

Певица Марина Хлебникова во время пожара пыталась спастись самостоятельно

Певица Марина Хлебникова во время пожара пыталась спастись самостоятельно

При этом, как подчёркивают хирурги, пока рано говорить о пластических операциях и пересадке кожи. По словам кандидата медицинских наук Ильи Колышева, о необходимости пластики станет понятно значительно позже. Врачи будут ждать, когда заживут ткани и появится рубец. Впрочем, на лице они почти не образуются, отметил специалист. Нельзя исключать вероятность, что веки заживут самостоятельно.

Напомним, певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей квартире в Москве, на улице Ратной, площадь возгорания составила десять квадратных метров. Причиной пожара могла быть непотушенная сигарета. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Как сообщается, артистка успела надышаться едким дымом. Певица была отправлена в НИИ имени Склифосовского с сильными ожогами. Ранее Лайф писал, что Марина Хлебникова впала в кому.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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