Врачи заявили, что у пострадавшей при пожаре певицы Марины Хлебниковой обожжены веки

Состояние пострадавшей при пожаре певицы Марины Хлебниковой остаётся тяжёлым. Врачи говорят, что у артистки обожжены веки. Об этом kp.ru заявил источник в здравоохранении.

"В субботу Хлебникову сняли с ИВЛ, она дышит самостоятельно, но всё ещё находится в медикаментозной коме. Медики пристально следят за всеми показаниями состояния пациентки, и если ей станет хуже, незамедлительно подключат ИВЛ снова", — сообщил собеседник издания.

Также уточняется, что никаких серьёзных операций артистке не проводили. Известно, что у неё сильные ожоги век. Врачи прогнозируют, что, придя в сознание, Хлебникова столкнётся с трудностями — ей будет больно смотреть. Интересно, что ранее издание StarHit сообщало: звезда постоянно находится в сознании и всё понимает.