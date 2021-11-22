Врачи заявили, что у пострадавшей при пожаре певицы Марины Хлебниковой обожжены веки
По прогнозам, певица столкнётся с трудностями — ей будет больно смотреть. При этом о пластике лица пока говорить рано.
Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official
Состояние пострадавшей при пожаре певицы Марины Хлебниковой остаётся тяжёлым. Врачи говорят, что у артистки обожжены веки. Об этом kp.ru заявил источник в здравоохранении.
"В субботу Хлебникову сняли с ИВЛ, она дышит самостоятельно, но всё ещё находится в медикаментозной коме. Медики пристально следят за всеми показаниями состояния пациентки, и если ей станет хуже, незамедлительно подключат ИВЛ снова", — сообщил собеседник издания.
Также уточняется, что никаких серьёзных операций артистке не проводили. Известно, что у неё сильные ожоги век. Врачи прогнозируют, что, придя в сознание, Хлебникова столкнётся с трудностями — ей будет больно смотреть. Интересно, что ранее издание StarHit сообщало: звезда постоянно находится в сознании и всё понимает.
При этом, как подчёркивают хирурги, пока рано говорить о пластических операциях и пересадке кожи. По словам кандидата медицинских наук Ильи Колышева, о необходимости пластики станет понятно значительно позже. Врачи будут ждать, когда заживут ткани и появится рубец. Впрочем, на лице они почти не образуются, отметил специалист. Нельзя исключать вероятность, что веки заживут самостоятельно.
Напомним, певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей квартире в Москве, на улице Ратной, площадь возгорания составила десять квадратных метров. Причиной пожара могла быть непотушенная сигарета. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Как сообщается, артистка успела надышаться едким дымом. Певица была отправлена в НИИ имени Склифосовского с сильными ожогами. Ранее Лайф писал, что Марина Хлебникова впала в кому.
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