"Погибла в бою": Журналист Мамонтов согласился с версией адмирала Попова о причинах крушения "Курска"
Автор документального фильма о трагедии отметил, что в речи военнослужащего сразу после крушения можно было заметить намёк на то, что субмарина "погибла в бою".
Фото © ТАСС / Майстерман Семен
Журналист Аркадий Мамонтов, освещавший трагедию с подлодкой "Курск" в августе 2000 года, согласился с версией командующего Северным флотом в 1999–2001 годах адмирала Вячеслава Попова о том, что субмарина затонула при столкновении с подводной лодкой НАТО. Таким мнением автор документального фильма о событиях тех дней поделился в беседе с Лайфом.
"Я согласен с возможной версией о том, что подлодка "Курск" погибла в бою. Я думаю, что так. Не знаю, какой это был бой: учебный или случайный в виде столкновения. Первопричина крушения нашего новейшего подводного крейсера заключалась, скорее всего, в том, о чём сегодня сказал адмирал Вячеслав Попов", — отметил журналист.
Мамонтов добавил, что в интервью сразу после трагедии, обращаясь к семьям погибших, Попов заявил, что будет искать тех, кто убил их близких. По словам нашего собеседника, это был первый намёк на то, что крушение произошло из-за внешних причин. Позднее в документальном фильме "Август" о трагедии с АПЛ Мамонтов показал эпизод о том, как два высокопоставленных военнослужащих рассматривают видеозапись внешнего осмотра "Курска", видят там вмятину и дыру и говорят между собой, что это внешний удар. Это стало вторым намёком, подчеркнул журналист.
Ранее адмирал Попов рассказал о сигнале SOS с субмарины НАТО перед гибелью "Курска". По его словам, подлодка альянса следила за российской, но в какой-то момент подошла слишком близко, а может, манёвр отечественной АПЛ привёл к потере контакта.
Подводный ракетоносный крейсер проекта 949А "Антей" К-141 "Курск" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Официально причиной крушения был назван взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины. Несколько дней весь мир ждал, что ребят-подводников спасут, но этого не произошло. На борту субмарины находилось 118 человек, все они погибли. К 20-летию со дня катастрофы Лайф снял документальный фильм.
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