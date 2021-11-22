Журналист Аркадий Мамонтов, освещавший трагедию с подлодкой "Курск" в августе 2000 года, согласился с версией командующего Северным флотом в 1999–2001 годах адмирала Вячеслава Попова о том, что субмарина затонула при столкновении с подводной лодкой НАТО. Таким мнением автор документального фильма о событиях тех дней поделился в беседе с Лайфом.

"Я согласен с возможной версией о том, что подлодка "Курск" погибла в бою. Я думаю, что так. Не знаю, какой это был бой: учебный или случайный в виде столкновения. Первопричина крушения нашего новейшего подводного крейсера заключалась, скорее всего, в том, о чём сегодня сказал адмирал Вячеслав Попов", — отметил журналист.

Мамонтов добавил, что в интервью сразу после трагедии, обращаясь к семьям погибших, Попов заявил, что будет искать тех, кто убил их близких. По словам нашего собеседника, это был первый намёк на то, что крушение произошло из-за внешних причин. Позднее в документальном фильме "Август" о трагедии с АПЛ Мамонтов показал эпизод о том, как два высокопоставленных военнослужащих рассматривают видеозапись внешнего осмотра "Курска", видят там вмятину и дыру и говорят между собой, что это внешний удар. Это стало вторым намёком, подчеркнул журналист.

Ранее адмирал Попов рассказал о сигнале SOS с субмарины НАТО перед гибелью "Курска". По его словам, подлодка альянса следила за российской, но в какой-то момент подошла слишком близко, а может, манёвр отечественной АПЛ привёл к потере контакта.