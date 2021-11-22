Эксперт Союстов объяснил версию адмирала Попова о столкновении "Курска" с субмариной НАТО

Военный эксперт Андрей Союстов раскритиковал версию командующего Северным флотом в 1999–2001 годах адмирала Вячеслава Попова о том, что атомная подводная лодка (АПЛ) "Курск" в 2000 году затонула при столкновении с субмариной НАТО. Так, по его мнению, если бы российская субмарина действительно столкнулась с натовской, то рядом бы лежало "раздавленное в хлам" американское судно.

Союстов отметил, что в словах Попова есть ряд нестыковок. К примеру, если сравнить подводное водоизмещение "Курска" и предполагаемой иностранной подлодки, различаться оно будет чуть ли не в три раза в пользу российской субмарины. По словам эксперта, это было бы похоже на столкновение КамАЗа и легковушки.

"Даже если по касательной произойдёт лёгкое столкновение таких конструкций, то кто после этого утонет, а кто — нет? То есть, если бы там действительно было столкновение, рядом с "Курском" на дне лежала бы раздавленная в хлам американская подводная лодка, чего мы по факту не наблюдаем", — приводит его слова "Газета.ru".

Кроме того, Союстов считает, что адмирал Попов данной версией попросту пытается выгородить себя. По мнению эксперта, его просчёты как командующего флотом были вполне весомы как до, так и в ходе самой трагедии.

Ранее адмирал Попов рассказал о сигнале SOS с субмарины НАТО перед гибелью "Курска". По его словам, подлодка альянса следила за российской, но в какой-то момент подошла слишком близко, а может, манёвр отечественной АПЛ привёл к потере контакта.