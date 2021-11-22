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Эксперт Союстов объяснил версию адмирала Попова о столкновении "Курска" с субмариной НАТО

Как считает специалист, таким образом экс-командующий Северным флотом попросту пытается выгородить собственные просчёты как до, так и в ходе самой трагедии.

22 ноября, 11:28

Фото © ТАСС / АР / Anonymous

Военный эксперт Андрей Союстов раскритиковал версию командующего Северным флотом в 1999–2001 годах адмирала Вячеслава Попова о том, что атомная подводная лодка (АПЛ) "Курск" в 2000 году затонула при столкновении с субмариной НАТО. Так, по его мнению, если бы российская субмарина действительно столкнулась с натовской, то рядом бы лежало "раздавленное в хлам" американское судно.

Союстов отметил, что в словах Попова есть ряд нестыковок. К примеру, если сравнить подводное водоизмещение "Курска" и предполагаемой иностранной подлодки, различаться оно будет чуть ли не в три раза в пользу российской субмарины. По словам эксперта, это было бы похоже на столкновение КамАЗа и легковушки.

"Даже если по касательной произойдёт лёгкое столкновение таких конструкций, то кто после этого утонет, а кто — нет? То есть, если бы там действительно было столкновение, рядом с "Курском" на дне лежала бы раздавленная в хлам американская подводная лодка, чего мы по факту не наблюдаем", — приводит его слова "Газета.ru".

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Кроме того, Союстов считает, что адмирал Попов данной версией попросту пытается выгородить себя. По мнению эксперта, его просчёты как командующего флотом были вполне весомы как до, так и в ходе самой трагедии.

Ранее адмирал Попов рассказал о сигнале SOS с субмарины НАТО перед гибелью "Курска". По его словам, подлодка альянса следила за российской, но в какой-то момент подошла слишком близко, а может, манёвр отечественной АПЛ привёл к потере контакта.

Напомним, подводный ракетоносный крейсер проекта 949А "Антей" К-141 "Курск" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Официально причиной крушения был назван взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины. Несколько дней весь мир ждал, что ребят-подводников спасут, но этого не произошло. На борту субмарины находилось 118 человек, все они погибли. К 20-летию со дня катастрофы Лайф снял документальный фильм.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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