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Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации от ковида

В понедельник у главы государства рабочий день, и он уже провёл встречу с главой ФНС Даниилом Егоровым.

22 ноября, 11:21
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67107/photos/66993" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин после ревакцинации от коронавируса чувствует себя нормально. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На соответствующий вопрос журналистов представитель Кремля ответил: "Нормально".

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Песков уточнил, что в понедельник у Путина рабочий день, и российский лидер только что провёл встречу. Как уточнила пресс-служба Кремля, с президентом общался глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

Напомним, о ревакцинации от ковида президент России Владимир Путин сообщил в воскресенье, 21 ноября. Для этого глава государства выбрал однокомпонентный препарат "Спутник лайт".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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