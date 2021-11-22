Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации от ковида
В понедельник у главы государства рабочий день, и он уже провёл встречу с главой ФНС Даниилом Егоровым.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин после ревакцинации от коронавируса чувствует себя нормально. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На соответствующий вопрос журналистов представитель Кремля ответил: "Нормально".
Песков уточнил, что в понедельник у Путина рабочий день, и российский лидер только что провёл встречу. Как уточнила пресс-служба Кремля, с президентом общался глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
Напомним, о ревакцинации от ковида президент России Владимир Путин сообщил в воскресенье, 21 ноября. Для этого глава государства выбрал однокомпонентный препарат "Спутник лайт".
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