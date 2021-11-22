Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации от ковида

Президент России Владимир Путин после ревакцинации от коронавируса чувствует себя нормально. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что в понедельник у Путина рабочий день, и российский лидер только что провёл встречу. Как уточнила пресс-служба Кремля, с президентом общался глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.