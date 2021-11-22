Песков рассказал, когда Путин сможет испытать назальную вакцину от коронавируса
Буквально вчера российский лидер прошёл ревакцинацию препаратом "Спутник лайт", поэтому для дальнейших манипуляций придётся дождаться разрешения врачей.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Президент Владимир Путин ещё не участвовал в испытаниях назальной вакцины от коронавируса. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что буквально вчера российский лидер прошёл ревакцинацию препаратом "Спутник лайт".
"Пока только он изъявил готовность испытать назальную вакцину, об этом вчера в беседе говорил. Разумеется, он только вчера сделал укол второй вакциной, поэтому, конечно, не мог сделать назальную", — пояснил представитель Кремля.
Отвечая на вопрос о том, когда это произойдёт, Песков пояснил: "Своевременно, как врачи придут к выводу о том, что это можно делать".
Напомним, что в воскресенье, 21 ноября, Путин прошёл ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Глава государства сделал прививку однокомпонентной вакциной "Спутник лайт". Президент перенёс укол хорошо и даже предложил свою кандидатуру для участия в испытаниях интраназальной вакцины от коронавируса.
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