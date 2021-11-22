Песков рассказал, когда Путин сможет испытать назальную вакцину от коронавируса

Президент Владимир Путин ещё не участвовал в испытаниях назальной вакцины от коронавируса. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что буквально вчера российский лидер прошёл ревакцинацию препаратом "Спутник лайт".

"Пока только он изъявил готовность испытать назальную вакцину, об этом вчера в беседе говорил. Разумеется, он только вчера сделал укол второй вакциной, поэтому, конечно, не мог сделать назальную", — пояснил представитель Кремля.