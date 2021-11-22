В Новокузнецке умерла пациентка с инсультом, которую по ошибке лечили от ковида
Суд признал вину медиков и постановил взыскать с учреждения 500 тысяч рублей в пользу дочери погибшей. Также по данному факту было возбуждено уголовное дело, но расследование приостановили.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Жительница города Новокузнецка Кемеровской области подала в суд на местный ковидный госпиталь после смерти матери. Дело в том, что пенсионерку с инсультом по ошибке отправили в инфекционное отделение и лечили от коронавируса.
Как сообщает портал NGS42.ru, незадолго до трагедии у пожилой женщины появились симптомы мозгового кровоизлияния — она не могла передвигаться и связно разговаривать. Приехавшие на вызов медики по неизвестной причине решили положить пенсионерку в красную зону. Причём, несмотря на отрицательный ПЦР-тест, пациентку в течение недели упорно продолжали лечить от CoViD-19.
Через восемь дней состояние женщины резко ухудшилось, вскоре она умерла в реанимации. По результатам вскрытия выяснилось, что её смерть наступила из-за последствий инсульта.
В итоге суд признал вину медиков и постановил взыскать с учреждения 500 тысяч рублей в пользу дочери погибшей пенсионерки. Также по данному факту было возбуждено уголовное дело, но расследование приостановили "в связи с неустановлением лица, совершившего данное преступление".
Ранее Лайф сообщал, что в Свердловской области пациент с ковидом умер после осмотра фельдшером на улице. Дочь погибшего уточнила, что не обвиняет медика в смерти отца. Однако, по её мнению, качественная медицинская помощь могла бы увеличить шансы на спасение жизни.
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