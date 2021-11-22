Косметолог Романенко объяснила влияние эмоций на образование морщин
Меняются и черты лица. Например, мышца презрения усиливает носогубные складки, формируя недовольство, а мышца печали опускает уголки рта.
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Врач-косметолог Елена Романенко в беседе с "Москвой 24" рассказала, как эмоции человека влияют на появление мимических морщин. Она отметила, что также это быть связано с типом старения лица, неправильным косметическим уходом, эмоциональными особенностями или психологическим состоянием.
Врач объяснила, что одним концом мимические мышцы крепятся к костям черепа, а другим — вплетаются в кожу. Когда мы испытываем какую-то эмоцию, они сокращаются, перемещая кожу на лице и закладывая её в складку. При этом в молодости мышцы возвращаются в исходное состояние при смене эмоции, а с возрастом из-за избыточной мимики на лице остаются более глубокие следы, которые уже нельзя убрать, расслабив их.
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Появляются не только морщины, но меняются и черты лица в зависимости от эмоций, которые испытывает человек. Например, отмечает эксперт, на лбу находится мышца удивления, а та, которая сводит брови к переносице, отвечает за выражение гнева. Также есть мышца презрения, усиливающая носогубные складки и формирующая недовольное лицо. А мышца печали опускает уголки рта, из-за чего появляются "морщины Пьеро". При этом есть и мимические движения, которые имеют положительный эффект. Например, мышца трубача помогает поддерживать в тонусе нижнюю часть лица. По словам эксперта, если часто испытывать определённую эмоцию, на лице появится характерное выражение. Это называется принципом обратной мимической связи.
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В своих исследованиях Романенко уделяет особое внимание мышцам, которые отражают отрицательные эмоции: ненависть, грусть, беспокойство. По её мнению, лицо легче запоминает негативные выражения, создавая новые морщины и прибавляя возраста. Новые складки могут появляться и из-за мимических привычек. Например, линии на лбу и возле глаз возникают из-за плохого зрения и неверно подобранных очков, а носогубные складки — из-за неправильного прикуса или потери зубов. Также, если часто щуриться, могут появиться гусиные лапки, а межбровная складка может говорить о последствиях хронической боли в спине. По словам эксперта, при плохой осанке не может быть радостного выражения лица. Появляется "маска печали": брови и уголки рта опущены, губы поджаты, а кожа собирается в складки, устремлённые вниз.
По словам косметолога, избыточная мимика особенно проявляется во время работы по видеосвязи, так как жесты и движения остаются за кадром. Однако можно записать себя на видео и сделать выводы, от каких мимических привычек нужно избавиться — например, не щурить глаза и не хмурить лоб.
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Романенко пояснила, что на зажатые мышцы хорошо действует массаж лица. При этом расслабиться можно и в домашних условиях — например, сделать тёплый компресс и полежать 15 минут. Эксперт отметила, что сейчас популярны тейпы, которые фиксируют мышцу и препятствуют образованию складок. По её мнению, такие клейкие ленты могут быть полезны как профилактика. Если морщины уже явные, полностью избавиться от них таким способом уже не получится.
В наше время есть много способов разгладить лицо, однако не всегда для этого есть необходимость, отмечает Романенко. По её мнению, морщины и складки, которые появляются, например, от смеха, делают лицо более открытым и моложавым. Можно научиться сохранять каменное выражение в разных ситуациях, однако не стоит забывать и о факторе естественного старения.
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