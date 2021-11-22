Преподаватель из Франции совершил самоубийство в центре Москвы
Тело мужчины обнаружила его супруга, подданная Соединённого Королевства. В момент происшествия в квартире находился ребёнок.
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Преподаватель из Франции покончил с собой в квартире в центре Москвы. По данным "Рен-ТВ", всё произошло в ночь на 22 ноября, тело мужчины обнаружила его супруга, имеющая гражданство Великобритании. Она, как и супруг, даёт частные уроки.
По данным телеканала, мужчина вернулся вечером в плохом настроении, а его жена отправилась на улицу. После, придя домой, она нашла тело мужа уже без признаков жизни. Отмечается, что в это время в квартире находился ребёнок. Сейчас причины происшествия устанавливаются.
Ранее Лайф рассказывал, что в Ленинградской области мужчина убил супругу и попытался совершить самоубийство. Автомобиль семьи нашли в одном из посёлков, с тяжёлым ранением злоумышленника госпитализировали.
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