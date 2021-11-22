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Преподаватель из Франции совершил самоубийство в центре Москвы

Тело мужчины обнаружила его супруга, подданная Соединённого Королевства. В момент происшествия в квартире находился ребёнок.

22 ноября, 10:39

Фото © "МВД Медиа"

Преподаватель из Франции покончил с собой в квартире в центре Москвы. По данным "Рен-ТВ", всё произошло в ночь на 22 ноября, тело мужчины обнаружила его супруга, имеющая гражданство Великобритании. Она, как и супруг, даёт частные уроки.

По данным телеканала, мужчина вернулся вечером в плохом настроении, а его жена отправилась на улицу. После, придя домой, она нашла тело мужа уже без признаков жизни. Отмечается, что в это время в квартире находился ребёнок. Сейчас причины происшествия устанавливаются.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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