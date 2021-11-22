В Госавтоинспекции назвали самое аварийное время в Москве
Отмечается, что негативными факторами являются высокая интенсивность движения машин, а также плохая видимость пешеходов в зимний период.
Фото © Агентство "Москва" / Мобильный репортёр
Пик аварийности в Москве приходится на период времени с 18:00 до 21:00 часов, а более половины ДТП со смертельным исходом происходят в интервале с 12:00 до 21:00. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы в телеграм-канале.
"Мы выяснили, что более 50% ДТП от общего количества происшествий с погибшими и пострадавшими на территории города приходится на промежуток времени с 12:00 до 21:00 часов, а наименьшее число происшествий зафиксировано с 3:00 до 6:00 часов утра", — говорится в посте.
Отмечается, что негативными факторами в указанное время суток являются высокая интенсивность движения машин, а также плохая видимость пешеходов в зимний период. Именно поэтому, уточнили в пресс-службе, важно использовать светоотражающие элементы и быть внимательными на дорогах.
Согласно статистике, которую привела пресс-служба ведомства, по итогам десяти месяцев текущего года в Москве произошло 6947 ДТП, в результате которых 283 человека погибли и 7900 получили травмы различной степени тяжести.
Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили ужесточить ограничения для неопытных водителей. Проект "20 идей по развитию России", который создал Дмитрий Давыдов, предлагает на законодательном уровне сократить максимальный скоростной порог для начинающих шофёров.
Комментариев: 0