В Госавтоинспекции назвали самое аварийное время в Москве

Пик аварийности в Москве приходится на период времени с 18:00 до 21:00 часов, а более половины ДТП со смертельным исходом происходят в интервале с 12:00 до 21:00. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы в телеграм-канале.

"Мы выяснили, что более 50% ДТП от общего количества происшествий с погибшими и пострадавшими на территории города приходится на промежуток времени с 12:00 до 21:00 часов, а наименьшее число происшествий зафиксировано с 3:00 до 6:00 часов утра", — говорится в посте.

Отмечается, что негативными факторами в указанное время суток являются высокая интенсивность движения машин, а также плохая видимость пешеходов в зимний период. Именно поэтому, уточнили в пресс-службе, важно использовать светоотражающие элементы и быть внимательными на дорогах.

Согласно статистике, которую привела пресс-служба ведомства, по итогам десяти месяцев текущего года в Москве произошло 6947 ДТП, в результате которых 283 человека погибли и 7900 получили травмы различной степени тяжести.