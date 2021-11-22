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В Госавтоинспекции назвали самое аварийное время в Москве

Отмечается, что негативными факторами являются высокая интенсивность движения машин, а также плохая видимость пешеходов в зимний период.

22 ноября, 10:36

Фото © Агентство "Москва" / Мобильный репортёр

Пик аварийности в Москве приходится на период времени с 18:00 до 21:00 часов, а более половины ДТП со смертельным исходом происходят в интервале с 12:00 до 21:00. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы в телеграм-канале.

"Мы выяснили, что более 50% ДТП от общего количества происшествий с погибшими и пострадавшими на территории города приходится на промежуток времени с 12:00 до 21:00 часов, а наименьшее число происшествий зафиксировано с 3:00 до 6:00 часов утра", — говорится в посте.

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Отмечается, что негативными факторами в указанное время суток являются высокая интенсивность движения машин, а также плохая видимость пешеходов в зимний период. Именно поэтому, уточнили в пресс-службе, важно использовать светоотражающие элементы и быть внимательными на дорогах.

Согласно статистике, которую привела пресс-служба ведомства, по итогам десяти месяцев текущего года в Москве произошло 6947 ДТП, в результате которых 283 человека погибли и 7900 получили травмы различной степени тяжести.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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