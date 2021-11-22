Володин заявил, что в Госдуме обсудят уголовное наказание за регулярные нарушения ПДД

В Госдуме поднимут вопрос о введении уголовной ответственности для водителей, которые лихачат на дорогах, регулярно нарушая правила дорожного движения. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ситуации, когда на дорогах устраиваются гонки, чтобы прославиться в Интернете и увеличить количество подписчиков, недопустимы, убеждён Володин. По его мнению, в опасности оказываются не только другие автолюбители, но и пешеходы. Как подчеркнул спикер Госдумы, из-за таких лихачей нередко гибнут или становятся инвалидами совершенно невинные люди.