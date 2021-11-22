Володин заявил, что в Госдуме обсудят уголовное наказание за регулярные нарушения ПДД
В немилость могут впасть водители, которые лихачат, чтобы похвастаться опасным стилем вождения в соцсетях. Помимо того, у автомобилистов могут ещё и конфисковывать транспортные средства.
В Госдуме поднимут вопрос о введении уголовной ответственности для водителей, которые лихачат на дорогах, регулярно нарушая правила дорожного движения. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Считаем правильным предложить жёсткие меры наказания в отношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей, — ввести уголовную ответственность", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.
Ситуации, когда на дорогах устраиваются гонки, чтобы прославиться в Интернете и увеличить количество подписчиков, недопустимы, убеждён Володин. По его мнению, в опасности оказываются не только другие автолюбители, но и пешеходы. Как подчеркнул спикер Госдумы, из-за таких лихачей нередко гибнут или становятся инвалидами совершенно невинные люди.
Также Володин добавил, что парламентарии намерены предложить конфискацию транспортных средств, на которых совершаются подобные хулиганские действия.
Напомним, в минувшую субботу, 21 ноября, на Кутузовском проспекте в Москве произошла смертельная авария с тремя автомобилями. Машина блогера Саида Губденского вылетела на встречку и столкнулась с двумя иномарками. В результате погиб сам Губденский, а также его пассажир, президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Ранее Лайф публиковал видео с моментом ДТП, который записал регистратор. Кроме того, камеры сняли машину Губденского за секунды до трагедии.
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