Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 ноября 2021, 13:27

Володин заявил, что в Госдуме обсудят уголовное наказание за регулярные нарушения ПДД

В немилость могут впасть водители, которые лихачат, чтобы похвастаться опасным стилем вождения в соцсетях. Помимо того, у автомобилистов могут ещё и конфисковывать транспортные средства.

В Госдуме поднимут вопрос о введении уголовной ответственности для водителей, которые лихачат на дорогах, регулярно нарушая правила дорожного движения. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Считаем правильным предложить жёсткие меры наказания в отношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей, — ввести уголовную ответственность", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.

BMW разбившегося на Кутузовском проспекте блогера Губденского был оформлен на его подругу
BMW разбившегося на Кутузовском проспекте блогера Губденского был оформлен на его подругу

Ситуации, когда на дорогах устраиваются гонки, чтобы прославиться в Интернете и увеличить количество подписчиков, недопустимы, убеждён Володин. По его мнению, в опасности оказываются не только другие автолюбители, но и пешеходы. Как подчеркнул спикер Госдумы, из-за таких лихачей нередко гибнут или становятся инвалидами совершенно невинные люди.

Также Володин добавил, что парламентарии намерены предложить конфискацию транспортных средств, на которых совершаются подобные хулиганские действия.

Губденский и Ибрагимов за день до гибели в ДТП пожертвовали 3 млн рублей
Губденский и Ибрагимов за день до гибели в ДТП пожертвовали 3 млн рублей

Напомним, в минувшую субботу, 21 ноября, на Кутузовском проспекте в Москве произошла смертельная авария с тремя автомобилями. Машина блогера Саида Губденского вылетела на встречку и столкнулась с двумя иномарками. В результате погиб сам Губденский, а также его пассажир, президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Ранее Лайф публиковал видео с моментом ДТП, который записал регистратор. Кроме того, камеры сняли машину Губденского за секунды до трагедии.

BannerImage

Фото © Pexels

Наталья Исакова
  • Новости
  • лихачи
  • Госдума
  • Вячеслав Володин
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar