Володин заявил, что в Госдуме обсудят уголовное наказание за регулярные нарушения ПДД

В немилость могут впасть водители, которые лихачат, чтобы похвастаться опасным стилем вождения в соцсетях. Помимо того, у автомобилистов могут ещё и конфисковывать транспортные средства.

В Госдуме поднимут вопрос о введении уголовной ответственности для водителей, которые лихачат на дорогах, регулярно нарушая правила дорожного движения. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Считаем правильным предложить жёсткие меры наказания в отношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей, — ввести уголовную ответственность", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.

Ситуации, когда на дорогах устраиваются гонки, чтобы прославиться в Интернете и увеличить количество подписчиков, недопустимы, убеждён Володин. По его мнению, в опасности оказываются не только другие автолюбители, но и пешеходы. Как подчеркнул спикер Госдумы, из-за таких лихачей нередко гибнут или становятся инвалидами совершенно невинные люди.