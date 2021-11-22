Губденский и Ибрагимов за день до гибели в ДТП пожертвовали 3 млн рублей

Блогер Саид Губденский и президент Федерации автомотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов за день до гибели в ДТП в Москве пожертвовали благотворительному фонду "Инсан" три миллиона рублей.

"Не все знают о другой стороне жизни трагически погибших накануне.⁣ Саид Губденский и Заур Ибрагимов незадолго до случившегося пожелали перевести в фонд деньги в качестве садака. В ходе беседы они узнали, что есть несколько актуальных сборов, которые ждали своей очереди. Это взрослые и дети с тяжёлыми патологиями", — говорится в сообщении фонда в "Инстаграме".

Отмечается, что деньги поступили в пятницу вечером. В фонде отметили, что Губденский и Ибрагимов не хотели афишировать свою благотворительную деятельность. Тем не менее, несмотря на пожелания погибших, "Инсан" решил рассказать об этом.