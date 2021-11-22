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Губденский и Ибрагимов за день до гибели в ДТП пожертвовали 3 млн рублей

В благотворительном фонде "Инсан" отметили, что они не хотели это афишировать.

21 ноября, 22:31

Фото © Instagram / @fams_rd

Блогер Саид Губденский и президент Федерации автомотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов за день до гибели в ДТП в Москве пожертвовали благотворительному фонду "Инсан" три миллиона рублей.

"Не все знают о другой стороне жизни трагически погибших накануне.⁣ Саид Губденский и Заур Ибрагимов незадолго до случившегося пожелали перевести в фонд деньги в качестве садака. В ходе беседы они узнали, что есть несколько актуальных сборов, которые ждали своей очереди. Это взрослые и дети с тяжёлыми патологиями", — говорится в сообщении фонда в "Инстаграме".

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Отмечается, что деньги поступили в пятницу вечером. В фонде отметили, что Губденский и Ибрагимов не хотели афишировать свою благотворительную деятельность. Тем не менее, несмотря на пожелания погибших, "Инсан" решил рассказать об этом.

"Это колоссальная помощь, за которую мы искренне благодарим Саида и Заура!⁣" — подчеркнули в фонде, добавив, что благодаря деньгам удалось закрыть 18 сборов.

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Как сообщал Лайф, авария произошла на Кутузовском проспекте Москвы, в районе дома № 31. В результате столкновения иномарок Mercedes, Volvo и BMW погиб сам блогер, который был за рулём последней, и его пассажир — мировой рекордсмен по драг-рейсингу, президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Республики Дагестан Заур Ибрагимов. Также выяснилось, что автомобиль Mercedes, который протаранил Губденский, принадлежит бизнесмену из списка Forbes. Попытки врачей спасти блогера и его друга после страшного ДТП попали на видео, а камеры сняли BMW Губденского на Кутузовском проспекте за секунды до ДТП.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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