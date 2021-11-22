Вдова вместе с сыном сатирика Коклюшкина не явились на его похороны
Друзья писателя полагают, что семья не смогла проводить его в последний путь "из-за обстоятельств непреодолимой силы". К слову, на церемонии прощания также не было многих известных юмористов.
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Последняя супруга писателя-сатирика Виктора Коклюшкина, который скончался 11 ноября в возрасте 75 лет, Ольга Злотник и их общий 37-летний сын Ян не появились на его похоронах. Об этом рассказала первая жена юмориста Любовь Сэпп в эфире шоу "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.
"Он для меня остался самым-самым, я к нему очень хорошо отношусь", — отметила Сэпп, которая занималась организацией похорон Коклюшкина.
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Друзья сатирика полагают, что семья не смогла проводить его в последний путь "из-за обстоятельств непреодолимой силы". К слову, на похоронах также не присутствовали известные артисты, которым Коклюшкин в своё время писал монологи. Например, по неизвестным причинам не было Владимира Винокура, Клары Новиковой и Елены Степаненко — никто из них даже не высказался по этому поводу. Впрочем, молчат и Ольга Злотник вместе с сыном.
Напомним, причиной смерти 75-летнего Коклюшкина стала острая сердечная недостаточность. Похороны сатирика прошли на Щербинском кладбище. Как ранее сообщал Лайф, Коклюшкин был тестем известного журналиста Владимира Соловьёва. Его дочь Эльга Сэпп замужем за теле- и радиоведущим уже 20 лет.
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