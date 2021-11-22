Вдова вместе с сыном сатирика Коклюшкина не явились на его похороны

Последняя супруга писателя-сатирика Виктора Коклюшкина, который скончался 11 ноября в возрасте 75 лет, Ольга Злотник и их общий 37-летний сын Ян не появились на его похоронах. Об этом рассказала первая жена юмориста Любовь Сэпп в эфире шоу "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.

"Он для меня остался самым-самым, я к нему очень хорошо отношусь", — отметила Сэпп, которая занималась организацией похорон Коклюшкина.

Друзья сатирика полагают, что семья не смогла проводить его в последний путь "из-за обстоятельств непреодолимой силы". К слову, на похоронах также не присутствовали известные артисты, которым Коклюшкин в своё время писал монологи. Например, по неизвестным причинам не было Владимира Винокура, Клары Новиковой и Елены Степаненко — никто из них даже не высказался по этому поводу. Впрочем, молчат и Ольга Злотник вместе с сыном.