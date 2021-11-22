Мишустин подписал постановление о контроле за надбавками на цены на лекарства

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что подписал постановление, согласно которому будет установлен порядок государственного контроля за ценовыми надбавками на жизненно необходимые лекарства. Об этом глава кабмина сообщил на совещании с вице-премьерами.

"Подписано постановление правительства о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на такие медикаменты, чтобы не возникало необоснованного завышения их стоимости. Проводить проверки документов, по которым региональными органами здравоохранения рассчитывались надбавки, станет ФАС", — сказал Мишустин.

Он отметил, что плановые проверки будут проводиться не чаще одного раза в два года по утверждённому плану, однако внеплановые контрольные мероприятия тоже возможны. Премьер-министр указал на важность принятия мер для обеспечения доступности жизненно необходимых лекарств. Он подчеркнул, что важно сохранять баланс на рынке, чтобы стоимость таких препаратов оставалась доступной для граждан.