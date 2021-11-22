Актёр Безруков заявил, что хотел бы устранить в России социальное неравенство
Артист уточнил, что вместе с супругой Анной Матисон представляет благотворительный фонд "Измени одну жизнь", помогающий детям найти семью.
Фото © Instagram / s_bezrukov
Актёр Сергей Безруков рассказал, что хотел бы видеть в России уравненное в доходах общество, где у всех были бы равные возможности. Его слова приводит РИА ФАН.
"Совершенно однозначно хочется видеть уравненное в доходах общество, где у детей не будет такого социального расслоения, будут равные возможности для образования, медобслуживания и семейного досуга", — сказал артист.
Также Безруков добавил, что со своей супругой Анной Матисон представляет благотворительный фонд "Измени одну жизнь", занимающийся детскими домами. По его словам, хочется, чтобы все брошенные дети в нашей стране нашли свои семьи.
Ранее, в октябре этого года, Безруков рассказал, что полностью выздоровел от ковида и выписался из больницы. Он также поведал, что спасло его от "страшных симптомов" инфекции.
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