Актёр Безруков заявил, что хотел бы устранить в России социальное неравенство

Актёр Сергей Безруков рассказал, что хотел бы видеть в России уравненное в доходах общество, где у всех были бы равные возможности. Его слова приводит РИА ФАН.

"Совершенно однозначно хочется видеть уравненное в доходах общество, где у детей не будет такого социального расслоения, будут равные возможности для образования, медобслуживания и семейного досуга", — сказал артист.