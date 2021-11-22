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Актёр Безруков заявил, что хотел бы устранить в России социальное неравенство

Артист уточнил, что вместе с супругой Анной Матисон представляет благотворительный фонд "Измени одну жизнь", помогающий детям найти семью.

22 ноября, 09:59
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CU6m4CWsuo7/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">s_bezrukov</a></p>

Фото © Instagram / s_bezrukov

Актёр Сергей Безруков рассказал, что хотел бы видеть в России уравненное в доходах общество, где у всех были бы равные возможности. Его слова приводит РИА ФАН.

"Совершенно однозначно хочется видеть уравненное в доходах общество, где у детей не будет такого социального расслоения, будут равные возможности для образования, медобслуживания и семейного досуга", — сказал артист.

Актёр Сергей Безруков стал отцом в пятый раз

Актёр Сергей Безруков стал отцом в пятый раз

Также Безруков добавил, что со своей супругой Анной Матисон представляет благотворительный фонд "Измени одну жизнь", занимающийся детскими домами. По его словам, хочется, чтобы все брошенные дети в нашей стране нашли свои семьи.

Ранее, в октябре этого года, Безруков рассказал, что полностью выздоровел от ковида и выписался из больницы. Он также поведал, что спасло его от "страшных симптомов" инфекции.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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