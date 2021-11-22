Пенсионеров в Ростовской области обязали привиться от ковида
По данным Роспотребнадзора, в области наблюдается недостаточный охват прививками, ведь вакцинировано чуть более 50% пожилых. А вот заболеваемость в этой группе максимальная.
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Власти Ростовской области ввели обязательную вакцинацию лиц в возрасте 60 лет и старше, а также людей с хроническими заболеваниями. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.
В документе указывается, что в области наблюдается недостаточный охват прививками от ковида этой группы населения, вакцинировано чуть более 50% пожилых. А вот заболеваемость в этой группе максимальная.
Привиться первым компонентом вакцины указанным гражданам необходимо до 20 декабря текущего года, а пройти полный курс — до 20 января 2022 года. Работодателям следует организовать прохождение вакцинации для своих сотрудников.
Ранее Лайф рассказывал, что обязательную вакцинацию пенсионеров от ковида ввели в Хабаровском и Красноярском краях, в Кузбассе, а также в Курской области, где обязали прививаться от ковида пенсионеров и студентов.
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