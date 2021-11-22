Пенсионеров в Ростовской области обязали привиться от ковида

Власти Ростовской области ввели обязательную вакцинацию лиц в возрасте 60 лет и старше, а также людей с хроническими заболеваниями. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.

В документе указывается, что в области наблюдается недостаточный охват прививками от ковида этой группы населения, вакцинировано чуть более 50% пожилых. А вот заболеваемость в этой группе максимальная.