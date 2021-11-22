Доллар впервые с августа поднялся выше отметки в 74 рубля

Курс доллара в ходе торгов превысил отметку в 74 рубля, что произошло впервые с 27 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

С момента открытия валюта подорожала на 70 копеек — с 73,44 до 74,13 рубля на 12:15 мск.

Тем временем курс евро также повышается и уже поднялся на 61 копейку, достигнув отметки в 83,63 рубля.