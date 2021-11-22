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Доллар впервые с августа поднялся выше отметки в 74 рубля

С момента закрытия торгов предыдущего дня валюта подорожала на 70 копеек.

22 ноября, 09:36

Фото © Pexels

Курс доллара в ходе торгов превысил отметку в 74 рубля, что произошло впервые с 27 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

С момента открытия валюта подорожала на 70 копеек — с 73,44 до 74,13 рубля на 12:15 мск.

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Тем временем курс евро также повышается и уже поднялся на 61 копейку, достигнув отметки в 83,63 рубля.

А ранее аналитик Михаил Шульгин назвал валюты, подходящие сейчас для сбережений. В консервативном варианте можно рассматривать только рубль, евро и доллар. Но есть ещё и другой способ.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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