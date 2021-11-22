Не только коронавирус может вызывать потерю или снижение обоняния, есть и другие болезни, имеющие подобный симптом. По словам инфекциониста Татьяны Чаленко, к ним относятся аллергия и различные респираторные заболевания.

"Потеря запаха вызывается и другими респираторными вирусами, правда, не столь стойкая. Аллергический ринит, вазомоторный ринит, а также заболевания с поражением центральной нервной системы, например рассеянный склероз или синдром Альцгеймера тоже дают аносмию", — приводит её слова Ura.ru.

В свою очередь терапевт Татьяна Романенко добавила, что такой симптом характерен для любых заболеваний полости носа и верхних дыхательных путей. Насморк и заложенность носа снижают обонятельные функции, уточнила она. Для постановки точного диагноза пациенту нужно пройти обследование. Медик заметила, что, если у человека есть респираторные симптомы, ему проведут тест на ковид, однако существует масса других патологий, приводящих к нарушению обонятельных ощущений.