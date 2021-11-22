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Не только ковид: Врачи Чаленко и Романенко назвали вызывающие потерю обоняния заболевания

Для постановки точного диагноза пациенту нужно пройти обследование, заметили специалисты.

22 ноября, 09:21
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Не только коронавирус может вызывать потерю или снижение обоняния, есть и другие болезни, имеющие подобный симптом. По словам инфекциониста Татьяны Чаленко, к ним относятся аллергия и различные респираторные заболевания.

"Потеря запаха вызывается и другими респираторными вирусами, правда, не столь стойкая. Аллергический ринит, вазомоторный ринит, а также заболевания с поражением центральной нервной системы, например рассеянный склероз или синдром Альцгеймера тоже дают аносмию", — приводит её слова Ura.ru.

Отоларинголог Рязанцев связал потерю обоняния при ковиде с утратой либидо

Отоларинголог Рязанцев связал потерю обоняния при ковиде с утратой либидо

В свою очередь терапевт Татьяна Романенко добавила, что такой симптом характерен для любых заболеваний полости носа и верхних дыхательных путей. Насморк и заложенность носа снижают обонятельные функции, уточнила она. Для постановки точного диагноза пациенту нужно пройти обследование. Медик заметила, что, если у человека есть респираторные симптомы, ему проведут тест на ковид, однако существует масса других патологий, приводящих к нарушению обонятельных ощущений.

Ранее психиатр Артём Толоконин назвал неожиданную причину потери обоняния после ковида. Врач посоветовал россиянам с постковидным синдромом начать посещение специалистов с терапевта.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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