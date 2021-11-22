Путин подписал закон о дистанционном заключении трудового договора

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому разрешается заключать трудовой договор дистанционно без дублирования на бумаге. Документ, регулирующий вопросы электронного документооборота в сфере трудовых отношений, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что закон призван оптимизировать взаимодействие между работодателями и сотрудниками. Он "закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе с целью создания больших возможностей для удалённого трудоустройства". Так, благодаря этим нововведениям, соискатель может найти работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить договор.

Как отмечалось в пояснительной записке, ведение электронного документа позволит повысить оперативность оформления официальных трудовых отношений, так как сотрудники смогут подписывать важные рабочие бумаги электронной подписью, а также иметь быстрый доступ к необходимым документам. Отмечается, что новое требование будут предъявлять только в отношении бумаг, "оформление которых в письменном виде или ознакомление с которыми под подпись работника прямо предусмотрено трудовым законодательством РФ".