Путин подписал закон о дистанционном заключении трудового договора
Благодаря нововведениям соискатель может найти работодателя из другого региона, пройти собеседование онлайн и подписать необходимые документы в таком же формате.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому разрешается заключать трудовой договор дистанционно без дублирования на бумаге. Документ, регулирующий вопросы электронного документооборота в сфере трудовых отношений, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что закон призван оптимизировать взаимодействие между работодателями и сотрудниками. Он "закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе с целью создания больших возможностей для удалённого трудоустройства". Так, благодаря этим нововведениям, соискатель может найти работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить договор.
Как отмечалось в пояснительной записке, ведение электронного документа позволит повысить оперативность оформления официальных трудовых отношений, так как сотрудники смогут подписывать важные рабочие бумаги электронной подписью, а также иметь быстрый доступ к необходимым документам. Отмечается, что новое требование будут предъявлять только в отношении бумаг, "оформление которых в письменном виде или ознакомление с которыми под подпись работника прямо предусмотрено трудовым законодательством РФ".
Напомним, 17 ноября законопроект "Единой России" об электронном документообороте в сфере труда был принят Госдумой. А ранее Лайф рассказывал, что в Трудовом кодексе России закрепят продолжительность рабочего дня и правила расчёта отпуска. Сейчас этот норматив, как и правила расчёта отпуска, прописан в советских нормативно-правовых актах, которые являются действующими в соответствии со статьёй 423 ТК РФ.
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