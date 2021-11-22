Лукашенко предупредил "диких политиков" из Польши о последствиях их угроз

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил польских политиков о последствиях их угроз в адрес республики. Об этом он заявил на встрече с губернатором Гродненской области Владимиром Караником и помощником по этому региону Юрием Караевым, сообщает БелТА.

"Это уже, наверное, больше обращение к полякам. Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, Кузницу закроют — погранпереход железнодорожный. И так далее и тому подобное. Я в этом плане только могу сказать: закроют — пожалуйста. Если удобнее, закрывайте", — сказал Лукашенко.