Лукашенко предупредил "диких политиков" из Польши о последствиях их угроз
Глава Белоруссии отметил, что республика является практически единственным путём для общения с Россией, Китаем и "вообще с Востоком".
Фото © ТАСС / Николай Петров / БелТА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил польских политиков о последствиях их угроз в адрес республики. Об этом он заявил на встрече с губернатором Гродненской области Владимиром Караником и помощником по этому региону Юрием Караевым, сообщает БелТА.
"Это уже, наверное, больше обращение к полякам. Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, Кузницу закроют — погранпереход железнодорожный. И так далее и тому подобное. Я в этом плане только могу сказать: закроют — пожалуйста. Если удобнее, закрывайте", — сказал Лукашенко.
При этом белорусский лидер отметил, что прежде Польше нужно подумать, как она будет "общаться с Россией, Китаем, вообще с Востоком". Глава республики отметил, что есть вариант "поехать через Донбасс", где, по словам Лукашенко "ребята резкие" и "быстро отстроят" поляков.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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