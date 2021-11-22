В России за сутки зафиксирована 1241 смерть из-за коронавируса. Об этом в понедельник сообщил федеральный оперштаб. Днём ранее суточный показатель смертности был выше — 1252 человека. Всего с начала пандемии в России умерло 265 336 пациентов с подтверждённым ковидом.

Условная летальность осталась на уровне 2,83%, следует из данных штаба. Окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии.