НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России за сутки зафиксирована 1241 смерть из-за коронавируса

Всего с начала пандемии в стране умерло 265 336 пациентов с подтверждённым ковидом.

22 ноября, 08:55

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

В России за сутки зафиксирована 1241 смерть из-за коронавируса. Об этом в понедельник сообщил федеральный оперштаб. Днём ранее суточный показатель смертности был выше — 1252 человека. Всего с начала пандемии в России умерло 265 336 пациентов с подтверждённым ковидом.

Условная летальность осталась на уровне 2,83%, следует из данных штаба. Окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии.

Торговцы смертью: Как в России устроен рынок поддельных сертификатов о вакцинации от CoViD-19

Торговцы смертью: Как в России устроен рынок поддельных сертификатов о вакцинации от CoViD-19

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что более 90% избыточной смертности в России приходится на ковид. Она заметила, что причинами таких высоких показателей являются несоблюдение гражданами ограничительных мер и отказ от вакцинации.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1