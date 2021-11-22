В России за сутки зафиксирована 1241 смерть из-за коронавируса
Всего с начала пандемии в стране умерло 265 336 пациентов с подтверждённым ковидом.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
В России за сутки зафиксирована 1241 смерть из-за коронавируса. Об этом в понедельник сообщил федеральный оперштаб. Днём ранее суточный показатель смертности был выше — 1252 человека. Всего с начала пандемии в России умерло 265 336 пациентов с подтверждённым ковидом.
Условная летальность осталась на уровне 2,83%, следует из данных штаба. Окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что более 90% избыточной смертности в России приходится на ковид. Она заметила, что причинами таких высоких показателей являются несоблюдение гражданами ограничительных мер и отказ от вакцинации.
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