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В России выявили минимальное с 24 октября суточное число случаев коронавируса

От болезни за 24 часа вылечилось 28 713 человек, общее число выздоровевших достигло 8 053 643.

22 ноября, 08:48

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В России за минувшие сутки выявлен 35 681 новый случай заражения коронавирусом, и это минимум с 24 октября. Это больше, чем количество выздоровевших. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Прирост количества инфицированных в относительном выражении составил 0,38%.

Как отмечается, у 6,5% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 28 713 человек. Скончался 1241 человек, условная летальность осталась на уровне 2,83%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 9 366 839 случаев заражения CoViD-19.

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"За весь период выписано по выздоровлении в России 8 053 643 человека. За весь период в России умерло 265 336 человек", — отмечается в сообщении штаба.

Ранее эндокринолог Светлана Шокур рассказала о способности ковида провоцировать сахарный диабет. Чем больше степень повреждения клеток, производящих инсулин, тем выше вероятность развития заболевания.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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