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Директор Гильдии актёров назвала дату и место прощания с актрисой Ниной Руслановой

О смерти звезды стало известно накануне. Русланова продолжительное время болела, ей было 75 лет.

22 ноября, 08:45

Фото © ТАСС

Церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой состоится 24 ноября в московском Доме кино. Об этом сообщила директор Гильдии актёров Валерия Гущина в беседе с РИА "Новости".

"Прощание пройдёт 24-го числа в Доме кино в 11:00", — сказала Гущина и добавила, что звезду похоронят на Троекуровском кладбище.

Напомним, вечером 21 ноября в Союзе кинематографистов сообщили, что Нина Русланова скончалась на 76-м году жизни после продолжительной болезни. СМИ назвали причину смерти артистки.

Композитор Дашкевич поделился воспоминаниями об актрисе Нине Руслановой

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Нина Русланова родилась в 1945 году в городе Богодухове под Харьковом. Первую роль в кино — Надежда в фильме "Короткие встречи" — она исполнила в 1967 году. Зрителям Русланова известна по картинам "Собачье сердце", "Завтра была война", "Не стреляйте в белых лебедей", "Дважды рождённый" и многим другим. В 1998 году Нина Русланова была удостоена звания народной артистки России.

Названы дата и место прощания с Валерием Гаркалиным

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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