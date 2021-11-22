Директор Гильдии актёров назвала дату и место прощания с актрисой Ниной Руслановой

Церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой состоится 24 ноября в московском Доме кино. Об этом сообщила директор Гильдии актёров Валерия Гущина в беседе с РИА "Новости" .

"Прощание пройдёт 24-го числа в Доме кино в 11:00", — сказала Гущина и добавила, что звезду похоронят на Троекуровском кладбище.

Нина Русланова родилась в 1945 году в городе Богодухове под Харьковом. Первую роль в кино — Надежда в фильме "Короткие встречи" — она исполнила в 1967 году. Зрителям Русланова известна по картинам "Собачье сердце", "Завтра была война", "Не стреляйте в белых лебедей", "Дважды рождённый" и многим другим. В 1998 году Нина Русланова была удостоена звания народной артистки России.