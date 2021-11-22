Директор Гильдии актёров назвала дату и место прощания с актрисой Ниной Руслановой
О смерти звезды стало известно накануне. Русланова продолжительное время болела, ей было 75 лет.
Фото © ТАСС
Церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой состоится 24 ноября в московском Доме кино. Об этом сообщила директор Гильдии актёров Валерия Гущина в беседе с РИА "Новости".
"Прощание пройдёт 24-го числа в Доме кино в 11:00", — сказала Гущина и добавила, что звезду похоронят на Троекуровском кладбище.
Напомним, вечером 21 ноября в Союзе кинематографистов сообщили, что Нина Русланова скончалась на 76-м году жизни после продолжительной болезни. СМИ назвали причину смерти артистки.
Нина Русланова родилась в 1945 году в городе Богодухове под Харьковом. Первую роль в кино — Надежда в фильме "Короткие встречи" — она исполнила в 1967 году. Зрителям Русланова известна по картинам "Собачье сердце", "Завтра была война", "Не стреляйте в белых лебедей", "Дважды рождённый" и многим другим. В 1998 году Нина Русланова была удостоена звания народной артистки России.
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