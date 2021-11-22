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Глава ФНС Егоров исключил "набеги" налогового контроля на переводы с карты на карту

Руководитель службы отметил, что на государственном уровне интереснее именно безналичная система расчётов.

22 ноября, 08:29
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Налоговый контроль в сфере банковских денежных переводов между физическими лицами, которые, в частности, использует микробизнес для "серой" оплаты товаров и услуг, "должен быть достаточно аккуратен, чтобы это не превращалось в "набеги" на бытовую деловую активность". Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в интервью РБК.

"Такого рода платежи находятся в сфере нашего внимания. Всё-таки система p2p-переводов имеет большую ценность, потому что она является альтернативой наличным расчётам. Если выбирать между наличными и безналичными расчётами, то, конечно, на государственном уровне интереснее именно такая система расчётов [безналичных]", — сказал Егоров, отвечая на вопрос, как ФНС относится к таким трансакциям.

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Ранее глава ФНС сообщил, что в России число самозанятых сравнялось с количеством индивидуальных предпринимателей. Согласно приведённым им данным, этот показатель за год увеличился более чем в два раза.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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