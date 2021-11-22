Глава ФНС Егоров исключил "набеги" налогового контроля на переводы с карты на карту

Руководитель службы отметил, что на государственном уровне интереснее именно безналичная система расчётов.

Налоговый контроль в сфере банковских денежных переводов между физическими лицами, которые, в частности, использует микробизнес для "серой" оплаты товаров и услуг, "должен быть достаточно аккуратен, чтобы это не превращалось в "набеги" на бытовую деловую активность". Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в интервью РБК.

"Такого рода платежи находятся в сфере нашего внимания. Всё-таки система p2p-переводов имеет большую ценность, потому что она является альтернативой наличным расчётам. Если выбирать между наличными и безналичными расчётами, то, конечно, на государственном уровне интереснее именно такая система расчётов [безналичных]", — сказал Егоров, отвечая на вопрос, как ФНС относится к таким трансакциям.

Бытовые перечисления между гражданами важно отличать от получения оплаты за работу или услуги. Когда переводы между физлицами облагаются налогом, подробно объясняется в справочном материале Life.ru.