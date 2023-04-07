При каких переводах на банковскую карту придётся платить налоги Многие россияне уверены, что переводы на карту не являются доходом, а значит, налоги платить не надо. Налоговики считают по-другому. В каких случаях грозит налог за полученный перевод. 6 апреля, 23:40 Обложка © Shutterstock

Отдельного закона о налогах на переводы с карты на карту нет, но налоговики имеют право проявлять интерес к денежным поступлениям на любую карту. А в ряде случаев налоги с переводов насчитают автоматически, так как это предусмотрено в нормативных актах, вошедших в разные пункты статей Налогового кодекса РФ (НК).

Во-первых: если гражданин получил средства в качестве вознаграждения, неважно за услугу или за проданную вещь, то с полученной суммы требуется уплатить налог 13%. И это касается не только ситуаций, если перевод выступил способом оплаты товаров или услуг, но и если переводом были зачислены проценты, полученные по договору денежного займа, либо взысканные судом неустойки и штрафы.

Во-вторых: придётся уплатить налог, если на карту были переведены проценты, начисленные по банковскому вкладу. Такое требование вытекает из положений НК. То есть сумма самого вклада — это имущество, а вот проценты — это доход, который подлежит налогообложению.

В-третьих: если россиянин получает переводом зарплату, то налоги за него платит сама организация. Но если деньги от работодателя оформляются не как оплата труда, а как подарок, то с суммы перевода гражданин обязан уплатить 4000 рублей в госказну.

— Нововведения в части денежных переводов включены в НК для отслеживания серых платежей, неуплаты налогов и финансирования терроризма, — поясняет член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. — Безвозмездные переводы между родственниками и знакомыми никаким налогом не облагаются. А вот оплата за работу или услугу налогообложению подлежит. Также в поле зрения контролирующих органов попадают переводы, связанные с оплатой найма жилья по серым схемам.

Как налоговики узнают о переводах, с которых положены налоги

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6. Фото © ТАСС / Максим Коротченко

Сейчас Федеральная налоговая служба (ФНС) пользуется всеми возможными источниками информации, даже соцсетями, но на первом месте, конечно, сообщения из банков. Ведь теперь все кредитные учреждения обязаны в автоматическом режиме предоставлять ФНС данные о движении по счетам. Как правило, эта информация автоматически обрабатывается налоговиками и сравнивается с объёмом декларируемых доходов, если выявляются расхождения, приглашают на беседу, по результатам которой могут доначислить налоги.

Ещё одним источником являются покупатели и пользователи услуг. Конечно, о мелком переводе никто в ФНС сообщать не будет, но если деньги на карту зачислили, например, за покупку подержанной компьютерной техники, которую потом перепродали, то вполне вероятен вариант, что оплата покупки будет задекларирована в личном кабинете с приложением банковской выписки о переводе. Такая информация тоже обрабатывается налоговиками.

А ещё... никто не отменял сигналы в налоговую от соседей и участковых, которые могут заинтересоваться не только серой сдачей жилья, но и, например, производством мелкого, но шумного ремонта вещей на дому. Налоговым инспекторам будет любопытно, зарегистрировали ли себя жители шумных квартир в качестве самозанятых или нет. И информация о переводах на карту владельца недвижимости может помочь с ответом на этот вопрос.

— Налоговая имеет право запросить объяснение от налогоплательщика о происхождении средств, и если увидит, что на обычные счета физлиц поступает доход, который не декларируется, а гражданин как самозанятый не зарегистрирован, то возникает ответственность за уклонение от налогов, — утверждает доцент Департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета Светлана Зубкова.

Также эксперт пояснила, что в каждом конкретном случае ФНС решает вопрос о целесообразности доначисления налогов, штрафов и пеней за несвоевременную уплату и неподачу полной декларации. Стандартная практика, когда налоговики, выявив нарушение, требуют уплатить помимо начисленных налогов ещё 20% от суммы долга.

С каких переводов платить налоги не надо

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В налоговом законодательстве перечислен значительный перечень доходов, за перевод которых на карту ничего платить не надо. В их числе: стипендии, пенсии пособия, алименты, деньги, перечисленные как наследство, и т.д. Кроме того, некоторые зачисления вообще не подпадают под регулирование налогового законодательства, например возврат ошибочного платежа, суммы при отмене покупки или банковский кешбэк.

Также не подлежит налогообложению сбор средств на банковскую карту физлица при условии отсутствия дохода.

Инспекция Федеральной налоговой службы РФ в Омске. Фото © ТАСС /Дмитрий Феоктистов Приходилось ли вам платить налоги с доходов, полученных на карту? 0 Да, когда доходы отражались в декларации Да, по требованию ФНС Нет, пока не приходилось

Авторы Максим Греков