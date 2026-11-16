При каких переводах на банковскую карту придётся платить налоги

Налог на переводы с карты на карту в 2027 году: что изменится и кому придётся платить Оглавление Главное за минуту: какие переводы облагаются налогом Введут ли новый налог на переводы с 1 января 2027 года? Какие переводы могут заинтересовать ФНС в 2027 году Нужно ли платить налог с переводов от родителей, супруга и друзей Облагается ли налогом возврат долга Нужно ли платить налог за переводы за услуги и аренду А если продать телефон, мебель или одежду через интернет? Как доказать, что поступление на карту — не заработок Будут ли проверять все банковские переводы и списывать налог автоматически? Что делать, если налоговая попросила объяснить переводы Частые вопросы Будет ли налог на переводы с карты на карту в 2027 году? Что известно о проверках ФНС, подарках от родных, возврате долгов, оплате услуг и продаже вещей. 68074 68074 Налог на переводы с карты на карту в 2027 году: кому и когда придётся платить. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С 2027 года в России могут расширить обмен информацией между Центробанком и ФНС о регулярных поступлениях от других граждан. Но отдельный налог на любой перевод с карты на карту не вводится. Деньги от родственников, подарки и возврат долга сами по себе не становятся доходом, с которого надо платить НДФЛ. Разбираемся, какие операции действительно могут заинтересовать налоговую, что предлагает Минфин и как подтвердить происхождение переводов.

Главное за минуту: какие переводы облагаются налогом

Подарок деньгами от родственника или друга — как правило, НДФЛ нет, если это действительно безвозмездный подарок от физлица.

Возврат ранее одолженных денег — возврат основной суммы долга не образует нового дохода; проценты рассматриваются отдельно.

Сбор денег на общий подарок или поездку — само возмещение общих расходов не является заработком.

Оплата ремонта, репетиторства, аренды — это доход; налогообложение зависит от статуса и режима получателя.

Продажа личной вещи — зависит от срока владения, общей суммы продаж и документально подтверждённых расходов.

Перевод между собственными счетами — не создаёт нового дохода.

Минфин уже уточнил сроки инициативы. Подробнее о том, почему данные о переводах решили учитывать только с 2027 года — в отдельной новости Life.ru.

Введут ли новый налог на переводы с 1 января 2027 года?

Нет, в рассмотренных поправках речь идёт об усилении налогового контроля, а не об отдельном сборе с каждой операции по карте или Системе быстрых платежей (СБП). Налоговая обязанность определяется экономическим содержанием поступления: платой за работу, услугу, аренду или продажу имущества, либо, напротив, безвозмездным переводом.

Законопроект № 617-9 принят в первом чтении 29 октября 2026 года. Поправки ко второму чтению предлагают дополнить статью 85 НК РФ передачей Банком России в ФНС сведений о людях, чьи операции могут свидетельствовать о систематическом получении доходов от других физлиц. Это пока обсуждаемая законодательная конструкция, а не действующая новая норма.

15 ноября замминистра финансов Алексей Сазанов согласился с замечанием депутатов: новый механизм следует относить к операциям с 1 января 2027 года, без ретроспективного охвата переводов за 2026 год. Окончательные даты и формулировки зависят от дальнейшего рассмотрения законопроекта.

Какие переводы могут заинтересовать ФНС в 2027 году

Что делать, если ФНС запросила объяснение переводов на карту. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MAYA LAB

Предполагаемый обмен данными должен помогать выявлять признаки регулярного незадекларированного дохода: например, многочисленные оплаты от клиентов за услуги, продажи товаров или аренду. При этом конкретные признаки систематичности, формат и периодичность передачи информации пока не установлены: их предполагается определить отдельным соглашением Банка России и ФНС.

Большая сумма или множество переводов сами по себе не доказывают нарушения. Признак для проверки — ещё не начисленный налог. Для установления обязанности инспекции нужно выяснить реальную природу поступлений и применимые нормы.

Об истории поправок и прежних вариантах инициативы — в материале Минфин предложил передавать ФНС данные о регулярных переводах.

Нужно ли платить налог с переводов от родителей, супруга и друзей

Обычно нет. Денежные подарки, которые один человек безвозмездно передаёт другому, освобождены от НДФЛ по пункту 18.1 статьи 217 НК РФ. Для обычных денежных подарков от физического лица не установлен специальный налоговый лимит в зависимости от родства или суммы. Регулярная помощь родителей ребёнку сама по себе не превращается в оплату услуг.

Но назначение платежа не подменяет сути сделки: если под видом «подарка» на карту фактически приходит плата за работу, услугу или аренду, её могут рассматривать как доход.

Как отличать семейную помощь от оплаты услуг, ранее объяснял налоговый эксперт в материале о назначении переводов от родителей.

Облагается ли налогом возврат долга

Когда знакомый возвращает ранее одолженную сумму, нового дохода в размере возвращённого основного долга не возникает. Сохраняйте расписку, банковскую историю или переписку о займе. Если вместе с суммой долга выплачены проценты, их налоговый режим оценивается отдельно.

Нужно ли платить налог за переводы за услуги и аренду

Когда переводы за услуги и аренду считаются доходом и облагаются налогом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DexonDee

Да, деньги, полученные за выполнение заказов, репетиторство, ремонт, консультации или сдачу жилья, в общем случае имеют характер дохода. Законный способ оформления зависит от ситуации: налог на профессиональный доход при соблюдении условий режима, статус ИП или декларирование НДФЛ. Само перечисление на личную карту не освобождает от налога.

А если продать телефон, мебель или одежду через интернет?

Продажа собственной вещи не означает автоматического начисления налога на всю сумму поступления. Для иного имущества (не недвижимости и не ценных бумаг) обычно действует освобождение при владении три года и более. При более коротком сроке возможен имущественный вычет до 250 000 рублей за налоговый период по совокупности соответствующих продаж или уменьшение дохода на подтверждённые расходы. Если доходы от продажи не превышают установленный порог вычета, обычно не требуется подавать декларацию только из-за этих продаж. Для регулярной перепродажи товаров как бизнеса правила иные.

Как доказать, что поступление на карту — не заработок

Для обычного подарка не нужна обязательная сложная документация, однако в случае запроса инспекции полезны переписка, выписки, подтверждение родства, расписка о займе, чеки по совместным расходам. Назначение «возврат долга» или «подарок» может помочь разобраться в операции, но само по себе не гарантирует освобождения, если реальный смысл платежа иной.

Будут ли проверять все банковские переводы и списывать налог автоматически?

Нет. Наличие движения денег по карте не означает автоматически ни налоговой проверки, ни задолженности. Банки проводят собственный контроль операций по правилам противодействия мошенничеству и отмыванию денег — это не то же самое, что начисление НДФЛ. Предлагаемый обмен ЦБ и ФНС касается признаков систематического дохода и ещё должен пройти законодательную процедуру.

Что делать, если налоговая попросила объяснить переводы

Какие переводы на карту могут привлечь внимание ФНС в 2027 году. Фото © ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online

Прежде всего проверьте, действительно ли сообщение пришло из ФНС, а не от мошенников: используйте личный кабинет налогоплательщика и официальные контакты инспекции. Изучите, за какие операции запрошены объяснения, соберите подтверждающие документы и отвечайте по существу. Если операции связаны с предпринимательским доходом, проверьте налоговые обязательства и при необходимости обратитесь к профильному специалисту.

Частые вопросы

Будет ли налог 13% на каждый перевод в 2027 году?

Нет. Нового универсального налога на любую сумму перевода проект не устанавливает. НДФЛ возникает с налогооблагаемого дохода, а не из-за способа передачи денег.

Можно ли получать деньги от родителей ежемесячно?

Да. Безвозмездная помощь от физлица сама по себе не становится налогооблагаемой из-за регулярности.

Облагается ли налогом перевод от друга на день рождения?

Обычный денежный подарок от физлица не облагается НДФЛ.

Будут ли проверять поступления за 2026 год?

Минфин 15 ноября поддержал перенос охвата операций на период с 1 января 2027 года. Итоговое законодательное решение пока не принято.

Есть ли установленный лимит безопасных переводов?

Универсального порога, ниже которого любой доход не облагается налогом, нет. Упоминания отдельных сумм в обсуждениях не заменяют текст принятого закона.

Нужно ли платить налог за продажу подержанного телефона?

Не всегда. Важны срок владения, совокупный доход от продаж, подтверждённые затраты и характер деятельности.

Авторы Александра Новоселова