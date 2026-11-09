Минтруд предложил учитывать движение денег по банковским счетам семьи при назначении единого пособия. Новые правила могут начать влиять на решения о выплатах с 1 апреля 2027 года. Проект постановления правительства проходит общественное обсуждение до 20 ноября.

С января по март сведения планируют собирать только для анализа — без последствий для назначения пособия. Сейчас подобный механизм уже испытывают в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Согласно проекту, объём поступлений на счета не должен превышать двукратный совокупный годовой доход семьи. Сведения предполагается получать через межведомственный обмен, без сбора справок с заявителей. Если банк вовремя не передаст информацию, гражданин сможет представить её самостоятельно.

Также с 1 января 2027 года минимальный годовой заработок для получения выплаты предлагают установить на уровне 10 МРОТ. Исключения сохранят для людей с уважительными причинами отсутствия дохода: беременностью, уходом за ребёнком до трёх лет, инвалидностью и другими обстоятельствами. Об этом Минтруд сообщил «Парламентской газете».