Пособия в 2027 году: индексация единого пособия, выплат при рождении и по уходу за ребёнком Оглавление Какие пособия вырастут в 2027 году: таблица Прожиточный минимум и МРОТ в 2027 году — почему от них зависят пособия Единое пособие в 2027 году: размер, 8 МРОТ и доходы семьи Единовременное пособие при рождении ребёнка Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет: минимум и максимум Пособие по беременности и родам Материнский капитал в 2027 году Другие выплаты: детям с инвалидностью, многодетным и безработным Что изменится в правилах пособий в 2027 году Как рассчитать и оформить пособие в 2027 году Часто задаваемые вопросы Какие пособия вырастут в 2027 году: единое пособие +6,8% с 1 января, выплаты при рождении, по уходу до 1,5 лет и по беременности. Таблица сумм и сроков. Индексация пособий в 2027 году: декретные, материнский капитал, по уходу за ребёнком. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StoryTime Studio

В 2027 году социальные выплаты будут повышать в несколько этапов. С 1 января на 6,8% вырастут единое пособие и другие выплаты, размер которых зависит от прожиточного минимума. С 1 февраля проиндексируют материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребёнка, ЕДВ и ряд других выплат — уже по фактической инфляции за 2026 год. Об этих сроках рассказал глава Минтруда Антон Котяков. О сроках индексации ранее писал Life.ru

При этом часть цифр на 2027 год пока остаётся проектной. В проект бюджета заложен рост федерального прожиточного минимума на 6,8% — до 20 227 рублей, а МРОТ предлагается увеличить до 28 935 рублей. Пока бюджет и новый МРОТ окончательно не утверждены, эти значения корректно называть планируемыми.

Какие пособия вырастут в 2027 году: таблица

Какие пособия вырастут в 2027 году. Инфографика © Life.ru

Главное различие — дата повышения. Выплаты, связанные с прожиточным минимумом, меняются с января. Большая группа федеральных пособий и компенсаций индексируется с февраля.

*Суммы с 1 февраля — не утверждённые размеры, а ориентировочный расчёт, если фактическая инфляция за 2026 год окажется равна нынешнему прогнозу в 6,8%. Окончательный коэффициент Правительство определит после появления данных об инфляции. Минтруд прямо указывает, что маткапитал, ЕДВ и единовременное пособие при рождении индексируются именно по фактической инфляции.

Прожиточный минимум и МРОТ в 2027 году — почему от них зависят пособия

По проектным параметрам, федеральный прожиточный минимум в 2027 году должен увеличиться с 18 939 до 20 227 рублей, то есть на 6,8%. МРОТ предлагается повысить с 27 093 до 28 935 рублей.

Прожиточный минимум влияет прежде всего на единое пособие. Право семьи на него проверяют с учётом среднедушевого дохода, а сама выплата равна 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Для беременной женщины используется прожиточный минимум трудоспособного населения. Поэтому единой одинаковой суммы пособия для всей России нет.

Если действующие соотношения сохранятся, федеральный ориентир прожиточного минимума для ребёнка в 2027 году составит около 19,6 тысячи рублей, а для трудоспособного населения — около 22 тысяч рублей. Но реальные размеры единого пособия нужно будет считать по показателям конкретного региона.

МРОТ влияет на другие расчёты. Например, в 2026 году для единого пособия действует правило минимального трудового дохода: каждый трудоспособный член семьи должен заработать за расчётный период не менее восьми МРОТ, если нет уважительной причины отсутствия дохода. Сейчас это 216 744 рубля за 12 месяцев. Если правило сохранится, а МРОТ 28 935 рублей будет утверждён, ориентир в 2027 году составит уже 231 480 рублей.

Единое пособие в 2027 году: размер, 8 МРОТ и доходы семьи

Единое пособие назначают беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет после комплексной оценки нуждаемости. При назначении учитываются доходы, имущество семьи и занятость её трудоспособных членов. Базовый размер составляет 50% регионального прожиточного минимума. Если даже с этой выплатой доход семьи остаётся ниже ПМ, пособие повышают до 75%, а затем при необходимости — до 100%.

Например, если региональный прожиточный минимум на ребёнка составит 19 620 рублей, пособие будет равно 9810, 14 715 или 19 620 рублей в месяц в зависимости от результатов оценки нуждаемости. Это только пример расчёта — в Москве, северных регионах, Татарстане и других субъектах суммы будут своими.

С 1 января 2027 года уже назначенное единое пособие должно увеличиться вместе с региональным прожиточным минимумом. По практике СФР такой перерасчёт проводится автоматически и отдельного заявления ради самой индексации не требуется.

Все условия единого пособия Life.ru подробно разбирает отдельно. Все правила единого пособия — в подробном разборе Отдельно стоит учитывать правило восьми МРОТ и другие критерии дохода. Подробнее о правиле 8 МРОТ

Единовременное пособие при рождении ребёнка

Единовременное пособие при рождении ребёнка: сколько будет в 2027 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

С 1 февраля 2026 года федеральное единовременное пособие при рождении ребёнка составляет 28 450,45 рубля без районного коэффициента. Если рождаются двое или больше детей, деньги выплачивают на каждого ребёнка.

В 2027 году пособие снова проиндексируют с 1 февраля по фактической инфляции. Если она составит 6,8%, выплата ориентировочно вырастет до 30 385,08 рубля.

Но считать эту цифру окончательной пока нельзя. Точный размер появится после того, как Правительство утвердит коэффициент февральской индексации.

Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет: минимум и максимум

Для работающего родителя пособие составляет 40% среднего заработка за два предшествующих календарных года. В 2026 году максимальная выплата равна 83 021,18 рубля в месяц. Фиксированный минимальный размер с 1 февраля — 10 669,64 рубля.

В 2027 году для расчёта максимума будут использовать заработок за 2025 и 2026 годы. Предельная база страховых взносов за 2025 год составляет 2 759 000 рублей, за 2026-й — 2 979 000 рублей. По действующей формуле максимальное ежемесячное пособие получается около 95 580,93 рублей.

Минимум для работающих также связан с МРОТ. При проектном МРОТ 28 935 рублей ориентир составит 11 574 рубля в месяц. Фиксированная выплата для ряда неработающих получателей индексируется отдельно с 1 февраля: при условных 6,8% она выросла бы с 10 669,64 до примерно 11 395,18 рубля.

При этом уже назначенное работающему родителю пособие, рассчитанное из его среднего заработка, не пересчитывается каждый февраль только из-за индексации. СФР выплачивает его в установленном при назначении размере.

Пособие по беременности и родам

Пособие по беременности и родам для работающей женщины выплачивается в размере 100% среднего заработка. При стандартном отпуске в 140 дней в 2026 году его минимум составляет 124 702,20 рубля, максимум — 955 836 рублей. При осложнённых родах отпуск составляет 156 дней, при многоплодной беременности — 194 дня.

В 2027 году максимум заметно увеличится, потому что в расчёт войдут более высокие предельные базы за 2025 и 2026 годы. По действующей формуле предельная выплата составит:

— около 1 100 438 рублей за 140 дней;

— около 1 226 203 рублей за 156 дней;

— около 1 524 893 рублей за 194 дня.

Таким образом, появлявшиеся ранее оценки о декретной выплате свыше миллиона рублей подтверждаются расчётной формулой СФР. При стандартных 140 днях максимальное пособие действительно превысит 1,1 млн рублей.

Минимальная выплата зависит от МРОТ. Если предложенные 28 935 рублей утвердят, минимальное пособие при обычном 140-дневном отпуске составит примерно 133 180 рублей. Для 156 дней ориентир — 148 401 рубль, для 194 дней — 184 550 рублей.

Материнский капитал в 2027 году

Размер материнского капитала в 2027 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maria Paina

Материнский капитал индексируется ежегодно 1 февраля. В 2026 году за первого ребёнка предусмотрено 728 921,90 рубля, а при рождении второго ребёнка семья, уже получившая капитал на первого, имеет право ещё на 234 321,27 рубля. Если право впервые возникает на второго ребёнка, сумма составляет 963 243,17 рубля.

Точный материнский капитал на 2027 год пока неизвестен: февральская индексация зависит от фактической инфляции.

Если для ориентира взять 6,8%, маткапитал на первого ребёнка составил бы около 778 489 рублей, а максимальная сумма при возникновении права на второго — примерно 1 028 744 рубля. Доплата после капитала на первенца выросла бы примерно до 250 255 рублей.

Другие выплаты: детям с инвалидностью, многодетным и безработным

С 1 февраля индексируются и другие меры поддержки. В частности, выплата человеку, который ухаживает за ребёнком с инвалидностью или инвалидом с детства I группы, в 2026 году составляет 11 563,20 рубля в месяц. При инфляции 6,8% ориентир на 2027 год — около 12 350 рублей, но точная сумма станет известна позднее.

Семьям с двумя и более детьми продолжит быть доступна ежегодная семейная выплата. У неё нет фиксированной суммы: работающему родителю возвращают разницу между уплаченным НДФЛ и налогом, рассчитанным по ставке 6%. Среди основных условий — двое и более детей и среднедушевой доход семьи не выше 1,5 регионального прожиточного минимума. В 2026 году заявления принимают с 1 июня по 30 сентября; сама мера рассчитана и на последующие годы.

Пособие по безработице тоже ежегодно индексируется. В 2026 году его максимальный размер после февральского повышения достиг 15 886 рублей в первые три месяца. Точную величину на 2027 год на конец сентября ещё не утвердили. Если коэффициент составит те же 6,8%, ориентир — около 17 тысяч рублей, но до официального решения эту сумму нельзя считать установленной.

Отдельно существуют региональные выплаты многодетным семьям, школьникам и другим категориям граждан. Их условия и суммы устанавливают субъекты РФ, поэтому они могут сильно различаться. Выплаты к школе Life.ru разбирает отдельно.

Что изменится в правилах пособий в 2027 году

На конец сентября 2026 года главное официально объявленное изменение на 2027 год — рост самих расчётных показателей и размеров выплат. Отдельного нового федерального порядка, который полностью менял бы правила назначения единого пособия с 1 января, Минтруд пока не объявлял.

Поэтому пока нужно ориентироваться на действующую систему: оценку среднедушевого дохода, имущества семьи и занятости взрослых, правило восьми МРОТ и предусмотренные законом исключения.

При этом рост МРОТ автоматически повышает и минимальную планку трудового дохода. Если МРОТ в размере 28 935 рублей утвердят и правило восьми МРОТ останется прежним, годовой минимум составит 231 480 рублей.

Все изменения нужно будет повторно проверить после принятия федерального бюджета, закона о МРОТ и возможных поправок в правила назначения пособий. Что ещё ждёт получателей пособий в 2027 году.

Как рассчитать и оформить пособие в 2027 году

Большинство федеральных пособий оформляет Социальный фонд России. Заявление в зависимости от конкретной выплаты можно подать через «Госуслуги», клиентскую службу СФР или МФЦ. Некоторые выплаты назначаются проактивно, то есть фонд получает необходимые сведения от других ведомств без отдельного обращения человека.

Для расчёта единого пособия сначала нужно узнать прожиточный минимум на ребёнка и на душу населения именно в своём регионе.

Например, если детский ПМ составляет 19 620 рублей, возможные уровни единого пособия будут такими: 50% — 9810 рублей, 75% — 14 715 рублей, 100% — 19 620 рублей. Но конкретный уровень определяется после оценки дохода семьи: сначала назначают 50%, затем проверяют, вывела ли эта сумма семью выше регионального прожиточного минимума на человека.

Для проверки права на поддержку и подачи заявления лучше использовать официальные сервисы «Госуслуг» и СФР: они учитывают регион проживания и актуальные данные, а значит, позволяют избежать расчёта по устаревшим суммам.

Часто задаваемые вопросы

Сколько будут декретные в 2027 году. Фото © Life.ru

На сколько проиндексируют пособия в 2027 году?

Единое пособие и выплаты, связанные с прожиточным минимумом, планируется повысить с 1 января на 6,8%. Выплаты, которые индексируются 1 февраля, увеличат по фактической инфляции за 2026 год. Окончательный коэффициент станет известен позже.

С какого числа повысят единое пособие в 2027 году?

С 1 января 2027 года. Его размер увеличится вслед за региональными прожиточными минимумами.

Какой прожиточный минимум будет в 2027 году?

По проекту бюджета федеральный прожиточный минимум на душу населения составит 20 227 рублей, что на 6,8% выше уровня 2026 года. Пока это проектный показатель.

Сколько будет единовременное пособие при рождении ребёнка в 2027 году?

Точная сумма станет известна после определения фактической инфляции за 2026 год. Сейчас выплата равна 28 450,45 рубля. При индексации на 6,8% она составила бы примерно 30 385 рублей, но это пока только ориентир.

Какое максимальное пособие по уходу до 1,5 лет будет в 2027 году?

По действующей формуле и уже известным предельным базам страховых взносов за 2025–2026 годы максимальная выплата работающему родителю составит около 95 580,93 рубля в месяц.

Нужно ли переоформлять пособие после индексации?

Нет, если речь идёт только о плановой индексации уже назначенной выплаты. СФР проводит такие перерасчёты автоматически. Но когда заканчивается установленный срок назначения пособия, например единого пособия, право на следующий период подтверждается по действующим правилам.

Авторы Кирилл Золотарев