Индексация пенсий в 2027 году: готовимся к двойному повышению и что говорят в Госдуме Оглавление Главная новость: пенсии повысят дважды Механизм индексации: как будут считать прибавку Что было раньше: индексация в 2025–2026 годах Сколько процентов составит индексация (цифры из бюджета) Что будет с работающими пенсионерами Социальные и военные пенсии: отдельный график Прожиточный минимум пенсионера в 2027 году Часто задаваемые вопросы Точно ли пенсии повысят дважды в 2027 году? На сколько процентов повысят пенсию в 2027 году? Будет ли индексация работающим пенсионерам? Когда будут индексировать социальные пенсии? Что такое «фактическая инфляция» и чем она отличается от прогнозной? Заключение В 2027 году страховые пенсии планируют повысить дважды — в феврале и апреле. Как будут считать прибавку, на сколько она вырастет и что известно о планах правительства. 24 апреля, 21:20

В 2027 году индексация страховых пенсий пройдёт в два этапа — сначала в феврале, по фактической инфляции, а потом ещё раз в апреле — в зависимости от доходов Соцфонда. Плюсом вырастут социальные и военные пенсии, но у них отдельный график. Как именно рассчитают надбавку, сколько процентов составит повышение и что будет с работающими пенсионерами — в материале Life.ru.

Главная новость: пенсии повысят дважды

19 апреля 2026 года глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов поделился планами по индексации страховых пенсий в 2027 году. По его словам, правительство намерено поднять выплаты в два этапа — сначала в феврале, а потом в апреле.

— 1 февраля происходит индексация на уровень фактической инфляции — подчеркиваю, фактической, не прогнозной. А 1 апреля происходит [увеличение] в зависимости от возможностей бюджета Социального фонда, — сообщил Нилов. Такая процедура предусмотрена нормами Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ. Однако окончательное решение зависит от проекта бюджета, который правительство внесёт осенью 2026 года. Тогда и будет решено, проиндексируют ли пенсии два раза и на какой процент.

Механизм индексации: как будут считать прибавку

Существует специальный механизм, формула, с помощью которой рассчитывают размер прибавки, и выглядит она так:

СП = ИПК × СПК + ФВ,

где:

СП — сумма страховой пенсии;

ИПК — количество накопленных пенсионных баллов;

СПК — денежная стоимость одного балла на дату назначения пенсии;

ФВ — фиксированная часть, добавляемая к общей выплате.

И именно 1 февраля 2027 года увеличится стоимость пенсионного коэффициента (СПК) и фиксированной выплаты (ФВ). Рост их будет равен уровню фактической инфляции за 2026 год. А 1 апреля 2027 года СПК и ФВ проиндексируют ещё раз, но уже исходя из роста доходов СФР и разницы между темпом роста средней зарплаты и инфляцией.

Что было раньше: индексация в 2025–2026 годах

Норма, позволяющая проводить две индексации пенсий, существует уже не первый год, однако ей пока так и не воспользовались. Так, в 2025 году ещё планировалось двухэтапное повышение, 1 февраля и 1 апреля, но в итоге этот механизм отложили, и просто 1 января сперва проиндексировали выплаты на уровень прогнозируемой инфляции, 7,6%, а после, когда стали известны точные показатели, уже 1 февраля их повысили ещё на 2,2%. Так общий размер прибавки составил 9,5%.

В 2026 году двухэтапная индексация тоже не случилась. Страховые пенсии для всех россиян (работающих и неработающих) увеличили также с 1 января на 7,6%. Это объединило индексацию по уровню инфляции и прогнозируемому уровню зарплат в 2026 году.

Сколько процентов составит индексация (цифры из бюджета)

Пока сложно сказать, сколько именно процентов составит индексация пенсий в 2027 году. Однако по данным на октябрь 2025 года, в проекте федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов была заложена следующая индексация:

1 февраля 2027 года — 4%;

1 апреля 2027 года — 3,4%.

Но эти цифры с высокой долей вероятности будут скорректированы, когда учтут фактический уровень инфляции и иные факторы.

Что будет с работающими пенсионерами

Работающие пенсионеры, начиная с 2025 года, теперь тоже получают индексацию, как и неработающие, на тех же общих условиях. То есть им повысят пенсию на тот же процент и в те же сроки, однако рассчитывают прибавку от того размера пенсии, которую бы они получали, если бы не работали. Помимо того, ежегодно, 1 августа, для них проводится беззаявительный перерасчёт по страховым взносам, которые за пенсионера перечислял работодатель. Но максимальная величина прибавки не может быть больше 3 пенсионных коэффициентов. Так, 1 ИПК в 2026 году равен 156,76 рубля, а значит, в этот раз максимум добавят 470,28 рубля в месяц. В 2027 году эта сумма станет чуть больше за счёт роста стоимости баллов.

Социальные и военные пенсии: отдельный график

Социальные и военные пенсии тоже индексируются каждый год, но в совсем иные даты. У них свой график и свой процент прибавки.

Так, социальные пенсии проиндексируют 1 апреля 2027 года. Их коэффициент определяет правительство исходя из роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. То есть соцпенсии повысят на тот же процент, что и поднимут ПМ для пенсионеров.

Военные пенсии тоже пересматривают по нормам отдельного закона и привязывают к увеличению денежного довольствия соответствующих категорий.

Прожиточный минимум пенсионера в 2027 году

Уровень прожиточного минимума пенсионера на 2027 год пока не установлен, его утвердят позже. И так как в 2026 году он составляет 16 288 рублей (на федеральном уровне), в следующем году он точно будет выше. Также не стоит забывать, что, если пенсия получается меньше федерального прожиточного минимума, пенсионеру назначают доплату из федерального бюджета. Если региональный прожиточный минимум выше федерального, доплату сделают из бюджета региона.

Часто задаваемые вопросы

Точно ли пенсии повысят дважды в 2027 году?

Нет, пока это только предположение, может быть, если возможностей бюджета будет недостаточно, в 2027 году обойдутся одной индексацией страховых пенсий, как это было и в этом году.

На сколько процентов повысят пенсию в 2027 году?

Пока сказать сложно, но, скорее всего, уровень индексации составит не менее 4% в феврале и 3,4% в апреле 2027 года. Если инфляция по итогам 2026 года окажется значительно выше, размер индексации увеличат.

Будет ли индексация работающим пенсионерам?

Да, индексация работающим пенсионерам планируется, её вернули в 2025 году.

Когда будут индексировать социальные пенсии?

Социальные пенсии в 2027 году проиндексируют 1 апреля, а коэффициент определит, как обычно, правительство, исходя из роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Что такое «фактическая инфляция» и чем она отличается от прогнозной?

Фактическая инфляция — это реальный рост цен за определённый период (например, за год), который рассчитывается на основе данных о потребительских ценах. Прогнозная инфляция — это ожидаемый уровень роста цен, который рассчитывают на основе экономических моделей и анализа тенденций. Фактическая инфляция может отличаться от прогнозной из-за непредвиденных факторов, влияющих на экономику, как в большую, так и в меньшую сторону.

Заключение

На сегодняшний день индексация пенсий в 2027 году планируется в два этапа, но многое зависит от бюджетного процесса и экономической ситуации. Работающим пенсионерам стоит учитывать дополнительный перерасчёт в августе, а получателям социальных и военных пенсий — ориентироваться на отдельные механизмы индексации. Для уточнения актуальных данных рекомендуется следить за новостями правительства и Социального фонда.

Авторы Андрей Ананьев