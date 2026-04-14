Изменения в подсчёте пенсионного стажа в 2026: что нового для многодетных и сельских работников Оглавление Какие изменения внёс закон и для кого они важны Что изменилось для многодетных родителей (5 и более детей) Как изменения повлияют на «сельский» стаж Как теперь считают стаж родителям двойняшек и тройняшек Как оформить перерасчёт пенсии (пошаговая инструкция) Заключение Правительство РФ изменило правила подсчёта пенсионного стажа. С 2026 года отменён лимит в 6 лет для учёта декрета. Рассказываем, кому это выгодно, как считать стаж за двойню и тройню и как оформить перерасчёт пенсии. 14 апреля, 11:50

С 1 января 2026 года в России начали считать пенсионный стаж иначе. Введённые изменения направлены на увеличение пенсионных прав и выплат, и коснутся они разных категорий граждан — от многодетных родителей до сельских работников. Сегодня предлагаем вам выяснить, попадёте ли вы под корректировку в подсчёте страхового стажа, что именно поменяли, а также как оформить перерасчёт пенсии.

Какие изменения внёс закон и для кого они важны

Введённые с 1 января 2026 года изменения в подсчёт пенсионного стажа коснулись трёх основных категорий граждан:

многодетные родители;

сельские работники;

родители двойняшек и тройняшек.

Согласно постановлению Правительства РФ от 19 января 2026 года № 11, был отменён предельный срок ухода за ребёнком, засчитываемый в стаж, скорректирован порядок учёта стажа для родителей близнецов и тройняшек, а также пенсионеры, проработавшие в сельском хозяйстве более 30 лет, за счёт учёта ухода за детьми получат прибавку к пенсии. Обо всём более подробно и по порядку расскажем далее.

Что изменилось для многодетных родителей (5 и более детей)

Периоды ухода за детьми до полутора лет засчитывались в стаж и ранее, однако максимально зачтённый срок не может превышать шести лет. То есть учитывался уход только за четырьмя детьми, а значит, родители пяти и более детей теряли драгоценные годы стажа, которые могли бы сыграть решающую роль в назначении страховой пенсии, которую можно было не получить из-за нехватки баллов или лет стажа, которые мама или папа недополучили, так как как раз и ухаживали за детьми.

С начала 2026 года это ограничение отменили — теперь учитываются все периоды ухода за детьми до полутора лет, независимо от их количества. Это увеличивает страховой стаж и, соответственно, размер пенсии.

Как изменения повлияют на «сельский» стаж

Введённые изменения повлияли и на пенсионеров, проработавших в сельском хозяйстве более 30 лет. Снятое с 1 января 2026 года ограничение на максимальный срок ухода за ребёнком, включаемый в стаж, дало право на ежемесячную надбавку к пенсии в размере 25% от фиксированной выплаты тем, кому ранее не хватило для неё стажа.

Ведь до 2026 года в «сельский» стаж включались периоды ухода за детьми до полутора лет, но не более шести лет в общей сложности. Это означало, что учитывался уход максимум за четырьмя детьми. С 2026 года это ограничение отменено — теперь в стаж засчитываются все периоды ухода за детьми до полутора лет без ограничений. А значит, если пенсионеру не хватало, например, одного года для назначения прибавки, но у него было пять детей, за счёт снятия лимита время ухода за последним ребёнком зачтут в стаж. Также стоит отметить, что пенсионер имеет право спокойно переехать в город, надбавку он из-за этого не потеряет.

Как теперь считают стаж родителям двойняшек и тройняшек

Скорректировали и порядок учёта стажа для родителей близнецов. При многоплодной беременности фактическое время отпуска по уходу за каждым ребёнком теперь суммируется и полностью идёт в стаж, то есть:

если родились двойняшки и родитель находился с ними в декрете до полутора лет, в стаж засчитают три года;

при рождении тройняшек — 4,5 года;

при рождении четверых детей — 6 лет.

И ограничений по общей продолжительности такого стажа нет.

Как оформить перерасчёт пенсии (пошаговая инструкция)

Если вы уже вышли на пенсию до введения этих изменений, необходимо оформить перерасчёт пенсии.

Для этого нужно:

Подготовить документы. Потребуются свидетельства о рождении детей, периоды ухода за которыми до этого не учли в стаже.

Подать заявление в Социальный фонд России (СФР). Это можно сделать:

лично в клиентской службе СФР;

через портал «Госуслуги» (требуется подтверждённая учётная запись).

В заявлении в разделе «Иное» укажите фамилию, имя и отчество детей, а также дату их рождения.

Дождаться решения. Заявление рассматривается обычно в течение 10 рабочих дней.

Получить перерасчёт. Если решение положительное, страховая пенсия будет назначена в новом, увеличенном размере с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

Если же вы выходите на пенсию в 2026 году или позже, ничего делать не нужно, вам всё зачтут уже автоматически.

Как заявили в Соцфонде, в среднем пенсии вырастут на 2000 рублей у полумиллиона человек.

Заключение

Введённые с 1 января 2026 года изменения в подсчёте пенсионного стажа направлены на повышение социальной защищённости многодетных семей, родителей при многоплодной беременности и работников сельского хозяйства. Они позволят увеличить страховой стаж и, как следствие, размер пенсии этих категорий граждан. Для получения перерасчёта тем, кто уже на пенсии, необходимо подать соответствующее заявление в СФР, а пенсионерам этого и последующего годов поднимут пенсии автоматически.

Авторы Андрей Ананьев