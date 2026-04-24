Верните до 150 тысяч за детей, лечение и даже спорт: Простая инструкция по вычетам 2026 Оглавление Что такое налоговый вычет и кто имеет на него право Основные изменения в налоговых вычетах с 2025–2026 годов Стандартные налоговые вычеты Вычет на детей Вычет для льготных категорий граждан Вычет за ГТО Социальные налоговые вычеты Имущественные налоговые вычеты Инвестиционные налоговые вычеты Как оформить налоговый вычет Часто задаваемые вопросы Какой лимит социальных налоговых вычетов в 2026 году? Какой максимальный возврат по имущественному вычету при покупке квартиры? Нужно ли подавать заявление на стандартный вычет на детей? Как прогрессивная шкала НДФЛ влияет на сумму возврата? Может ли пенсионер получить налоговый вычет за лечение? 24 апреля, 06:01

Налоговые вычеты остаются одним из ключевых инструментов снижения налоговой нагрузки для граждан. В 2026 году в систему вычетов был внесён ряд изменений: расширены лимиты, введены новые льготы и уточнены правила получения.

Что такое налоговый вычет и кто имеет на него право

Налоговый вычет — сумма, на которую уменьшается налоговая база по НДФЛ. Проще говоря, это механизм, позволяющий либо вернуть часть уже уплаченного налога, либо снизить сумму, удерживаемую из дохода.

Право на вычет имеют налоговые резиденты РФ — лица, находящиеся на территории страны не менее 183 дней в году и получающие официальный доход, облагаемый НДФЛ. Если доход не облагается НДФЛ (например, при применении специальных налоговых режимов), воспользоваться вычетом не получится.

Основные изменения в налоговых вычетах с 2025–2026 годов

С 2025 года в России действует прогрессивная шкала НДФЛ, которая напрямую влияет на размер возврата. Согласно новым правилам, доход до 2,4 млн рублей в год облагается налогом в 13%, от 2,4 до 5 млн рублей — 15%, от 5 до 20 млн рублей — 18%, от 20 до 50 млн рублей — 20%, свыше 50 млн рублей — 22%.

Соответственно, сумма возврата теперь зависит от ставки: чем выше доход и ставка, тем больше можно вернуть.

Кроме того, с 2026 года действует семейная налоговая выплата. Родители с двумя и более детьми, а также имеющие среднедушевой доход в семье ниже полуторной величины регионального прожиточного минимума, получают льготу, фактически снижающую ставку НДФЛ до 6%. Оформить её можно через «Госуслуги» или в МФЦ.

Также увеличен размер стандартных вычетов на детей:

1400 рублей — на первого ребёнка;

2800 рублей — на второго;

6000 рублей — на третьего и последующих.

При этом порог дохода повышен до 450 тыс. рублей в год.

Общий лимит социальных вычетов увеличен до 150 тыс. рублей. Граждане, которые признаны иностранными агентами, не могут претендовать на получение вычета.

Стандартные налоговые вычеты

Стандартные вычеты предоставляются ежемесячно и чаще всего оформляются через работодателя.

Вычет на детей

Один из самых распространённых видов вычетов. В 2026 году действуют следующие размеры:

1400 рублей — на первого ребёнка;

2800 рублей — на второго;

6000 рублей — на третьего и каждого последующего;

12 000 рублей — на ребёнка-инвалида.

Вычет предоставляется до достижения годового дохода 450 тыс. рублей. С 2025 года он применяется автоматически при наличии подтверждающих данных — подавать отдельное заявление не требуется.

Налоговый вычет на детей в 2026 году: сколько и какой порог. Фото © Shutterstock / FOTODOM / YuryKara

Вычет для льготных категорий граждан

Право на повышенные стандартные вычеты имеют отдельные категории граждан: инвалиды, участники боевых действий, ликвидаторы последствий радиационных аварий.

Размер вычета зависит от категории и может достигать нескольких тысяч рублей ежемесячно.

Вычет за ГТО

С 2025 года введён новый вид стандартного вычета — за выполнение нормативов ГТО. При наличии знака отличия и прохождении диспансеризации можно получить вычет в размере 18 тыс. рублей в год.

Социальные налоговые вычеты

Социальные вычеты охватывают расходы на значимые жизненные цели. К ним относятся лечение и покупка лекарств, обучение (своё и детей), занятия спортом, благотворительность, добровольное пенсионное страхование.

С 2026 года общий лимит по большинству социальных вычетов составляет 150 тыс. рублей в год. Это означает, что максимальная сумма возврата зависит от ставки НДФЛ и может быть выше прежнего уровня.

Какой лимит налоговых вычетов в 2026 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Garmasheva Natalia

Некоторые виды расходов (например, дорогостоящее лечение) могут учитываться без ограничения по лимиту.

Имущественные налоговые вычеты

Имущественные вычеты связаны с операциями с недвижимостью. Например, покупка или строительство жилья, уплата процентов по ипотеке, продажа имущества.

Согласно действующим правилам, вычетом облагается сумма до 2 млн рублей при покупке жилья, до 3 млн рублей — при выплате процентов по ипотеке. Соответственно, максимальный возврат по покупке составляет до 260 тыс. рублей, а по процентам — до 390 тыс. рублей.

При этом многодетные семьи могут продать жильё без уплаты НДФЛ при покупке более просторного объекта. Для индивидуальных предпринимателей действуют особые правила уточнения: если имущество использовалось в бизнесе, применяются отдельные правила налогообложения.

Инвестиционные налоговые вычеты

Инвестиционные вычеты стимулируют долгосрочные вложения и участие граждан в финансовом рынке.

Новый формат индивидуальных инвестиционных счетов (с 2024 года) предлагает гибридную модель. Вычет на взносы формируется на сумму до 400 тыс. рублей в год. Соответственно, вернуть можно до 52 тыс. рублей (при ставке 13%).

Чем выше ставка налога, тем больше фактическая выгода.

Старые счета также продолжают действовать.

тип А — возврат с взносов;

тип Б — освобождение от налога на прибыль.

Инвесторы могут сохранить прежние условия или перейти на новую модель.

Государство также стимулирует программы долгосрочных накоплений. Для них предусмотрены отдельные налоговые льготы, включая вычеты и освобождение дохода от налогообложения при соблюдении сроков инвестирования.

Как оформить налоговый вычет

Существует три основных способа оформления налогового вычета: через работодателя, декларацию 3-НДФЛ и в упрощённом порядке.

Оформление через работодателя позволяет сразу уменьшить сумму удерживаемого налога. Такой вид подходит для стандартных и некоторых социальных вычетов.

Через декларацию 3-НДФЛ налоговый вычет может быть подан по итогам года через ФНС. После проверки сумма возврата перечисляется на счёт налогоплательщика.

С 2025 года у россиян есть возможность получить социальные налоговые вычеты в упрощённом порядке (без оформления декларации 3-НДФЛ и подготовки пакета необходимых документов). Справку об оплате услуг в ФНС подают в электронном виде организации или ИП, которые оказали услугу.

Как оформить социальные налоговые вычеты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Starikov Pavel

С 2025 года стандартный вычет на детей предоставляется автоматически — при наличии данных в системе подавать заявление не нужно.

Часто задаваемые вопросы

Какой лимит социальных налоговых вычетов в 2026 году?

Общий лимит составляет 150 тыс. рублей в год (за исключением отдельных случаев, например дорогостоящего лечения).

Какой максимальный возврат по имущественному вычету при покупке квартиры?

До 260 тыс. рублей при ставке 13%. При более высокой ставке сумма возврата увеличивается.

Нужно ли подавать заявление на стандартный вычет на детей?

Нет. С 2025 года вычет предоставляется автоматически при наличии подтверждающих документов.

Как прогрессивная шкала НДФЛ влияет на сумму возврата?

Напрямую: чем выше ставка налога, тем больше сумма возврата, поскольку вычет уменьшает базу, облагаемую по этой ставке.

Может ли пенсионер получить налоговый вычет за лечение?

Да, если у него есть доходы, облагаемые НДФЛ (например, от аренды или работы). Также возможно перенести вычет на предыдущие годы.

Авторы Альмир Хабибуллин