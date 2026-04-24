Верните до 150 тысяч за детей, лечение и даже спорт: Простая инструкция по вычетам 2026
Налоговые вычеты в 2026 году: что изменилось, какие виды вычетов действуют, их лимиты (стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные, профессиональные). Как вернуть НДФЛ за лечение, обучение, квартиру, фитнес и ГТО.
Налоговые вычеты в 2026 году: виды, как оформить. Обложка © Gemini Nano Banana
Налоговые вычеты остаются одним из ключевых инструментов снижения налоговой нагрузки для граждан. В 2026 году в систему вычетов был внесён ряд изменений: расширены лимиты, введены новые льготы и уточнены правила получения.
Что такое налоговый вычет и кто имеет на него право
Налоговый вычет — сумма, на которую уменьшается налоговая база по НДФЛ. Проще говоря, это механизм, позволяющий либо вернуть часть уже уплаченного налога, либо снизить сумму, удерживаемую из дохода.
Право на вычет имеют налоговые резиденты РФ — лица, находящиеся на территории страны не менее 183 дней в году и получающие официальный доход, облагаемый НДФЛ. Если доход не облагается НДФЛ (например, при применении специальных налоговых режимов), воспользоваться вычетом не получится.
Основные изменения в налоговых вычетах с 2025–2026 годов
С 2025 года в России действует прогрессивная шкала НДФЛ, которая напрямую влияет на размер возврата. Согласно новым правилам, доход до 2,4 млн рублей в год облагается налогом в 13%, от 2,4 до 5 млн рублей — 15%, от 5 до 20 млн рублей — 18%, от 20 до 50 млн рублей — 20%, свыше 50 млн рублей — 22%.
Соответственно, сумма возврата теперь зависит от ставки: чем выше доход и ставка, тем больше можно вернуть.
Кроме того, с 2026 года действует семейная налоговая выплата. Родители с двумя и более детьми, а также имеющие среднедушевой доход в семье ниже полуторной величины регионального прожиточного минимума, получают льготу, фактически снижающую ставку НДФЛ до 6%. Оформить её можно через «Госуслуги» или в МФЦ.
Также увеличен размер стандартных вычетов на детей:
- 1400 рублей — на первого ребёнка;
- 2800 рублей — на второго;
- 6000 рублей — на третьего и последующих.
При этом порог дохода повышен до 450 тыс. рублей в год.
Общий лимит социальных вычетов увеличен до 150 тыс. рублей. Граждане, которые признаны иностранными агентами, не могут претендовать на получение вычета.
Стандартные налоговые вычеты
Стандартные вычеты предоставляются ежемесячно и чаще всего оформляются через работодателя.
Вычет на детей
Один из самых распространённых видов вычетов. В 2026 году действуют следующие размеры:
- 1400 рублей — на первого ребёнка;
- 2800 рублей — на второго;
- 6000 рублей — на третьего и каждого последующего;
- 12 000 рублей — на ребёнка-инвалида.
Вычет предоставляется до достижения годового дохода 450 тыс. рублей. С 2025 года он применяется автоматически при наличии подтверждающих данных — подавать отдельное заявление не требуется.
Налоговый вычет на детей в 2026 году: сколько и какой порог. Фото © Shutterstock / FOTODOM / YuryKara
Вычет для льготных категорий граждан
Право на повышенные стандартные вычеты имеют отдельные категории граждан: инвалиды, участники боевых действий, ликвидаторы последствий радиационных аварий.
Размер вычета зависит от категории и может достигать нескольких тысяч рублей ежемесячно.
Вычет за ГТО
С 2025 года введён новый вид стандартного вычета — за выполнение нормативов ГТО. При наличии знака отличия и прохождении диспансеризации можно получить вычет в размере 18 тыс. рублей в год.
Социальные налоговые вычеты
Социальные вычеты охватывают расходы на значимые жизненные цели. К ним относятся лечение и покупка лекарств, обучение (своё и детей), занятия спортом, благотворительность, добровольное пенсионное страхование.
С 2026 года общий лимит по большинству социальных вычетов составляет 150 тыс. рублей в год. Это означает, что максимальная сумма возврата зависит от ставки НДФЛ и может быть выше прежнего уровня.
Какой лимит налоговых вычетов в 2026 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Garmasheva Natalia
Некоторые виды расходов (например, дорогостоящее лечение) могут учитываться без ограничения по лимиту.
Имущественные налоговые вычеты
Имущественные вычеты связаны с операциями с недвижимостью. Например, покупка или строительство жилья, уплата процентов по ипотеке, продажа имущества.
Согласно действующим правилам, вычетом облагается сумма до 2 млн рублей при покупке жилья, до 3 млн рублей — при выплате процентов по ипотеке. Соответственно, максимальный возврат по покупке составляет до 260 тыс. рублей, а по процентам — до 390 тыс. рублей.
При этом многодетные семьи могут продать жильё без уплаты НДФЛ при покупке более просторного объекта. Для индивидуальных предпринимателей действуют особые правила уточнения: если имущество использовалось в бизнесе, применяются отдельные правила налогообложения.
Инвестиционные налоговые вычеты
Инвестиционные вычеты стимулируют долгосрочные вложения и участие граждан в финансовом рынке.
Новый формат индивидуальных инвестиционных счетов (с 2024 года) предлагает гибридную модель. Вычет на взносы формируется на сумму до 400 тыс. рублей в год. Соответственно, вернуть можно до 52 тыс. рублей (при ставке 13%).
Чем выше ставка налога, тем больше фактическая выгода.
Старые счета также продолжают действовать.
- тип А — возврат с взносов;
- тип Б — освобождение от налога на прибыль.
Инвесторы могут сохранить прежние условия или перейти на новую модель.
Государство также стимулирует программы долгосрочных накоплений. Для них предусмотрены отдельные налоговые льготы, включая вычеты и освобождение дохода от налогообложения при соблюдении сроков инвестирования.
Как оформить налоговый вычет
Существует три основных способа оформления налогового вычета: через работодателя, декларацию 3-НДФЛ и в упрощённом порядке.
Оформление через работодателя позволяет сразу уменьшить сумму удерживаемого налога. Такой вид подходит для стандартных и некоторых социальных вычетов.
Через декларацию 3-НДФЛ налоговый вычет может быть подан по итогам года через ФНС. После проверки сумма возврата перечисляется на счёт налогоплательщика.
С 2025 года у россиян есть возможность получить социальные налоговые вычеты в упрощённом порядке (без оформления декларации 3-НДФЛ и подготовки пакета необходимых документов). Справку об оплате услуг в ФНС подают в электронном виде организации или ИП, которые оказали услугу.
Как оформить социальные налоговые вычеты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Starikov Pavel
С 2025 года стандартный вычет на детей предоставляется автоматически — при наличии данных в системе подавать заявление не нужно.
Часто задаваемые вопросы
Какой лимит социальных налоговых вычетов в 2026 году?
Общий лимит составляет 150 тыс. рублей в год (за исключением отдельных случаев, например дорогостоящего лечения).
Какой максимальный возврат по имущественному вычету при покупке квартиры?
До 260 тыс. рублей при ставке 13%. При более высокой ставке сумма возврата увеличивается.
Нужно ли подавать заявление на стандартный вычет на детей?
Нет. С 2025 года вычет предоставляется автоматически при наличии подтверждающих документов.
Как прогрессивная шкала НДФЛ влияет на сумму возврата?
Напрямую: чем выше ставка налога, тем больше сумма возврата, поскольку вычет уменьшает базу, облагаемую по этой ставке.
Может ли пенсионер получить налоговый вычет за лечение?
Да, если у него есть доходы, облагаемые НДФЛ (например, от аренды или работы). Также возможно перенести вычет на предыдущие годы.