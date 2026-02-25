Самозанятые в 2026 году: Какие изменения ждут налог, кто останется в режиме, а кого выведут после 2029 года Оглавление Что предлагает Нилов: сужение НПД только до услуг физлицам Налог на профессиональный доход – 2026: что точно остаётся без изменений Почему хотят менять правила: фиктивная самозанятость и пенсии Кто останется в льготном режиме: няни, репетиторы, арендодатели Кого выведут из самозанятых: кто может потерять статус по логике проекта Что будет с самозанятыми после 2029-го: почему в новостях именно эта дата Новые правила страхования: больничные и пенсия с 2026 года Оплачиваемые больничные для самозанятых — добровольно Добровольное пенсионное страхование самозанятых Самозанятые и ИП: разница, которая важна уже сейчас Позиция объединений самозанятых: что говорят о рисках Что делать самозанятым сейчас: практические советы Проверьте, что вы реально вписываетесь в НПД Разделите клиентов: физлица и юрлица Подумайте о страховании Не забывайте о пенсии Когда изменения вступят в силу Часто задаваемые вопросы Могут ли отменить НПД уже в 2026 году? Нужно ли переходить на ИП уже сейчас? Если я работаю с юрлицами, меня точно выведут? Итог Что изменится для самозанятых в 2026 году? Кого выведут из льготного режима, как будут платить больничные и пенсии и что делать фрилансерам — в материале Life.ru. 25 февраля, 14:15 Какие изменения ожидают самозанятых в 2026 году — на что обратить внимание, правда и слухи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dorde Krstic

Тема самозанятых снова в топе не потому, что завтра отменят НПД, а потому что в Госдуме и правительственных кругах начали обсуждать, каким должен быть режим дальше. Сейчас специальный режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) — это эксперимент, который по закону идёт до 31 декабря 2028 года, и уже заранее поднимается вопрос, что делать дальше.

При этом в 2026 году для большинства самозанятых всё ещё работает привычная модель: регистрация через ФНС, чеки в приложении, ставки 4 и 6%, лимит дохода 2,4 млн в год. Но параллельно появляются новые социальные опции (например, больничные по добровольному страхованию) и политические предложения, которые могут изменить правила после завершения эксперимента.

Что предлагает Нилов: сужение НПД только до услуг физлицам

Главный инфоповод — инициатива главы думского Комитета по труду Ярослава Нилова. Он предложил заранее обсудить вариант, при котором после завершения эксперимента режим НПД станет более узким: останется для бытовых услуг физлицам (няни, репетиторы, помощь по дому) и для сдачи недвижимости в аренду.

Ключевое: это не закон, а позиция и обращение к вице-премьеру и Минфину, то есть начало публичной дискуссии о том, каким должен быть режим дальше — уже на горизонте 2029 года.

Налог на профессиональный доход – 2026: что точно остаётся без изменений

Чтобы не было путаницы, зафиксируем базу. Налог на профессиональный доход – 2026 по ставкам и логике выглядит так же, как и раньше:

4% — если деньги пришли от физлица;

6% — если платит организация или ИП.

Это официальная позиция ФНС и формула, встроенная в приложение «Мой налог».

Вторая важная вещь — ограничение дохода самозанятых: если доход превысил 2,4 млн рублей в год, режим НПД становится недоступным. Это прямо привязано к закону 422-ФЗ.

Почему хотят менять правила: фиктивная самозанятость и пенсии

Вторая часть обсуждений — не про налоги, а про социальные и трудовые перекосы.

Первая претензия, которую регулярно озвучивают, — так называемая фиктивная самозанятость, когда под НПД пытаются прятать отношения, похожие на трудовые: один заказчик, регулярные платежи, фактически работа как в штате, но без гарантий сотруднику и без страховых взносов, как у работодателя.

Вторая причина — пенсия. НПД удобен тем, что у самозанятого нет обязательных страховых взносов. Но обратная сторона — пенсионные права не копятся автоматически. Социальный фонд России прямо объясняет: если не делать добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, можно не набрать минимальный стаж и ИПК, а это влияет на право на страховую пенсию.

Отсюда и логика законодателей: если режим стал массовым, нужно заранее решить, как он будет выглядеть дальше, чтобы люди не оказались «вне системы» через 10–15 лет.

Если идея сужения НПД будет оформлена в будущем (а не обязательно будет), то в списке тех, кто останется, чаще всего называют именно тех, кто работает напрямую с людьми и оказывает бытовые услуги.

В публичных формулировках по инициативе Нилова в эту группу попадают, например, няни, репетиторы, помощники по дому, а также арендодатели — те, кто сдаёт жильё или коммерческие помещения.

Важно: это пока обсуждаемый сценарий, а не действующая норма для 2026 года.

Кого выведут из самозанятых: кто может потерять статус по логике проекта

Запрос, кого выведут из самозанятых в 2026 году, звучит жёстко, но юридически честнее говорить так: кого могут вывести, если после 2029-го введут новую модель.

Если НПД действительно сузят, то под удар потенциально подпадают те, кто сейчас активно работает с компаниями: часть фрилансеров на B2B-контрактах, часть курьерских и сервисных исполнителей, специалисты в IT и маркетинге, дизайнеры, переводчики — все, у кого доход часто идёт от юрлиц.

Что будет с самозанятыми после 2029-го: почему в новостях именно эта дата

Здесь важно разобраться в датах, чтобы не было «страшилок».

По закону эксперимент НПД действует до 31 декабря 2028 года. То есть с точки зрения календаря обсуждать новые правила логично заранее, а переходные решения (если их примут) будут уже после завершения эксперимента, то есть с 2029 года. Именно поэтому в новостях появляется формулировка «после 2029-го».

При этом часть публикаций говорит «эксперимент завершится в 2029-м», имея в виду год перехода после окончания срока. Но юридическая дата окончания эксперимента — конец 2028 года, это видно в тексте 422-ФЗ на официальных ресурсах.

Новые правила страхования: больничные и пенсия с 2026 года

Вот что реально меняется уже в 2026-м:

Оплачиваемые больничные для самозанятых — добровольно

С 1 января 2026 года стартует эксперимент по добровольному соцстрахованию самозанятых на случай временной нетрудоспособности. Это закреплено федеральным законом и разъясняется СФР.

Суть простая: вы добровольно регистрируетесь в СФР и платите взносы, чтобы получать пособие по больничному. На страницах СФР приведены ориентиры: тариф 3,84% от выбранной страховой суммы, варианты суммы — 35 000 или 50 000 рублей, а взнос получается 1344 или 1920 рублей в месяц.

Добровольное пенсионное страхование самозанятых

Второй блок — добровольное страхование самозанятых по пенсии. Самозанятый не обязан платить пенсионные взносы, но может делать это добровольно, чтобы засчитывался стаж и формировались пенсионные права. СФР подробно описывает порядок: взносы платят в течение года и не позднее 31 декабря, можно частями, можно разом.

Самозанятые и ИП: разница, которая важна уже сейчас

Запрос «самозанятые и ИП разница» обычно возникает у тех, кто опасается сценария «всех переведут в ИП».

Ключевые отличия по практике:

самозанятый на НПД платит налог 4/6% и не ведёт бухгалтерию в классическом виде;

ИП может выбирать режимы (УСН, патент и т.д.), но часто появляются обязательные страховые взносы и больше отчётности;

самозанятый не может нанимать работников по трудовым договорам на НПД; если бизнес растёт, ИП часто становится логичным шагом.

И главный практический вывод: если вы уже сейчас стабильно работаете с юрлицами, держите в голове план Б, но не бегите оформлять ИП только потому, что услышали какую-то информацию из непроверенных источников.

Позиция объединений самозанятых: что говорят о рисках

В обсуждении обычно звучит аргумент со стороны рынка: если резко сузить НПД, часть людей уйдёт «в тень» или будет вынуждена искать серые схемы, особенно в сферах, где самозанятость стала стандартом взаимодействия. СМИ и эксперты подчеркивают: любые изменения должны быть плавными и заранее прописанными, чтобы не выбить миллионы из легальной экономики.

Что делать самозанятым сейчас: практические советы

Самое важное в 2026 году — не паниковать и не делать резких движений.

Проверьте, что вы реально вписываетесь в НПД

Убедитесь, что вы не превышаете лимит 2,4 млн и не ведёте запрещённую для НПД деятельность. Если доход близок к лимиту, заранее просчитайте, какой режим вам подойдёт при росте.

Разделите клиентов: физлица и юрлица

Поскольку дискуссия идёт именно вокруг работы с юрлицами, полезно понимать структуру доходов. Если у вас 90% от компаний, то именно вы в зоне риска сценария «сужения».

Подумайте о страховании

Если вы работаете руками или зависите от здоровья, посмотрите добровольный больничный эксперимент 2026–2028: он может быть выгоднее, чем отсутствие защиты вообще.

Не забывайте о пенсии

Если вы хотите стаж и пенсионные баллы, используйте добровольные взносы в СФР. Это необязательно, но это способ избежать ситуации «для пенсии не хватает стажа».

Когда изменения вступят в силу

На сегодня жёсткие предложения про «кого выведут из самозанятых» касаются горизонта после эксперимента. Юридически эксперимент идёт до 31 декабря 2028 года. Значит, если и будут новые правила, логичный момент — 2029 год и дальше, после обсуждения и принятия документов.

Часто задаваемые вопросы

Могут ли отменить НПД уже в 2026 году?

Прямого решения нет. В 2026 году режим продолжает действовать в рамках эксперимента, установленного 422-ФЗ.

Нужно ли переходить на ИП уже сейчас?

Не автоматически. Если вы укладываетесь в лимит и вам удобен НПД — оставайтесь. Переход на ИП имеет смысл при росте, работниках или необходимости другого режима, а не из-за заголовков.

Если я работаю с юрлицами, меня точно выведут?

Нет. Сейчас это обсуждение. Но именно работа с юрлицами — главный спорный пункт в предложениях о «сужении».

Итог

Самозанятость-2026 — это не про повышение ставок завтра. Налог на профессиональный доход – 2026 работает по прежним базовым правилам, а реальные сдвиги идут по двум линиям: социальные гарантии (добровольный больничный и пенсионные взносы) и дискуссия о том, что будет с самозанятыми после 2029-го — то есть после окончания эксперимента в конце 2028 года.

Если вы хотите спокойствия, план на 2026-й простой: держите лимит дохода под контролем, фиксируйте структуру клиентов (физлица/юрлица), рассмотрите добровольное страхование и отслеживайте не слухи, а официальные документы по будущему НПД.

Авторы Кирилл Золотарев