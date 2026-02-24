Льготы предпенсионерам в 2026 году: полный список выплат, налоговых и трудовых льгот Оглавление Кто считается предпенсионером в 2026 году: возраст для женщин и мужчин Федеральные налоговые льготы Трудовые гарантии: диспансеризация, защита от увольнения, пособие Два оплачиваемых дня на диспансеризацию Ответственность за увольнение «по возрасту» Пособие по безработице предпенсионерам Финансовая поддержка: накопительная пенсия и алименты Бесплатное обучение и переобучение после 54 лет Региональные льготы: пример Москвы и других городов Как получить справку о предпенсионном возрасте через «Госуслуги» Что делать, если работодатель нарушил права предпенсионера Часто задаваемые вопросы Я женщина, мне 54. Я уже предпенсионер? Мне 59, я мужчина. Какие льготы мне положены? Нужно ли каждый год заново получать статус? Где уточнить льготы в вашем регионе Итог Кто считается предпенсионером в 2026 году? Какие льготы положены женщинам с 54 лет и мужчинам с 59? Налоги, работа, обучение — всё о поддержке от государства в материале Life.ru. 24 февраля, 11:41 На какие льготы имеют право предпенсионеры в 2026 году. Обложка © Коллаж © Life.ru © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniia Zolkina, bxTT, © Freepik / mamewmy

Льготы предпенсионерам в 2026 году — это меры поддержки для тех, кому осталось немного до выхода на страховую пенсию. В 2026 году статус особенно важен: он даёт налоговые льготы предпенсионерам, трудовые льготы предпенсионерам и помогает получить поддержку через службу занятости. Подтверждает статус Социальный фонд России (СФР), а справку удобно получать онлайн.

Ниже — полный практический разбор: кто считается предпенсионером в 2026-м, что именно положено и как получить статус предпенсионера без лишних походов по кабинетам.

Кто считается предпенсионером в 2026 году: возраст для женщин и мужчин

Ключевое правило простое: предпенсионер — это человек, которому до назначения страховой пенсии по старости осталось 5 лет или меньше. Это определение закреплено и в законах, и в разъяснениях СФР.

Отсюда и популярные запросы про предпенсионеров. В 2026 году на пенсию по общему графику выходят женщины 1967 года рождения (в 59 лет) и мужчины 1962 года рождения (в 64 года). Значит, предпенсионный период для многих начинается с 54 лет у женщин и с 59 лет у мужчин.

Важно: у некоторых людей пенсионный возраст другой (например, по льготным основаниям). Тогда и статус предпенсионера наступает за 5 лет до их пенсии. СФР отдельно приводит пример для многодетных мам, у которых возраст выхода на пенсию может быть ниже.

Федеральные налоговые льготы

Самая понятная часть — налоговые льготы предпенсионерам. Они во многом такие же, как у пенсионеров, и применяются к имущественным налогам.

Что обычно даёт статус:

освобождение от налога на имущество по одному объекту каждого вида (например, одна квартира и один гараж), если имущество не используется в предпринимательстве;

(например, одна квартира и один гараж), если имущество не используется в предпринимательстве; по земельному налогу — вычет на 600 кв. м (то есть 6 соток) по одному участку: налог считают только с площади сверх этого размера.

Отдельно важная новость для спокойствия: ФНС отмечает, что такие льготы чаще всего применяются проактивно, без заявления — по данным, которые передаёт СФР. Если льгота не учлась, тогда уже имеет смысл уточнять в налоговой или через личный кабинет.

Трудовые гарантии: диспансеризация, защита от увольнения, пособие

Трудовые льготы предпенсионерам обычно интересуют тех, кто продолжает работать и не хочет оказаться в зоне риска из-за возраста.

Два оплачиваемых дня на диспансеризацию

Работнику предпенсионного возраста положено 2 оплачиваемых рабочих дня в год на диспансеризацию с сохранением места работы и среднего заработка. Это следует из Трудового кодекса и разъяснений Роструда.

Ответственность за увольнение «по возрасту»

Если человека увольняют или отказывают в приёме на работу именно из-за предпенсионного возраста, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 144.1 УК РФ. В самой статье отдельно прописано, что предпенсионный возраст — это период до 5 лет до пенсии.

В реальной жизни это не означает невозможности увольнения. Уволить можно по законным основаниям (сокращение, дисциплина и т.п.), но именно дискриминация по возрасту — риск для работодателя.

Пособие по безработице предпенсионерам

Если работу потеряли, предпенсионеры могут получать пособие дольше обычного, а расчёт идёт по специальной схеме закона о занятости. В официальной инструкции «Госуслуг» также подчёркивается, что срок выплат предпенсионерам увеличивают, а период может быть больше года.

Финансовая поддержка: накопительная пенсия и алименты

Этот блок часто путают с льготами, но он тоже важен для предпенсионера.

Во-первых, если у человека есть пенсионные накопления, их получение зависит от вида пенсии и оснований. Здесь правильнее не гадать, а уточнять в СФР, потому что у разных категорий условия разные.

Во-вторых, предпенсионный статус иногда используют как аргумент в семейных и долговых спорах (например, когда речь о содержании). Это не «автоматическая выплата», но фактор, который может влиять на оценку финансового положения.

Бесплатное обучение и переобучение после 54 лет

Запрос «бесплатное обучение после 54 лет» не случайный. В 2026 году для граждан предпенсионного возраста сохраняются программы переобучения через службу занятости и государственные проекты занятости. На практике это работает так: вы становитесь на учёт, выбираете программу и проходите обучение под реалии рынка.

Важная деталь: возраст сам по себе не заменяет требования программы. Но статус предпенсионера часто даёт приоритет и более мягкие условия включения.

Региональные льготы: пример Москвы и других городов

Помимо федеральных мер, есть региональные льготы предпенсионерам. Они отличаются по субъектам РФ: где-то это скидки на транспорт, где-то — дополнительные программы занятости, льготы по соцкартам, поддержка в медицине.

Москва часто делает упор на городские сервисы и социальную карту, но точный перечень лучше проверять на портале вашего региона или в соцзащите по месту жительства. Универсального списка на всю Россию тут нет — поэтому в одном городе льгота есть, а в другом она называется иначе или отсутствует.

Как получить справку о предпенсионном возрасте через «Госуслуги»

Если вам нужно подтвердить статус для налоговой, работодателя или службы занятости, пригодится справка о предпенсионном возрасте (справка о статусе предпенсионера). Это как раз ответ на вопрос, как получить статус предпенсионера документально.

Пошаговая инструкция:

Зайдите на «Госуслуги» и найдите услугу «Справка о статусе предпенсионера (СФР)». Выберите, куда нужна справка: в налоговую, работодателю или в службу занятости. Отправьте запрос и дождитесь формирования документа в личном кабинете.

Если вы считаете, что вас «выдавливают» с работы из-за возраста, не начинайте с конфликтов на эмоциях. Начните с фиксации.

Соберите документы: уведомления, переписку, приказы, объяснительные. Затем можно обратиться в трудовую инспекцию (Роструд) и при необходимости — в прокуратуру. Роструд прямо напоминает: незаконное увольнение может вести к административной ответственности, а увольнение именно по мотиву предпенсионного возраста — к рискам по ст. 144.1 УК РФ.

Часто задаваемые вопросы

Я женщина, мне 54. Я уже предпенсионер?

Если ваш возраст выхода на пенсию — 59 лет, то да: это и есть «5 лет до пенсии».

Мне 59, я мужчина. Какие льготы мне положены?

Если ваш пенсионный возраст — 64, то 59 — это старт предпенсионного периода. Значит, льготы мужчинам 59 лет в 2026 году тоже положены.

Нужно ли каждый год заново получать статус?

Статус определяется автоматически по данным СФР. Но справку можно получать заново, если её требует организация или вы меняете место обращения.

Где уточнить льготы в вашем регионе

Если вы хотите проверить, какие именно льготы предпенсионерам в 2026 году действуют лично для вас, начните с трёх точек:

«Госуслуги» — справка о статусе и подсказки по налоговым льготам. СФР — раздел о льготах и гарантиях предпенсионерам. ФНС — разъяснения по имущественным налогам и вычету на 6 соток.

Итог

Льготы предпенсионерам в 2026 году — это конкретные меры: налог на имущество и землю по льготным правилам, трудовые гарантии (включая оплачиваемую диспансеризацию и защиту от дискриминации), помощь через службу занятости и обучение. Чтобы пользоваться льготами без споров, сначала проверьте, кто считается предпенсионером в 2026-м, затем получите справку и уточните региональные меры.

