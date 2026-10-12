Программа долгосрочных сбережений (ПДС): что это такое простыми словами и как работает Оглавление ПДС за одну минуту: как устроена программа Пример: что произойдёт, если откладывать 3 тысячи рублей в месяц Чем ПДС отличается от банковского вклада ПДС и накопительная пенсия — не одно и то же Кто может открыть ПДС и сколько нужно вносить Когда можно получать выплаты по программе Можно ли забрать деньги раньше срока Какие риски и ограничения нужно понимать до вступления Кому ПДС может подойти, а кому лучше не спешить Частые вопросы о ПДС Программа долгосрочных сбережений: что такое ПДС, кто может участвовать, как работают взносы и господдержка, чем ПДС отличается от вклада и когда доступны деньги. 3595 3595 Программа долгосрочных сбережений — что это и как работает. Обложка © Коллаж © Life.ru © Shutterstock / FOTODOM / Pershing01, Andrii Zastrozhnov

Программа долгосрочных сбережений, или ПДС, — способ добровольно откладывать деньги на будущее через негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Человек пополняет счёт, фонд инвестирует накопления, а государство при выполнении условий добавляет собственные взносы. Кроме того, участникам с подходящими доходами доступны налоговые льготы. Но ПДС — не обычный вклад: свободно распоряжаться всеми деньгами в любой момент нельзя.

ПДС за одну минуту: как устроена программа

Вы заключаете договор долгосрочных сбережений с НПФ, который работает по программе. Перечисляете собственные деньги — в удобном размере и с удобной периодичностью. НПФ инвестирует средства. Результат зависит от управления фондом; фиксированной банковской процентной ставки у обычной ПДС нет. При соблюдении правил государство дополнительно пополняет счёт. Деньги предназначены для долгосрочных выплат, а не для повседневных трат.

ПДС действует в России с 1 января 2024 года. Участие добровольное: это не обязательная пенсионная выплата, и открывать такой счёт никто не обязан.

Пример: что произойдёт, если откладывать 3 тысячи рублей в месяц

Допустим, человек переводит в ПДС по 3000 рублей ежемесячно. За год это 36 000 рублей собственных взносов. Если его среднемесячный доход для расчёта господдержки не превышает 80 тысяч рублей, государство при соблюдении остальных правил может добавить ещё 36 000 рублей. Итого на счёт поступит 72 000 рублей до учёта инвестиционного результата. Это не обещание доходности: при более высоком доходе доплата будет меньше, а инвестиционный результат заранее неизвестен.

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Чем ПДС отличается от банковского вклада

Инфографика © Life.ru

ПДС не стоит считать заменой финансовой подушке на непредвиденные расходы. Если деньги могут понадобиться завтра, важно сравнивать ликвидность продуктов, а не только потенциальную доходность. Актуальные банковские предложения — в обзоре Life.ru: ставки по вкладам в октябре 2026 года.

ПДС и накопительная пенсия — не одно и то же

Накопительная пенсия формировалась в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС). ПДС — отдельная добровольная программа. При определённых условиях пенсионные накопления из ОПС можно перевести в ПДС по заявлению, однако такой перевод имеет собственные правила и последствия. Прежде чем принимать решение, полезно узнать, где учтены пенсионные накопления и какая выплата могла бы быть доступна без перевода.

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На какой срок можно заключить договор долгосрочных сбережений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gecko Studio

Кто может открыть ПДС и сколько нужно вносить

Заключить договор в свою пользу может совершеннолетний гражданин России; договор также можно оформить в пользу другого человека, например ребёнка. Размер и периодичность личных взносов закон в общем случае не устанавливает — условия конкретного продукта нужно смотреть у выбранного НПФ. 2000 рублей в год — не универсальная цена входа, а минимальная сумма личных взносов, чтобы претендовать на господдержку за год.

Максимальная государственная доплата — 36 тысяч рублей в год, а срок её предоставления по установленным правилам составляет 10 лет, отсчитываемых с года после первого подходящего личного взноса. Конкретная доплата зависит от среднемесячного дохода вкладчика и суммы взносов.

Когда можно получать выплаты по программе

Общее право на периодические выплаты возникает при достижении 55 лет женщинами или 60 лет мужчинами либо после 15 лет участия — в зависимости от того, что наступит раньше. Это не означает, что любому человеку в 55 или 60 лет обязаны немедленно перечислить весь счёт одной суммой.

Обычно участнику доступны пожизненные или срочные выплаты. Единовременная выплата зависит от установленного законом критерия малой пожизненной выплаты либо предусмотренных договором оснований, в том числе возможности получить остаток после 15 лет. Поэтому перед подписанием договора нужно выяснить, как именно фонд будет выплачивать деньги.

Какие пенсионеры могут воспользоваться ПДС. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kamrad71

Можно ли забрать деньги раньше срока

Собственные взносы можно получить досрочно в размере выкупной суммы, определённой договором с НПФ: она может оказаться меньше внесённой суммы из-за предусмотренных договором коэффициентов. Государственные доплаты, переведённые пенсионные накопления и доход на них при обычном досрочном расторжении свободно не выдаются. Особый порядок предусмотрен для дорогостоящего лечения и потери кормильца.

Если в отношении взносов ранее применялся налоговый вычет, досрочное получение денег может повлечь налоговые последствия. Именно поэтому обещания «забрать всё без потерь когда угодно» для ПДС неверны.

Какие риски и ограничения нужно понимать до вступления

Долгий срок. Вся сумма не обладает ликвидностью обычного расчётного счёта или вклада.

Вся сумма не обладает ликвидностью обычного расчётного счёта или вклада. Доходность не обещана заранее. Фонд обязан соблюдать требования к сохранности и управлению средствами, но реальный результат может оказаться ниже инфляции.

Фонд обязан соблюдать требования к сохранности и управлению средствами, но реальный результат может оказаться ниже инфляции. Разные договоры НПФ. Порядок выкупной суммы, выплат и смены фонда нужно читать до оформления.

Порядок выкупной суммы, выплат и смены фонда нужно читать до оформления. Отдельная система гарантий. Сбережения защищены в пределах 2,8 млн рублей с дополнительными гарантиями для переведённых пенсионных накоплений и государственных взносов. Это не тот же механизм, что страхование банковских вкладов.

Кому ПДС может подойти, а кому лучше не спешить

Программа может быть полезна тем, кто планирует копить много лет, не собирается быстро изымать средства и готов разобраться с выплатами и господдержкой. Она требует большей осторожности, если у человека нет резерва на экстренные расходы, нестабильный доход или деньги нужны на ближайшую покупку.

Перед выбором стоит ответить на три вопроса: сколько денег вы готовы не трогать, сможете ли получать налоговый вычет и какие правила досрочного выхода записаны в договоре НПФ. Для сравнения по реальным суммам используйте таблицу условий ПДС на 2026 год.

Частые вопросы о ПДС

Можно ли открыть несколько счетов ПДС?

Да, можно заключать несколько договоров, но софинансирование имеет общий лимит на человека, а право на налоговый вычет зависит, среди прочего, от количества договоров и установленных Налоговым кодексом условий.

Можно ли открыть ПДС для ребёнка?

Да, договор может быть заключён в пользу ребёнка. Права на выплаты определяются правилами программы и договора, а не тем, на какие расходы родители рассчитывают потратить деньги.

Нужно ли каждый месяц платить строго определённую сумму?

Нет. Закон не требует обязательных равных ежемесячных взносов. Для государственной доплаты важно выполнить годовой минимум и другие условия.

Может ли пенсионер участвовать в программе?

Да, верхней возрастной границы нет. Но возраст сам по себе не гарантирует получение всей суммы одной выплатой и не отменяет налоговые требования.

Что будет, если НПФ прекратит работу?

Для ПДС действует специальная система гарантирования через АСВ. Условия возмещения и гарантии для уже назначенных выплат различаются.

ПДС — это гарантированная прибавка к пенсии?

Это способ формирования дополнительных сбережений, а не обещание фиксированной прибавки. Размер будущих выплат зависит от накопленной суммы и условий договора.