ПДС 2026: кому государство подарит на пенсии сотни тысяч, а кто останется при своих
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Программа долгосрочных сбережений (ПДС) в 2026 году — условия участия пенсионеров, софинансирование государства, налоговые вычеты и ограничения. Разбираем плюсы, минусы и инструкцию по оформлению — в материале Life.ru.
Программа долгосрочных сбережений в 2026 году: как накопить к пенсии. Обложка © ChatGPT
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это госпрограмма, позволяющая гражданам формировать долгосрочные накопления с гарантированной поддержкой от государства, налоговыми льготами и инвестиционным доходом. Этот инструмент может кратно увеличить вашу пенсию в старости, если регулярно делать взносы. В сегодняшнем материале разберём подробнее, кто может воспользоваться ПДС, как работает система и что изменится в 2026 году.
Что такое ПДС и как работает программа
ПДС — это механизм накопления дополнительной пенсии при поддержке государства, запущенный ещё с 1 января 2024 года. Если говорить простым языком, ПДС это такой счёт в негосударственном пенсионном фонде (НПФ, его вы выбираете сами), куда вы добровольно кладёте собственные деньги, государство это дело софинансирует, а вы спустя определённый срок получаете все вложенные средства с накопленными процентами. Обычно программу долгосрочных сбережений используют для того, чтобы накопить себе на пенсию или на какую-то другую крупную цель, например образование детей, покупку жилья, автомобиля и так далее.
Работа ПДС строится на трёх компонентах:
- Личные взносы участника — вы самостоятельно определяете размер и периодичность взносов (минимальная сумма устанавливается НПФ).
- Софинансирование от государства — государство добавляет к вашим взносам определённую сумму в пределах установленного лимита. Если ваш среднемесячный доход менее 80 тысяч руб. и вы внесли за год 36 тысяч, государство добавит ещё 36 тысяч. При доходе 80–150 тысяч для той же суммы софинансирования нужно пополнить счёт ПДС на 72 тысячи; при доходе более 150 тысяч — на 144 тысячи.
- Инвестиционный доход от НПФ — фонд инвестирует ваши средства в надёжные инструменты, что позволяет нарастить сбережения за счёт доходности.
То есть итоговая сумма накоплений формируется сразу из трёх источников, что значительно повышает эффективность сбережений по сравнению с обычными депозитами.
Кто может участвовать в ПДС в 2026 году
Воспользоваться программой долгосрочных сбережений может любой гражданин России старше 18 лет — верхней возрастной границы нет. Доступна программа как работающим лицам, так и неработающим, в том числе и пенсионерам.
Уточним, что граждане пенсионного возраста имеют право вступать в программу на общих основаниях, а взносы они могут делать сами либо просить об этом родственников или иных лиц.
Кто может участвовать в программе долгосрочных сбережений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ZoFot
Выгода и риски ПДС: в чём «подвох»
Программа долгосрочных сбережений выглядит довольно привлекательным инвестиционным инструментом. Как минимум за счёт:
- Софинансирования от государства — ваши сбережения растут быстрее за счёт дополнительных взносов бюджета.
- Налоговых вычетов — участники могут получить налоговый вычет на сумму взносов до 400 000 руб. в год (возвращается до 13%, т. е. до 52 000 руб.).
- Гарантий государства — средства застрахованы на сумму до 2,8 млн руб. (в случае проблем у НПФ).
- Инвестиционного дохода — НПФ инвестирует средства в консервативные инструменты, обеспечивая доходность выше инфляции в долгосрочной перспективе.
Но, как и у любой вещи, у ПДС есть также свои минусы. Главными являются:
- Ограничения на досрочное снятие — в большинстве случаев досрочное снятие средств ведёт к потере софинансирования и налоговых льгот.
- Инвестиционные риски — хотя деньги вы не потеряете, доходность так или иначе не фиксирована и зависит от результатов инвестирования НПФ, а значит, возможен сценарий, при котором использование вклада в банке было бы выгоднее.
- Влияние инфляции — если доходность ниже инфляции, реальная покупательная способность накоплений снижается.
- Долгосрочный горизонт — максимальная выгода достигается при участии в программе 15–20 лет.
Так или иначе, программа долгосрочных сбережений будет полезна:
- для тех, кто планирует накопить на дополнительную пенсию;
- для граждан с официальным доходом, позволяющим воспользоваться налоговым вычетом;
- для консервативных инвесторов, готовых к долгосрочным вложениям с умеренной доходностью.
Как оформить ПДС: пошаговая инструкция
В том, что такое ПДС, мы разобрались, поэтому теперь давайте узнаем, как же воспользоваться этим инструментом.
Шаг 1. Выберите НПФ
Сравните рейтинги и доходность разных НПФ, проверьте наличие лицензии и участие в системе гарантирования.
Шаг 2. Подайте заявление
Способы подачи:
- через портал «Госуслуги»;
- в офисе выбранного НПФ;
- на сайте или в мобильном приложении фонда.
Шаг 3. Определите условия взносов
- размер — от минимальной суммы, установленной НПФ (2000 руб. в год), максимальных лимитов нет;
- график — как вам удобно;
- способ оплаты — банковский перевод, автоплатёж, с зарплатной карты.
Шаг 4. Подготовьте документы
Чек-лист:
- паспорт гражданина РФ;
- СНИЛС;
- ИНН (иногда требуется);
- реквизиты банковского счёта для выплат (если не указаны в профиле на «Госуслугах»).
Шаг 5. Заключите договор и внесите первый взнос
После подписания договора перечислите первый взнос — согласно выбранным условиям.
Как получить выплаты по ПДС в 2026 году
Как получить выплаты по программе долгосрочных сбережений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Как мы уже сказали ранее, забрать внесённые средства без потерь можно только при определённых условиях:
- через 15 лет после заключения договора;
- при достижении пенсионного возраста, если размер предполагаемой пожизненной выплаты меньше 10% прожиточного минимума пенсионера в РФ;
- и можно получить средства досрочно, но только в особых жизненных ситуациях: для оплаты дорогостоящего лечения или при потере кормильца (при предоставлении подтверждающих документов).
Получить деньги со счёта ПДС можно несколькими способами.
Самое простое — это единовременная выплата: вся сумма сразу через 15 лет (минимальный срок участия в программе).
Либо после наступления пенсионного возраста, если размер пожизненных периодических выплат составит менее 10 процентов прожиточного минимума пенсионера в целом в Российской Федерации.
Другой вариант — срочная пенсионная выплата: ежемесячно в течение выбранного срока (от 5 лет).
И пожизненная выплата — ежемесячно до конца жизни, размер рассчитывается исходя из ожидаемой продолжительности жизни.
Кстати, взносы, внесённые участником, не облагаются налогом при выплате.
Важное изменение! С 1 сентября 2026 года даже пенсионеры смогут забрать все средства вместе со взносами от государства только через пять лет. Коснётся это лишь тех договоров, которые подпишут после этой даты.
Вопросы и ответы (FAQ)
Можно ли участвовать в ПДС, если я уже на пенсии?
Да, пенсионеры могут вступать в программу и делать взносы на общих основаниях.
Потеряю ли я софинансирование, если пропущу взнос?
Нет, софинансирование зависит от суммы взносов за год, а не от регулярности. Но пропуск взносов снижает итоговую выгоду.
Можно ли перевести в ПДС накопительную пенсию?
В 2026 году такая возможность предусмотрена по заявлению, а также рассматривается механизм автоматического перевода накопительной пенсии в ПДС.
Как проверить, сколько накопилось на счёте ПДС?
Баланс счёта доступен в личном кабинете на сайте НПФ, в мобильном приложении или через «Госуслуги».
Что будет с деньгами, если НПФ обанкротится?
Средства застрахованы на сумму до 2,8 млн руб. — их переведут в другой НПФ без потери основной суммы.
Заключение
В 2026 году ПДС остаётся выгодным инструментом для долгосрочных сбережений с поддержкой государства. Софинансирование взносов, налоговый вычет, страхование средств до 2,8 млн руб., несколько форм выплат делают программу привлекательной для граждан, которые хотят приумножить свои финансы. Но так или иначе обязательно нужно проверять актуальные условия, сравнивать рейтинги разных НПФ, а ещё лучше сперва проконсультироваться с финансовым специалистом.