ПДС 2026: кому государство подарит на пенсии сотни тысяч, а кто останется при своих

Что такое ПДС и как работает программа

Кто может участвовать в ПДС в 2026 году

Выгода и риски ПДС: в чём «подвох»

Как оформить ПДС: пошаговая инструкция

Как получить выплаты по ПДС в 2026 году

Вопросы и ответы (FAQ)

Можно ли участвовать в ПДС, если я уже на пенсии?

Потеряю ли я софинансирование, если пропущу взнос?

Можно ли перевести в ПДС накопительную пенсию?

Как проверить, сколько накопилось на счёте ПДС?

Что будет с деньгами, если НПФ обанкротится?

Заключение