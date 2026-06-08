Перерасчёт пенсий работающим пенсионерам с 1 августа 2026: кому, сколько и как получить Оглавление Что изменится для работающих пенсионеров с 1 августа 2026 Кто получит прибавку, а кто — нет Не получат прибавку: Какой будет прибавка — расчёт на примерах Нужно ли писать заявление на перерасчёт Как проверить свои данные и подготовиться к перерасчёту Что делать, если прибавка не пришла Часто задаваемые вопросы (FAQ) Когда придёт первая пенсия с учётом августовского перерасчёта? Будет ли индексация пенсий работающим пенсионерам в 2026 году? Как узнать, сколько баллов начислили за 2025 год? Могу ли я получить прибавку, если уволился в 2025 году? Почему мне добавили меньше 470 рублей? Что делать, если работодатель не платил взносы? Придёт ли уведомление о перерасчёте, если пенсия не увеличилась? Как оспорить сумму перерасчёта? Заключение С 1 августа 2026 года работающим пенсионерам автоматически пересчитают страховую пенсию за счёт взносов работодателя за 2025 год. Максимальная прибавка — 470,28 рубля в месяц. Кому положено, как считается и что делать, если прибавка не пришла. 8 июня, 08:41 Перерасчет пенсий работающим пенсионерам в августе 2026: кто получит прибавку. Обложка © ChatGPT

С 1 августа 2026 года работающим пенсионерам снова пересчитают страховые пенсии — это ежегодный августовский перерасчёт, который делают без заявлений. Прибавку получат те, за кого работодатель в 2025 году перечислял страховые взносы. Максимальная прибавка в 2026 году — 470,28 рубля в месяц, потому что перерасчёт ограничен тремя пенсионными баллами, а стоимость одного балла после январской индексации составляет 156,76 рубля.

Разбираемся, кому положено увеличение, почему у кого-то прибавка выходит меньше «максимума», как проверить свои данные и что делать, если в августе ничего не изменилось.

Что изменится для работающих пенсионеров с 1 августа 2026

Августовский перерасчёт — это не индексация и не «повышение всем». Это автоматическая корректировка страховой пенсии по старости (и некоторых других страховых пенсий), если за пенсионера в прошлом году поступали взносы. Делают её ежегодно с 1 августа, подавать заявление не нужно.

Важно не путать два события 2026 года. В январе уже была индексация страховых пенсий на 7,6%: увеличили стоимость пенсионного коэффициента и фиксированную выплату. С 1 января 2026 стоимость балла — 156,76 рубля, фиксированная выплата — 9 584,69 рубля.

А 1 августа — другой механизм: добавляют баллы, которые «накопились» за счёт взносов работодателя за 2025 год, но не более трёх.

Кто получит прибавку, а кто — нет

Получат прибавку в августе 2026 года:

работающие пенсионеры, которые официально трудились в 2025 году;

те, за кого работодатель реально перечислял страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования.

Не получат прибавку:

те, кто работал неофициально, без взносов (или если взносы за 2025 год не поступали);

получатели социальной пенсии (она не пересчитывается по баллам работодателя так же, как страховая).

Отдельный нюанс: если человек устроился на работу недавно и взносы за 2025 год были маленькими или шли не весь год, прибавка тоже будет меньше.

Какой будет прибавка — расчёт на примерах

Формула выглядит так: прибавка = ИПК × 156,76, где ИПК — количество пенсионных баллов, начисленных за 2025 год, но не больше 3.

Отсюда и максимальная прибавка:

3 × 156,76 = 470,28 рубля.

Пример: вы зарабатываете 60 тыс. рублей. Ваш балл ИПК за год — 2,42. Тогда ваша примерная прибавка с 1 августа 2026 составит 379,36 руб.

Другой расклад: у вас зарплата 25,5 тыс. Балл ИПК — ровно 3, это лимит. Тогда получите 470,28 руб.

Почему прибавка не может быть больше, даже если зарплата высокая? Потому что законом установлен предел: при августовском перерасчёте учитывают максимум три балла.

Нужно ли писать заявление на перерасчёт

Нет. Августовский перерасчёт делают автоматически: СФР получает сведения о взносах и стаже из отчётности работодателя и проводит перерасчёт без обращения пенсионера.

Но это не значит, что вообще ничего проверять не надо. Если в данных по стажу или взносам есть ошибка, перерасчёт может получиться меньше или не произойти вовсе — и тогда уже придётся разбираться.

Как узнать, что перерасчёт прошёл? Обычно новый размер пенсии видно:

в банковской выписке после первой выплаты «с учётом августа»;

в личных кабинетах, где отражаются пенсионные начисления (например в сервисах СФР и на сайте «Госуслуги», если вы ими пользуетесь).

Как проверить свои данные и подготовиться к перерасчёту

Самый полезный документ для работающего пенсионера — выписка из индивидуального лицевого счёта (ИЛС). Она показывает стаж и страховые взносы, которые за вас передавали в систему.

Что можно сделать заранее:

Заказать выписку ИЛС в электронном виде (в сервисах для граждан, включая «Госуслуги»). Сверить, отражена ли работа за 2025 год и есть ли поступления взносов. Если видите «дырку» — уточнить у работодателя, сдавал ли он корректную отчётность и перечислял ли взносы.

Это особенно важно тем, кто в 2025 году менял работу, уходил на больничные, работал неполный год или совмещал несколько мест.

Что делать, если прибавка не пришла

Паниковать в первый же день августа не стоит: перерасчёт делается с 1 августа, но фактическая выплата приходит в вашу обычную дату выплаты пенсии. Дальше — действуйте по шагам.

Проверьте, что у вас именно страховая пенсия, а не социальная. Посмотрите выписку ИЛС: есть ли учтённые взносы за 2025 год. Уточните у работодателя, перечислялись ли взносы и нет ли проблем с отчётностью. Если всё в порядке, а прибавки нет — обращайтесь в СФР (через клиентскую службу или электронные каналы).

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Когда придёт первая пенсия с учётом августовского перерасчёта?

С 1 августа меняется размер, а выплата обычно приходит в вашу привычную дату получения пенсии в августе.

Будет ли индексация пенсий работающим пенсионерам в 2026 году?

Январская индексация уже прошла: страховые пенсии с 1 января 2026 года увеличили на 7,6%, выросли стоимость балла и фиксированная выплата.

Как узнать, сколько баллов начислили за 2025 год?

Через выписку ИЛС и пенсионные сервисы, где видны сведения о взносах и стаже.

Могу ли я получить прибавку, если уволился в 2025 году?

Если вы работали официально и за вас платили взносы в 2025 году, перерасчёт может быть, даже если сейчас вы не работаете: он зависит от взносов за прошлый год.

Почему мне добавили меньше 470 рублей?

Потому что прибавка зависит от суммы взносов и количества начисленных баллов за 2025 год. Максимум — три балла, но набирают его не все.

Что делать, если работодатель не платил взносы?

Августовского перерасчёта не будет, потому что нет базы для начисления дополнительных баллов. Уточняйте статус занятости и отчётность у работодателя.

Придёт ли уведомление о перерасчёте, если пенсия не увеличилась?

Если прибавка нулевая (нет взносов/нет баллов), может не быть отдельного «письма счастья». Надёжнее проверить данные через ИЛС и свои начисления.

Как оспорить сумму перерасчёта?

Начинайте с ИЛС и подтверждения уплаты взносов. Если данные расходятся — обращайтесь в СФР для уточнения сведений и корректировки.

Заключение

Августовский перерасчёт пенсии работающим пенсионерам в 2026 году пройдёт с 1 августа и будет сделан автоматически. Максимальная прибавка — 470,28 рубля в месяц (3 балла × 156,76 рубля), но у многих она окажется меньше, потому что зависит от взносов работодателя за 2025 год.

Чтобы не нервничать в августе, лучше заранее проверить свои данные по ИЛС и убедиться, что работа и взносы за 2025 год отражены корректно.

Авторы Кирилл Золотарев