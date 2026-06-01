Как изменится жизнь с 1 июня 2026-го: кешбэк за детей, больше пенсии, жёсткие ПДД и счётчики онлайн Оглавление Деньги от государства — семейная выплата и пенсии Новые штрафы и правила для водителей Цифровизация ЖКХ и биометрия Что меняется для бизнеса и импортёров Другие важные изменения Часто задаваемые вопросы (FAQ) Какие законы вступают в силу с 1 июня 2026 года? Как получить семейную налоговую выплату? Кому повысят пенсию с 1 июня 2026-го? Какой штраф за выезд на встречную полосу с 1 июня? Можно ли по-прежнему передавать показания счётчиков по телефону? Что такое система СПОТ и кого она коснётся? Заключение Новые законы с 1 июня 2026 года: семейная выплата (возврат 7% НДФЛ), повышение пенсий для 80-летних, новые штрафы ПДД (7500 руб. за встречку), маркировка кофе, цифровое ЖКХ и биометрия в аэропортах. 31 мая, 21:20

1 июня 2026 года россиян ждёт очередной перечень изменений, который коснётся многих сфер жизни. Родителей ждут новые семейные выплаты, а водителей — штрафы и обновлённые правила. Что ещё принесло с собой лето 2026 года для наших граждан и как именно повлияют нововведения на нашу повседневную жизнь — читайте в материале Life.

Деньги от государства — семейная выплата и пенсии

С 1 июня 2026 года работающие родители, имеющие двух и более детей, уже могут подать заявление на получение новой выплаты, которую в народе уже называют «налоговым кешбэком».

Новая семейная налоговая выплата — это возврат части уплаченного НДФЛ (7% из 13%). Она доступна работающим родителям, усыновителям, опекунам и попечителям, если в семье воспитываются двое и более детей до 18 лет, а также до 23 лет, если ребёнок учится очно в колледже или вузе.

Ещё одним важным условием является уровень среднедушевого дохода. Он не должен превышать полуторного прожиточного минимума на человека в регионе проживания. В 2026 году срок подачи заявления — с 1 июня по 1 октября. Сделать это можно через «Госуслуги», в МФЦ или в клиентской службе СФР.

Некоторых пенсионеров тоже с 1 июня ждёт прибавка. Так, у тех, кому в мае 2026 года исполнилось 80 лет, удвоится фиксированная выплата(с 9584,69 до 19 169,38 рубля). То же касается и лиц, получивших инвалидность первой группы.

Помимо того, пенсионерам, у которых появились иждивенцы (дети до 18 лет, нетрудоспособные родственники), с 1 июня положена доплата за одного иждивенца в размере 1/3 от фиксированной выплаты (в 2026 году это 3 194,9 рубля). Максимальная прибавка — 9 584,7 рубля за трёх иждивенцев.

А ещё неработающие пенсионеры, подтвердившие 30 лет сельского стажа, обратившись в Соцфонд, смогут оформить доплату в размере 2 396 рублей.

Новые штрафы и правила для водителей

А вот для водителей начало лета принесло новые штрафы и правила.

Так с 1 июня 2026 года за езду по встречной полосе будут штрафовать уже на 7500 рублей, если момент попал на камеру фото- или видеофиксации. Если же нарушение выявил инспектор ГИБДД, вас лишат водительского удостоверения на срок от четырёх до шести месяцев. За повторное нарушение в течение года — лишение прав на 12 месяцев.

Ужесточаются с 1 июня 2026 года и правила пропуска пешеходов. Теперь водитель обязан остановиться, даже если пешеход только ступил на проезжую часть и замедлился, чтобы пропустить машину. В противном случае автомобилиста ждёт штраф — 1500–2000 рублей. Однако пока человек ещё не на дороге, а только подходит к краю перехода, водителю можно продолжать движение.

За грязные, нечитаемые номера, теперь будут штрафовать при любых погодных условиях. Если ранее можно было сослаться на дождь, грязь, то с июня 2026 года водитель перед началом движения обязан обеспечить чистоту и различимость регистрационных знаков. В противном случае его ждёт штраф — 500 рублей.

Также с 1 июня 2026 года вас могут оштрафовать на 500 рублей, если на вашем автомобиле установлены фары, не соответствующие сертифицированной для данной модели комплектации.

Цифровизация ЖКХ и биометрия

С 1 июня 2026 года передавать показания счётчиков устно по телефону или письменно больше нельзя. Новый регламент устанавливает чёткий список законных способов подачи информации. Отныне граждане могут передать показания счетчиков только:

с помощью «Госуслуг» — через личный кабинет;

через мобильные приложения банков-партнёров (системы интернет-банкинга);

через официальные программы управляющих компаний или поставщиков ресурсов, зарегистрированные в реестре Минстроя;

в персональных веб-кабинетах на сайтах УК и РСО.

Также с 1 июня начался эксперимент по использованию биометрии в аэропортах Шереметьево и Пулково. Теперь с помощью Единой биометрической системы пассажиры смогут проходить регистрацию и посадку, однако предъявление паспорта при досмотре обязательным остаётся.

Что меняется для бизнеса и импортёров

У бизнеса тоже появились новые обязанности. Так, с 1 июня 2026 года в очередной раз расширен список товаров, подлежащих обязательной маркировке в системе «Честный знак». Теперь код дата-матрикс обязаны наносить и на кофе с цикорием. Это должно защитить покупателей от подделок и продуктов низкого качества.

Ещё одним важным нововведением является запуск СПОТ — системы подтверждения ожидания товаров. Предназначена она для контроля за ввозимыми в Россию товарами из стран ЕАЭС и сокращения различных схем по уклонению от уплаты налогов. Теперь ключевые процедуры будут проводиться ещё до пересечения границы.

Другие важные изменения

Помимо всего прочего, с 1 июня 2026 года подорожает госпошлина за выделение номера — до 100 рублей. Коснётся это мобильных, городских номеров в седьмой зоне нумерации и номеров в единой сети электросвязи.

Также с середины месяца, а именно с 14 июня 2026 года, банки начнут быстрее блокировать счета клиентов, внесённых в список Росфинмониторинга, например причастных к экстремизму или терроризму. Сроки сократили до одних суток, и даже выходные не помеха.

К тому же любую операцию, которая банку покажется подозрительной, смогут заморозить в целях проверки на пять рабочих дней.

А ещё с июня 2026 года ужесточены правила продажи вейпов и электронных сигарет. Отныне реализация такой продукции возможна только в стационарных магазинах. То есть купить вейп во временной торговой точке, например на ярмарках, рынках или выставках, а также в вендинговом автомате будет нельзя. К безникотиновой продукции это тоже относится.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какие законы вступают в силу с 1 июня 2026 года?

Среди ключевых изменений — семейная выплата, система СПОТ для импорта, маркировка кофе и цикория, новые штрафы для водителей, повышение пенсий для отдельных категорий граждан.

Как получить семейную налоговую выплату?

Чтобы получить так называемый «налоговый кешбэк», нужно подать заявление в СФР через «Госуслуги», в МФЦ или лично. Срок подачи — с 1 июня по 1 октября 2026 года.

Кому повысят пенсию с 1 июня 2026-го?

Пенсии увеличатся для 80-летних пенсионеров, инвалидов I группы, пенсионеров с иждивенцами, уволившихся работающих пенсионеров и сельских пенсионеров с 30-летним стажем.

Какой штраф за выезд на встречную полосу с 1 июня?

При фиксации камерой — 7500 рублей. При повторном нарушении в течение года — лишение прав до одного года.

Можно ли по-прежнему передавать показания счётчиков по телефону?

Нет, с июня 2026 года передача показаний возможна только онлайн.

Что такое система СПОТ и кого она коснётся?

СПОТ — это система предварительного контроля для импортёров товаров из ЕАЭС. Она касается импортёров, экспедиторов, перевозчиков и дистрибьюторов.

Заключение

Июнь 2026 года принёс как положительные изменения (семейные выплаты, повышение пенсий), так и новые ограничения. Важно заранее ознакомиться с нововведениями, чтобы избежать штрафов и не упустить положенные льготы.

Авторы Андрей Ананьев