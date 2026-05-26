С 1 июня начнут действовать новые факторы влияния на доллар. Что произойдёт с курсом рубля

Курс доллара в июне окажется под влиянием новых факторов. При этом в следующем месяце экономисты ожидают изменения лимитов закупки валюты Минфином. Повлияет на рубль и грядущее решение Центробанка по ключевой ставке. Какими будут курсы валют с 1 июня? 25 мая, 21:20 Экономисты сделали прогноз курса рубля на июнь.

Что будет влиять на курс рубля в июне

В перспективе июня повышенные нефтегазовые доходы продолжат оказывать поддержку рублю. Однако планомерное снижение ключевой ставки частично нивелирует эффект от высоких цен на нефть. Несмотря на значительный рост цен на нефть, экспортёры в апреле продали валюты всего на 7,3 млрд долларов США. Это хоть и является максимумом за последнее время, но гораздо ниже среднего уровня ежемесячных продаж в течение 2024 года в 11,9 млрд долларов США, когда цена на нефть была гораздо ниже текущей. Так охарактеризовала обстановку на рынке глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

— Соответственно, объём продаж во многом зависит от уровня ключевой ставки и привлекательности доходностей рублёвых активов, которые сегодня снижаются, — добавила Наталия Пырьева.

Рубль в начале торгов 25 мая оставался под давлением из-за снижения цен на нефть и ухудшения внешнего фона, поэтому движение основных валют вверх выглядит закономерным. Юань поднялся до 10,62 рубля, что указывает на сохранение спроса на иностранную валюту и на осторожные продажи рубля со стороны рынка. Доллар в этой ситуации также получает поддержку: при слабой нефти и повышенной волатильности на сырьевых рынках его курс, как правило, закрепляется ближе к верхней границе текущего диапазона. Евро выглядит чуть более устойчиво, но и он не остаётся в стороне от общего тренда, поскольку при ослаблении рубля европейская валюта обычно тоже постепенно дорожает. На эти моменты обратила внимание заместитель управляющего санкт-петербургским филиалом ПАО «РосДорБанк» Вера Бубнова.

В начале лета курсы иностранных валют способны оттолкнуться от трёхлетнего дна и подрасти. Для этого есть факторы. После 4 июня Минфин огласит новые лимиты покупки валюты на рынке в рамках бюджетного правила. Они могут оказаться в 2,5 раза больше низких майских. Это значительно повысит биржевой спрос и снизит общий дисбаланс. Такой прогноз сделал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

— 19 июня — очередное заседание ЦБ по ставке. На фоне замедления годового темпа роста цен и даже недельной дефляции есть вероятность продолжения мягкого, но осторожного секвестра ключа. Скажем, снова на 50 б.п., до 14%. Это может активизировать импортёров – покупателей валюты. Да и на фоне безостановочного весеннего падения курсы технически чрезмерно перепроданы, — добавил Михаил Зельцер.

Прогноз курса рубля с 1 июня

Наталия Пырьева считает, что с 1 июня рубль будет оставаться крепким – на уровне 71–76 рублей за доллар США. Тем не менее она ожидает всё же умеренное ослабление от текущих уровней. Это связано с тем, что в июне ожидается существенный объём погашений валютных облигаций в эквиваленте 682 млн долларов США, предполагающих рост спроса на валюту, а также новое снижение ключевой ставки 19 июня.

— В краткосрочной перспективе по юаню можно ждать движения в диапазоне 10,55 – 10,75 рубля, при ухудшении нефтяной конъюнктуры возможен тест 10,80. По доллару базовый сценарий — умеренное укрепление с попытками выйти выше ближайших уровней, если нефть продолжит дешеветь и спрос на валюту сохранится. По евро вероятен коридор 82–84 рубля, но при дальнейшем давлении на рубль не исключён выход выше 84, — отметила Вера Бубнова.

В целом, по её словам, рынок сейчас реагирует не столько на внутренние новости, сколько на внешний фон: нефть, глобальный аппетит к риску и ожидания по денежной политике. Если сырьевой рынок стабилизируется, рубль может частично отыграть потери. Если же нефть останется под давлением, валюты сохранят склонность к росту.

— С первых чисел июня тенденция к ослаблению рубля усилится. Завершится майский налоговый период. Минфин РФ после 4 июня наверняка существенно нарастит покупки по бюджетному правилу. Стартует сезон отпусков, когда растёт физический спрос на валюту. ЦБ 19 июня, вероятнее всего, понизит ключевую ставку ещё на 50 б.п., до 14% — это увеличит системное давление на нацвалюту, — считает инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

При этом, по его словам, стоит учитывать, что приток повышенной экспортной выручки сохранится — в курс будут транслироваться цены на нефть апреля – мая, а нефтегазовые экспортёры могут продавать валюту для обеспечения рублёвых расходов на ремонт повреждённых беспилотниками объектов. Таким образом, аналитик ожидает плавного, но не глубокого ослабления рубля с целями 76–77 за доллар, 88–89 за евро и 11,2–11,3 за юань.

По совокупности факторов Михаил Зельцер ожидает укрепление курсов иностранных валют. Доллар за месяц может вернуться выше 75, юань — к 11, евро — за 85 рублей.

Российская валюта к завершению весенней сессии сохраняет среднесрочную тенденцию укрепления на фоне окончания налогового периода. Ослабление ближневосточного фактора может замедлить рост рубля в недельных диапазонах 70–74 за доллар, 81–85 за евро и 10,30–10,80 за юань. Факторы разворота рынка могут проявиться в следующем месяце в случае увеличения объёмов покупок иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила, а также более существенного снижения ключевой ставки ЦБ. Такое мнение высказал начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекса" Спартак Соболев.

— Комфортные цены на российский экспорт, профицит торгового баланса и макроэкономическая стабильность по-прежнему способствуют сильным позициям рубля на валютном рынке. На исходе мая дополнительную поддержку российской валюте окажет налоговый период. К началу лета доллар вряд ли сможет выйти за пределы 70–75 рублей. До конца первого полугодия волне возможно плавное ослабление позиций рубля при условии роста объёма импорта и дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, — считает управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал" Александр Барышников.

Авторы Нина Важдаева