Банк отказал в кредите. Что делать заёмщику и как решить проблему Оглавление Почему могут отказать в кредите Что делать, если банк отказал в выдаче кредита Банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов. При этом требования к заёмщикам постоянно растут. Почему банк может отказать в выдаче кредита и что делать, если это произошло? 21 мая, 21:20 Специалисты рассказали, что делать, если банк отказал в выдаче кредита. Обложка © Chat GPT

Почему могут отказать в кредите

Распространено заблуждение, что отказ банка ставит крест на возможности получить заёмные средства. Это не так. Кредитная история обновляется и, по сути, обнуляется в течение семи лет — но при обязательном условии полного отсутствия любых финансовых событий за этот период: не только выданных займов, кредитов, рассрочек и карт, но даже обращений за ними. Должна наступить полная тишина — только тогда архивные данные перестают влиять на скоринговую оценку, что актуально прежде всего для заёмщиков с заметными просрочками. Об этом рассказала главный бизнес-координатор Санкт-Петербургского филиала ПАО «Росдорбанк» Виктория Боженко.

Самая распространённая причина отказа — низкий кредитный рейтинг. Он формируется на основе кредитного поведения заёмщика и учитывает уровень долговой нагрузки, а также количество действующих кредитов, наличие просрочек, частоту обращений за новыми займами и даже число одновременно поданных заявок. На этот момент обратила внимание руководитель направления экспертной аналитики «Банков.ру» Инна Солдатенкова.

— Однако с 1 апреля 2026 года банки стали значительно строже оценивать заёмщиков при расчёте показателя долговой нагрузки. Теперь приоритет отдаётся официально подтверждённым доходам, а упрощённые способы подтверждения используются с ограничениями, — добавила Инна Солдатенкова.

В результате сложности с одобрением могут возникнуть не только у клиентов с проблемной кредитной историей, но и у тех, чей доход банку сложно подтвердить документально. В зоне риска — самозанятые, фрилансеры, предприниматели с нерегулярными поступлениями, а также сотрудники с неофициальной зарплатой.

Что делать, если банк отказал в выдаче кредита

Виктория Боженко отметила, что, если вам отказали, но спустя несколько месяцев доход ощутимо вырос, возникает соблазн попробовать снова взять кредит. Здесь важно трезво оценивать ситуацию: простое повторное обращение через 2–3 месяца почти гарантированно закончится отказом, потому что вы уже не подошли как заёмщик. Но если улучшение финансового положения носит длительный и стабильный характер — например, вы устроились на другую работу и официальный доход существенно увеличился — должно пройти не менее полугода-года непрерывного стажа, чтобы категория заёмщика действительно могла улучшиться и банк пересмотрел решение.

При этом важно понимать: банки, выступающие с действительно выгодными предложениями, ориентируются прежде всего на клиентов с потенциально высокими доходными показателями и безупречной кредитной историей.

— Именно поэтому частному лицу, желающему оформить потребительский кредит, стоит начать не с выбора банка, а с анализа собственной кредитной истории. Правильное название документа — отчёт из Бюро кредитных историй. Бюро этих в России несколько, не менее семи, и сведения могут находиться в разных БКИ в зависимости от того, в каком банке вы обслуживаетесь. Заказать отчёт можно через портал «Госуслуги» посредством цифрового помощника, дважды в год это делается абсолютно бесплатно. На первом этапе запроса вы получите список Бюро кредитных историй, предоставляемый Банком России, — пояснила Виктория Боженко.

Проверить следует все БКИ из списка, чтобы выявить банки, в которых у вас есть действующие кредиты, рассрочки или кредитные карты. Особое внимание — картам с нулевым остатком или отсутствием открытого лимита, не имеющим статуса закрытых. Многие упускают из виду правило: кредитную карту необходимо закрывать окончательно, подав заявление в соответствующий банк. В скоринговой модели незакрытые карты выглядят как потенциальные кредиты, что напрямую увеличивает долговую нагрузку заёмщика.

Если банк отказал в кредите, к ситуации важно подходить системно. В первую очередь стоит проверить кредитную историю и убедиться, что в ней нет устаревших данных или технических неточностей, например, система может не обновить информацию о закрытых кредитах или некорректно учесть просрочку. Сделать это можно, например, через сервисы финансовых маркетплейсов.

— Следующий этап — подготовить подтверждение доходов и предоставить кредитору максимальный пакет документов. Один из основных источников — данные из государственных систем (ФНС, Социальный фонд) и официальные документы: справки о доходах, налоговые декларации (для ИП и самозанятых), договор аренды с подтверждением поступлений. При этом выписки по счетам больше не считаются универсальным подтверждением дохода и используются ограниченно, — добавила Инна Солдатенкова.

Также важно снизить долговую нагрузку: закрыть мелкие кредиты, которые возможно погасить досрочно, уменьшить лимиты по кредитным картам и погасить рассрочки. Банки оценивают совокупную нагрузку, поэтому даже неиспользуемые кредитные продукты могут ухудшать показатели заёмщика.

Дополнительно стоит пересмотреть параметры кредита. Если доход нестабильный или частично неофициальный, лучше снизить сумму кредита или увеличить срок, чтобы уменьшить ежемесячный платёж. Оптимально, если он не превышает 30% дохода, максимум — 50%.

— Повысить вероятность одобрения могут статус зарплатного клиента, привлечение созаёмщика с подтверждённым доходом, а также оформление кредита под залог или с поручительством. При этом не стоит подавать заявки сразу во все банки без разбора — это может восприниматься как повышенный риск. Более эффективно точечно выбирать те предложения, где профиль заёмщика с большей вероятностью соответствует требованиям банка, — пояснила Инна Солдатенкова.

Виктория Боженко отдельно отметила недавние законодательные изменения: теперь в БКИ заносятся сведения о своевременности оплаты ЖКУ и наличии просрочек, данные о постоянном выходе в минус по мобильной связи и превышении лимитов, задолженности по алиментам и прочим решениям суда, а также долги перед каршерингом. Все эти сведения влияют на оценку категории заёмщика — банк видит полную картину финансовой дисциплины гражданина.

— Только после «очистки» кредитной истории можно обращаться в банк. Убедитесь, что ежемесячный платёж по всем действующим обязательствам — кредитам, рассрочкам и картам — не превышает 50% вашего официального дохода. В противном случае вероятность отказа практически 100%. Существует и практика, когда после погашения всех предыдущих займов можно обратиться в крупный банк за небольшим кредитом — до 50 тысяч рублей, условно называемым пробным. Если заёмщик демонстрирует добросовестное обслуживание нового кредита, его рейтинг может улучшиться, — добавила Виктория Боженко.

Однако в целом, по её словам, ситуация непростая: в условиях высокой ключевой ставки и значительной закредитованности населения среднерыночная доля отказов составляет 60–70%.

Авторы Нина Важдаева