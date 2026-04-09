Верните 7% от НДФЛ: новая семейная налоговая выплата с 1 июня Соцфонд с 1 июня 2026 начинает приём заявлений на новую семейную выплату. Работающие родители с двумя детьми могут вернуть часть НДФЛ. Условия, как рассчитать и куда подать заявление — в материале Life.ru. 9 апреля, 10:11

Социальный фонд России (СФР) с 1 июня 2026 года начинает приём заявлений на новую ежегодную семейную выплату. Работающие родители с двумя и более детьми смогут вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ). Рассказываем, кому положен «налоговый кешбэк», как рассчитать сумму и куда подать заявление.

Что такое семейная налоговая выплата?

Семейная налоговая выплата — это новый вид материальной государственной поддержки семей с двумя и более детьми, которая позволяет вернуть часть уплаченного налога на доходы физлиц (НДФЛ) за предыдущий год. В СМИ её прозвали «налоговым кешбэком». Введена эта мера помощи была 1 января 2026 года, а уже этим летом начнётся приём заявлений.

Кто имеет право на выплату?

Но не каждая семья сможет воспользоваться этой мерой поддержки. Выплата рассчитана на нуждающиеся в ней семьи, а к таким относятся:

воспитывающие двух и более детей до 18 лет (или до 23 лет, если ребёнок учится очно в образовательном учреждении);

имеющие официальный доход, с которого уплачен НДФЛ по ставке 13% (работа по трудовому договору, договору гражданско-правового характера, авторского заказа; не распространяется на самозанятых и ИП на спецрежимах);

являющиеся гражданами РФ и постоянно проживающие в России, а также являющиеся налоговыми резидентами РФ;

не имеющие задолженности по алиментам.

и самое главное — среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в том регионе, где проживает семья.

Чтобы понять, проходите ли вы по этому условию, нужно рассчитать этот самый среднедушевой доход, что довольно просто:

Среднедушевой доход = сумма всех доходов семьи за год / 12 месяцев / количество членов семьи.

Получить выплату могут оба родителя, главное, чтобы каждый из них соответствовал установленным правилам, и даже если они живут раздельно.

Сколько денег можно получить?

Вернуть можно 7% годового дохода, с которого был удержан НДФЛ. То есть при подаче заявления происходит перерасчёт налога по пониженной ставке — 6% вместо 13%. Формула расчёта очень простая:

Семейная налоговая выплата = НДФЛ по ставке 13% - НДФЛ по ставке 6% с того же дохода.

То есть, если родитель за год заработал 1 000 000 рублей, уплаченный НДФЛ по ставке 13% составил 130 000. При ставке же 6% вышло бы 60 000 рублей, а значит, разница — 70 000 рублей — и будет возвращена в виде «налогового кешбэка».

Максимальная сумма семейной налоговой выплаты в 2026 году составляет 189 тысяч рублей на семью. Это верхний предел, который может быть получен при соблюдении всех условий и в зависимости от размера уплаченных налогов.

Как и когда подать заявление?

Так как выплата не автоматическая, необходимо самостоятельно об этом позаботиться и подать заявление на возврат части налога.

Сделать это можно двумя способами:

через портал «Госуслуги» (требуется подтверждённая учётная запись);

лично в МФЦ;

лично в отделении СФР.

В 2026 году, чтобы получить возврат за уплаченный налог в 2025 году, подать заявление можно будет с 1 июня по 1 октября. Начиная же с 2027 года дедлайн увеличат и начнут приём заявлений 1 мая (и также до 1 октября).

Как заявили в ведомстве, перерасчёт будет максимально автоматизирован: «Для большинства семей достаточно одного заявления в электронном виде — остальные данные мы получим межведомственно». Срок рассмотрения заявления — 10 рабочих дней с момента поступления. Если сведения не поступят вовремя, его могут продлить.

Кто не сможет получить выплату?

Отказать в выплате тоже могут, как минимум если вы не соответствуете условиям, которые мы приводили выше.

Также не получится вернуть налог, если у семьи избыточное имущество. Например, есть:

несколько квартир (больше 24 кв. м на человека) или домов (больше 40 кв. м на человека) с большой общей площадью;

два и более гаража, садовых или нежилых строения;

два и более автомобиля, мотоцикла или катера;

машина мощнее 250 л. с. (кроме семей с четырьмя и более детьми);

крупный участок земли — больше 0,25 га в городе или 1 га в сельской местности

Что делать, если остались вопросы?

Если остались вопросы, можно:

обратиться в Социальный фонд России по телефону или лично для уточнения деталей;

проверить информацию на официальных ресурсах СФР или на портале «Госуслуги»;

обратиться к юристу или налоговому консультанту для получения индивидуальной консультации.

Также можно изучить текст Федерального закона № 179-ФЗ и постановление Правительства РФ № 2173 от 27 декабря 2025 года, где закреплены условия и порядок предоставления выплаты.

А ещё рекомендуем к прочтению нашу предыдущую, более объёмную и подробную статью по этой теме.

Авторы Андрей Ананьев