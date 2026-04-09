Верните 7% от НДФЛ: новая семейная налоговая выплата с 1 июня
Социальный фонд России (СФР) с 1 июня 2026 года начинает приём заявлений на новую ежегодную семейную выплату. Работающие родители с двумя и более детьми смогут вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ). Рассказываем, кому положен «налоговый кешбэк», как рассчитать сумму и куда подать заявление.
Что такое семейная налоговая выплата?
Семейная налоговая выплата — это новый вид материальной государственной поддержки семей с двумя и более детьми, которая позволяет вернуть часть уплаченного налога на доходы физлиц (НДФЛ) за предыдущий год. В СМИ её прозвали «налоговым кешбэком». Введена эта мера помощи была 1 января 2026 года, а уже этим летом начнётся приём заявлений.
Кто имеет право на выплату?
Но не каждая семья сможет воспользоваться этой мерой поддержки. Выплата рассчитана на нуждающиеся в ней семьи, а к таким относятся:
- воспитывающие двух и более детей до 18 лет (или до 23 лет, если ребёнок учится очно в образовательном учреждении);
- имеющие официальный доход, с которого уплачен НДФЛ по ставке 13% (работа по трудовому договору, договору гражданско-правового характера, авторского заказа; не распространяется на самозанятых и ИП на спецрежимах);
- являющиеся гражданами РФ и постоянно проживающие в России, а также являющиеся налоговыми резидентами РФ;
- не имеющие задолженности по алиментам.
- и самое главное — среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в том регионе, где проживает семья.
Чтобы понять, проходите ли вы по этому условию, нужно рассчитать этот самый среднедушевой доход, что довольно просто:
Среднедушевой доход = сумма всех доходов семьи за год / 12 месяцев / количество членов семьи.
Получить выплату могут оба родителя, главное, чтобы каждый из них соответствовал установленным правилам, и даже если они живут раздельно.
Сколько денег можно получить?
Вернуть можно 7% годового дохода, с которого был удержан НДФЛ. То есть при подаче заявления происходит перерасчёт налога по пониженной ставке — 6% вместо 13%. Формула расчёта очень простая:
Семейная налоговая выплата = НДФЛ по ставке 13% - НДФЛ по ставке 6% с того же дохода.
То есть, если родитель за год заработал 1 000 000 рублей, уплаченный НДФЛ по ставке 13% составил 130 000. При ставке же 6% вышло бы 60 000 рублей, а значит, разница — 70 000 рублей — и будет возвращена в виде «налогового кешбэка».
Максимальная сумма семейной налоговой выплаты в 2026 году составляет 189 тысяч рублей на семью. Это верхний предел, который может быть получен при соблюдении всех условий и в зависимости от размера уплаченных налогов.
Как и когда подать заявление?
Так как выплата не автоматическая, необходимо самостоятельно об этом позаботиться и подать заявление на возврат части налога.
Сделать это можно двумя способами:
- через портал «Госуслуги» (требуется подтверждённая учётная запись);
- лично в МФЦ;
- лично в отделении СФР.
В 2026 году, чтобы получить возврат за уплаченный налог в 2025 году, подать заявление можно будет с 1 июня по 1 октября. Начиная же с 2027 года дедлайн увеличат и начнут приём заявлений 1 мая (и также до 1 октября).
Как заявили в ведомстве, перерасчёт будет максимально автоматизирован: «Для большинства семей достаточно одного заявления в электронном виде — остальные данные мы получим межведомственно». Срок рассмотрения заявления — 10 рабочих дней с момента поступления. Если сведения не поступят вовремя, его могут продлить.
Кто не сможет получить выплату?
Отказать в выплате тоже могут, как минимум если вы не соответствуете условиям, которые мы приводили выше.
Также не получится вернуть налог, если у семьи избыточное имущество. Например, есть:
- несколько квартир (больше 24 кв. м на человека) или домов (больше 40 кв. м на человека) с большой общей площадью;
- два и более гаража, садовых или нежилых строения;
- два и более автомобиля, мотоцикла или катера;
- машина мощнее 250 л. с. (кроме семей с четырьмя и более детьми);
- крупный участок земли — больше 0,25 га в городе или 1 га в сельской местности
Что делать, если остались вопросы?
Если остались вопросы, можно:
- обратиться в Социальный фонд России по телефону или лично для уточнения деталей;
- проверить информацию на официальных ресурсах СФР или на портале «Госуслуги»;
- обратиться к юристу или налоговому консультанту для получения индивидуальной консультации.
Также можно изучить текст Федерального закона № 179-ФЗ и постановление Правительства РФ № 2173 от 27 декабря 2025 года, где закреплены условия и порядок предоставления выплаты.
