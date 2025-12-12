Новые семейные выплаты в 2026 году для работающих родителей Оглавление Возврат НДФЛ для работающих родителей Кто сможет получить семейные выплаты в 2026 году Сколько смогут получить родители Как получить новые семейные выплаты С 1 июня по 1 октября 2026 года работающие семьи с детьми смогут подать заявление на возврат денег из уплаченного НДФЛ. Сколько процентов вернут, как их получить и как оформить заявление, читайте подробнее в материале Life.ru. 12 декабря, 13:20 Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Вчера, 11 декабря 2025 года, президент России Владимир Путин анонсировал новую меру поддержки семей с двумя и более детьми, которая начнёт действовать со следующего года. Коснётся она работающих родителей и будет несколько отличаться от стандартных выплат, которые назначают при низких доходах. Теперь семьи смогут вернуть часть уплаченного подоходного налога. Когда мера вступит в силу, как ей воспользоваться и на какую сумму можно рассчитывать — расскажем далее.

Возврат НДФЛ для работающих родителей

Возврат налога на доходы физических лиц (НДФЛ), именуемый иначе как семейная налоговая выплата, представляет собой новый вид социальной поддержки семей с детьми. Эта мера направлена на оказание помощи тем родителям, которые воспитывают двух и более детей.

Но чтобы получить эту выплату, необходимо соответствовать определённым критериям. Главное условие — среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума. Это требование направлено на то, чтобы помощь в первую очередь получали те, кто в ней больше всего нуждается.

Финансирование новой выплаты, которую в СМИ уже прозвали «налоговым кешбэком», будет осуществляться Социальным фондом России (СФР), который для этого воспользуется средствами из государственного бюджета. Данная инициатива призвана не только снизить финансовую нагрузку на многодетные семьи, но и способствовать улучшению их общего благосостояния.

Работать это будет предельно просто:

В течение года каждый месяц родители уплачивают со своей зарплаты НДФЛ по стандартной ставке — 13%. В конце же года они смогут подать заявление на перерасчёт налога по сниженной ставке — 6%. Если их среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума на каждого члена семьи, то в просьбе их удовлетворят.

Расчёт среднедушевого дохода осуществляется по простой формуле: общий доход семьи за год делится на количество членов семьи и на 12 (месяцев). Вы можете сами посчитать свой среднедушевой доход и узнать, подходит ваша семья под этот критерий или нет.

Важно отметить, что остальные 7% НДФЛ, уплаченные в течение года, будут возвращены на указанный в заявлении счёт. Приём заявлений на перерасчёт начнётся в 2026 году, и в расчёт будут браться налоги, уплаченные в 2025 году, с учётом прожиточного минимума, установленного на этот же год.

Итого: налоговая ставка для семей, соответствующих критериям, будет снижена с 13% до 6%, а разница в 7% будет возвращаться в виде денежной выплаты.

Кто сможет получить семейные выплаты в 2026 году

Новая семейная выплата предназначена для поддержки работающих родителей, усыновителей и опекунов, у которых есть два и более ребёнка. Одной из ключевых особенностей этой выплаты является возможность её получения и одинокими родителями, так как в тексте проекта закона применяется термин «единственный родитель», который используется в следующих ситуациях:

В свидетельстве о рождении отсутствует информация о втором родителе.

Второй родитель скончался.

Второй родитель признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим.

Кроме того, единственные опекуны и попечители, не состоящие в браке, также смогут рассчитывать на перерасчёт НДФЛ.

На «налоговый кешбэк» могут рассчитывать семьи, в которых есть дети до 18 лет или студенты, обучающиеся по очной программе в образовательных учреждениях, включая школы, колледжи и университеты, до 23 лет.

Важно отметить, что для получения пособия все члены семьи, включая детей и взрослых, должны быть гражданами России и иметь постоянную регистрацию на территории страны. К тому же у родителя не должно быть долгов по алиментам.

Также существует список категорий лиц, которые не учитываются при расчёте пособия. К ним относятся:

Граждане, лишённые родительских прав.

Лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.

Призывники и военнослужащие, обучающиеся в специализированных учебных заведениях.

Заключённые и лица, проходящие принудительное лечение по решению суда.

Граждане, находящиеся в розыске.

Сколько смогут получить родители

Как вы уже знаете, размер семейной налоговой выплаты рассчитывается как разница между общей суммой налога на доходы, уплаченной в прошедшем году, и суммой налога, который был бы начислен при применении льготной ставки в 6% к тому же доходу.

Рассмотрим наглядный пример, чтобы понять, как это работает.

Допустим, мать-одиночка воспитывает двоих несовершеннолетних детей и имеет ежемесячный доход в 45 тысяч рублей. Она проживает в Нижегородской области, где в 2025 году прожиточный минимум составляет 18 169 рублей на взрослого и 16 169 рублей на ребёнка.

В этом случае годовой доход семьи составит 540 000 рублей. Чтобы определить, имеет ли семья право на налоговый вычет, вычислим среднедушевой доход: 540 000 рублей делим на 3 (количество членов семьи) и на 12 (месяцев в году), что даёт 15 тысяч рублей. Этот уровень дохода позволяет семье претендовать на снижение налогового бремени.

Теперь давайте посчитаем, какую сумму может вернуть семья в виде так называемого налогового кешбэка.

Сначала определим, сколько НДФЛ удержат из зарплаты матери. При ставке 13% это составит: (45 000 * 0,13) * 12 = 70 200 рублей за год. Если бы мать применяла льготную ставку в 6%, налог составил бы: (45 000 * 0,06) * 12 = 32 400 рублей за год.

Теперь вычтем сумму налога по льготной ставке из суммы, уплаченной по стандартной ставке: 70 200 рублей минус 32 400 рублей равняется 37 800 рублей.

Таким образом, данная семья может рассчитывать на выплату в размере 37 800 рублей.

Как получить новые семейные выплаты

Для того чтобы получить новую льготу, необходимо будет подать заявление, и сделать это нужно в строго установленные сроки. Например, для получения выплат за 2026 год, обратиться с заявлением можно в период с 1 мая по 1 октября 2027 года.

Однако для получения вычета за 2025 год сроки иные: с 1 июня по 1 октября 2026 года.

Заявление можно будет подать через портал «Госуслуги» или в многофункциональном центре (МФЦ). На данный момент форма заявления не утверждена, так как закон, регулирующий эти выплаты, ещё не вступил в силу.

Важно помнить, что подавать документы необходимо каждый год, поскольку специалисты будут заново проверять соответствие вашей семьи установленным критериям. Это связано с тем, что финансовое положение родителей может меняться, а значит, возможно как получение, так и утрата права на налоговый вычет.

Андрей Ананьев