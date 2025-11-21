Повышение МРОТ с 1 января 2026 года: на сколько процентов и как изменится в Москве и Петербурге Оглавление Будет ли повышение МРОТ в 2026 году Повышение МРОТ с 1 января 2026-го: на какой процент и до какой суммы Закон о повышении МРОТ в 2026 году Как рассчитывается МРОТ МРОТ в Москве с 2026 года МРОТ в Санкт-Петербурге в 2026 году Что делать, если зарплата ниже МРОТ? Часто задаваемые вопросы Входит ли премия в МРОТ? А если ставка неполная? Что не входит в МРОТ? А если я не получил премию, а мой чистый оклад ниже МРОТ, я получу меньше «минималки»? Будет ли повышение МРОТ в 2026 году? На сколько процентов и до какой суммы? Какой МРОТ в Москве и Санкт-Петербурге? Все официальные данные и прогнозы — в материале Life.ru. 21 ноября, 15:13 Повышение МРОТ в 2026 году — что известно. Обложка © Nano Banana AI

В октябре при рассмотрении правительственного бюджетного пакета инициатив Госдумой в первом чтении был принят законопроект № 1026183-8 об увеличении минимального размера оплаты труда. 20 ноября на пленарном заседании документ приняли уже в третьем чтении, тем самым закрепили новый размер МРОТ, который вступит в силу с 1 января 2026 года. На сколько он вырастет и ниже какой планки платить работникам будет нельзя в России, в Москве и СПБ в частности, — рассказываем в материале Life.ru.

Будет ли повышение МРОТ в 2026 году

Повышение МРОТ в 2026 году будет, и это уже точно и официально, так как эта информация размещена в том числе и на сайте Госдумы. Вчера, 20 ноября, при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2026–2028 годы в третьем чтении был принят закон о повышении минимального размера оплаты труда, федеральный уровень которого до конца этого года составляет 22 440 рублей.

Повышение МРОТ с 1 января 2026-го: на какой процент и до какой суммы

Вырастет МРОТ с 1 января 2026 года ощутимо и заметно. Так, принятый закон увеличивает федеральный размер минимальной оплаты труда сразу на 20,7% по отношению к текущему году. Таким образом, МРОТ увеличится на 4653 рубля и достигнет 27 093 рублей.

Закон о повышении МРОТ в 2026 году

Законопроект № 1026183-8 о повышении МРОТ в 2026 году является частью особого поручения президента России. Так, ещё в прошлому году Владимир Путин указал на необходимость обеспечения роста МРОТ темпами, опережающими инфляцию, и чтобы к 2030 году его уровень достиг отметки не ниже 35 тысяч рублей в месяц.

Очередное повышение минимальной зарплаты с 1 января 2026 года, по прогнозам, коснётся примерно 4,6 миллиона работников.

Как рассчитывается МРОТ

Но исходя из чего устанавливают тот или иной размер МРОТ, как он рассчитывается? Делалось это разными способами.

Так, до 2021 года он зависел от прожиточного минимума (ПМ), то есть минимальной необходимой для обеспечения жизнедеятельности суммы доходов гражданина. Он устанавливался ежегодно исходя из величины прожиточного минимума трудоспособного населения во втором квартале предыдущего года, и долгое время уровень МРОТ был ниже ПМ.

Но с 2021 года (с некоторыми временными изменениями в 2022–2024 годах из-за санкций) минимальный размер оплаты труда привязан к медианной зарплате и больше не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения страны. С 2025 года МРОТ составляет не менее 48% от медианной зарплаты.

МРОТ в Москве с 2026 года

Да, МРОТ в 2026 году будет составлять 27 093 рублей. Но это федеральный уровень. Это значит, что регионы не могут брать значение ниже этого, а вот применять районные коэффициенты и увеличивать минимальную оплату труда им никто не запрещает.

Так, в 2025 году МРОТ в столице составляет 32 916 рублей. Размер «минималки» в следующем году пока неизвестен, но он, определённо, будет проиндексирован и окажется всё так же выше федерального значения.

МРОТ в Санкт-Петербурге в 2026 году

МРОТ в Санкт-Петербурге в 2025 году находится на уровне 28 750 рублей. Никаких районных коэффициентов не предусмотрено, к слову, как и в Москве, но в любом случае «минималка» здесь выше, чем установлено на федеральном уровне, который и берут за основу большинство регионов. Насчёт следующего года пока тоже ничего неизвестно точно, но его, скорее всего, также проиндексируют.

Что делать, если зарплата ниже МРОТ?

Как вы все прекрасно знаете, МРОТ, он на то и МРОТ, то есть минимальный размер оплаты труда. Платить работодатель вам не может меньше установленной суммы, если вы трудитесь добросовестно и на полной ставке.

Если всё же вам посмели заплатить меньше уровня МРОТ, вы имеете право потребовать справедливой оплаты труда, а в случае игнорирования требования обратиться в прокуратуру, трудовую инспекцию или суд с выпиской со счёта и справками из бухгалтерии о начислении гонораров. Тогда работодателю, нарушающему трудовое законодательство, грозит штраф до 50 тыс. руб., а за повторное несоблюдение регламента — до 70 тыс. руб. И, разумеется, он будет обязан выплатить вам то, что не доплатил.

Но важно помнить, что МРОТ подразумевает под собой сумму заработной платы ДО вычета налогов, а значит, фактически полученное вознаграждение вполне может быть ниже, учитывайте это.

Часто задаваемые вопросы

И в заключение давайте закрепим интересующие многих моменты, ответив на часто задаваемые вопросы.

Входит ли премия в МРОТ?

Премия в МРОТ входит, но не вся. Учитывается ежемесячная, а также за квартал, год или выполнение определённых задач, но последние три только в том месяце, когда их зачислили. А вот разовые, по случаю, например, юбилея, памятной даты и тому подобного в расчёт не идут.

А если ставка неполная?

Если вы трудитесь на неполной ставке, согласно Постановлению Конституционного суда РФ от 5 марта 2025 года №10-П, оплата рассчитывается пропорционально МРОТ. То есть, раз вы работаете не полный день, то и МРОТ вы получаете не весь.

Что не входит в МРОТ?

В минимальный размер оплаты труда не могут быть включены ваша работа сверхурочно, по праздникам и выходным, а также в ночное время. Кстати, районные коэффициенты тоже не засчитываются в МРОТ, они лишь его увеличивают сверх установленной минимальной планки.

А если я не получил премию, а мой чистый оклад ниже МРОТ, я получу меньше «минималки»?

Нет, в таком случае работодатель обязан доначислить вам сумму заработной платы до МРОТ.

