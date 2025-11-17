На сколько вырастут зарплаты и пенсии в 2026 году: Масштабная индексация до +7,6% Оглавление На сколько повысят пенсии в 2026 году Как будет работать двойная индексация пенсий с 2026 года Какой будет прожиточный минимум для пенсионеров в 2026 году На сколько повысят зарплаты в 2026 году Кого коснётся повышение зарплат Повышение соцвыплат Кого коснётся повышение соцвыплат Индексация пенсий пенсионерам в 2025 году Индексация зарплат в 2025 году Ответы на популярные вопросы Когда повысят выплаты? Нужно ли подавать заявление на перерасчёт? Проиндексируют ли региональные выплаты? Будет ли дополнительная индексация, если инфляция превысит 6,8%? Индексация пенсий и зарплат в 2026 году: кому и на сколько повысят зарплаты и пенсии, как будет работать двойная индексация пенсий, какой будет прожиточный минимум для пенсионеров в 2026 году — читайте подробнее в материале Life.ru. 16 ноября, 21:41 Кому проиндексируют зарплаты и пенсии в 2026 году. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik / mamewmy, © Gemini Nano Banana

На днях министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в новом, 2026 году, россиян ждёт масштабная индексация, вплоть до 7,6%, и коснётся она не только пенсий и социальных выплат, но и зарплат. Давайте разбираться, кто может рассчитывать на это повышение и на сколько именно вырастут пособия.

На сколько повысят пенсии в 2026 году

Индексация пенсий неработающим пенсионерам — когда. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

С 1 января 2026 года страховые пенсии неработающим и работающим пенсионерам планируется увеличить на 7,6%. Ожидается, что средний размер пенсии по старости к концу следующего года достигнет отметки в 27 117 рублей.

Так, фиксированная часть вырастет до 9584,69 рубля, а стоимость одного пенсионного балла будет составлять 156,76 рубля. И напомним, что в случае, если вы получаете пенсию обычно в начале месяца, то в таком случае за январь вам начислят её во второй половине декабря этого года. Связано это с длинными новогодними каникулами, которые тянутся вплоть до 11 января.

Как будет работать двойная индексация пенсий с 2026 года

В 2026 году порядок индексации должен был измениться. Планировалась двойная, или двухэтапная, индексация — первое повышение произошло бы 1 февраля, на уровень фактической прошлогодней инфляции, а второе — 1 апреля, с учётом уточнённой информации об инфляции за прошлый год. Однако во время рассмотрения проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027–2028 годов, было объявлено, что индексация всё же будет единоразовой.

«Это повышение объединит две индексации, обращаю внимание: и по уровню инфляции, и по прогнозируемому уровню зарплат в 2026 году», — отметил министр финансов Антон Силуанов.

Но некоторые граждане боятся, что инфляция по итогам 2025 года в результате будет выше 7,6%, а окончательную цифру Росстат посчитает лишь в январе, то есть после индексации. Однако эксперты просят на этот счёт не переживать. Если итоговая инфляция превысит плановую, то пенсии увеличат ещё раз, с 1 февраля, как это было в 2025 году.

Теперь же двухэтапный формат индексации запланирован на 2027 год и далее.

Какой будет прожиточный минимум для пенсионеров в 2026 году

Пенсии неработающих граждан должны соответствовать установленному в регионе прожиточному минимуму и не могут быть ниже него. В случае, если всё же пенсия не дотягивает до ПМ, пенсионеру будет выделена соцдоплата.

Согласно проекту федерального бюджета, в 2026 году прожиточный минимум для пенсионеров составит 16 288 рублей.

На сколько повысят зарплаты в 2026 году

Каким специалистам повысят зарплаты в 2026 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

С 1 января 2026 года ожидается и рост зарплат для ряда специалистов. Так, уровень дохода у них вырастет на 7,6%. Также планируется и повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2026 году он составит 27 093 рубля.

Кого коснётся повышение зарплат

Предстоящее повышение зарплат коснётся трудящихся в государственных учреждениях, а именно педагогов, медицинских работников, социальных работников, сотрудников учреждений культуры, так как их оплата труда устанавливается именно специальными указами президента и распоряжениями правительства.

Повышение соцвыплат

По информации министра финансов России Антона Силуанова, в 2026 году запланирована индексация не только пенсий и зарплат, но и социальных выплат. Их планируется увеличить на уровень фактической инфляции, по прогнозу, на 6,8%.

Проведена она будет в автоматическом режиме, получателям пособий не придётся подавать заявления на перерасчёт.

Кого коснётся повышение соцвыплат

Индексация соцвыплат коснётся многих граждан. Так, с 1 февраля 2026 года вырастет пособие по безработице на 6,8%. Максимальный размер составит около 16 000 рублей.

Также с 1 февраля проиндексируют ежемесячные денежные пособия гражданам с инвалидностью, ветеранам, Героям СССР и РФ, Труда России и пособия для пострадавших от радиации.

Материнский капитал также увеличат на 6,8%. Со следующего года сумма выплат вырастет до 737 205,10 рубля на первого ребёнка, 236 984,01 рубля при рождении второго и 974 189,11 рубля, если семья не получала маткапитал на первенца (выплачивают две суммы разом).

Также будут проиндексированы на 6,8% все выплаты на детей — ежемесячное пособие на ребёнка до 17 лет, единовременное при рождении ребёнка, минимальное и максимальное пособие по уходу за ребёнком, а также пособие беременным женщинам, вставшим на учёт до 12 недель.

С 1 апреля 2026 года на 6,8% проиндексируют социальные пенсии. Эти выплаты получают инвалиды, студенты, дети, потерявшие кормильца, сироты, малочисленные народы Севера и люди, трудовой стаж которых составляет менее 15 лет.

А с 1 августа увеличат размер пенсий работающим пенсионерам. Прибавка зависит от количества накопленных пенсионных баллов (индивидуального пенсионного коэффициента) за 2025 год, но не более трёх.

Индексация пенсий пенсионерам в 2025 году

Какие пособия повысят в 2026 году — список. Фото © Shutterstock / FOTODOM / YuryKara

В 2025 году индексация пенсий пенсионерам происходила также один раз, 1 января. Правда, из-за заниженных ожиданий размера инфляции повышение провели недостаточное и 1 февраля по указу президента сделали перерасчёт и сделали доиндексацию.

Так, в 2025 году прошло несколько индексаций:

1 января — на 9,5% были увеличены страховые пенсии неработающих пенсионеров (выше ранее запланированных 7,3% по поручению президента).

1 февраля — на 4,5% выросли выплаты федеральным льготникам (ветераны, блокадники, чернобыльцы).

1 апреля — были проиндексированы на 14,75% социальные и государственные пенсии.

1 октября — на 7,6% повышены пенсии военных пенсионеров.

Индексация зарплат в 2025 году

В 2025 года индексация зарплат работников бюджетных организаций проходила в два этапа.

1 января она коснулась работников социальной сферы: учителя, воспитатели, медицинские работники, социальные сотрудники, а также работники культурного сектора, спасатели, пожарные, военные (МВД, Росгвардия, ФСБ), специалисты Росстандарта и Роспотребнадзора. Их зарплаты выросли на 13,2%.

1 октября на 4,5% были проиндексированы оклады госслужащих и сотрудников судебной системы.

Ответы на популярные вопросы

И в заключение ответы на несколько актуальных и часто задаваемых вопросов.

Когда повысят выплаты?

В основном новые суммы выплат граждане начнут получать с 1 февраля 2026 года.

Нужно ли подавать заявление на перерасчёт?

Как уже было сказано ранее, индексация проводится автоматически, а потому никаких заявлений подавать не нужно.

Проиндексируют ли региональные выплаты?

Вероятно, да, но такие решения субъекты РФ принимают самостоятельно, поэтому этот вопрос нужно уточнять в каждом конкретном случае. Обычно это происходит с 1 января или с 1 февраля.

Будет ли дополнительная индексация, если инфляция превысит 6,8%?

Не исключено. В 2025 году такая практика уже проводилась, поэтому если Минтруд предложит скорректировать коэффициент, могут провести и доиндексацию.

