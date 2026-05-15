Без заявлений, но не всем: с июня 2026-го пенсию резко поднимут одной группе Оглавление Кто получит повышенную пенсию с июня 2026 года На сколько вырастет пенсия после 80 лет: расчёт на примере Как устроен механизм удвоения фиксированной выплаты Надбавка на уход в 2026 году Кому не положено двойное повышение: важные исключения Нужно ли писать заявление в СФР? Что делать, если пенсия после 80 лет не увеличилась? Часто задаваемые вопросы (FAQ) В каком возрасте пенсия увеличивается в два раза? Пенсия удваивается полностью или только её часть? Мне 80 лет исполнилось в январе 2026 — когда ждать повышения? Я получаю пенсию по инвалидности I группы. Удвоят ли после 80 лет? Повысят ли пенсию работающему пенсионеру старше 80 лет? Если мне начислили надбавку за уход, нужно ли отчитываться? Заключение С июня 2026 пенсия россиян, которым в мае исполнилось 80 лет, вырастет почти на треть: фиксированная выплата удваивается (с 9584,69 до 19 169,38 руб.) плюс надбавка за уход 1413,86 руб. Пример расчёта и ответы на вопросы ниже. 15 мая, 05:01 Россиян старшего возраста ждёт автоматический сюрприз с 1 июня 2026-го: проверьте пенсию. Обложка © Chat GPT

Россиянам, которым в мае 2026 года исполнилось 80 лет, с июня повысят пенсию автоматически — без заявлений и походов в СФР. Прибавка складывается из двух частей: удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (с 9584,69 до 19 169,38 руб.) и надбавка за уход (1413,86 руб.). В сумме рост может составить около 30% и больше, в зависимости от размера пенсии до повышения.

Ниже — понятный разбор: кому положено повышение, кто останется без «удвоения» и что делать, если в июне деньги пришли без прибавки.

Кто получит повышенную пенсию с июня 2026 года

Главное условие — вы должны получать страховую пенсию по старости. Тогда при достижении 80 лет фиксированная часть увеличивается вдвое. Это правило закреплено в пенсионном законодательстве и применяется автоматически.

Если 80 лет исполнилось в мае, повышение приходит со следующего месяца, то есть в июне. Такой «сдвиг на месяц» — обычная практика начислений.

На сколько вырастет пенсия после 80 лет: расчёт на примере

Экономисты приводят конкретный пример: у пенсионера страховая пенсия была 33 542 руб., а после достижения 80 лет и начисления всех положенных доплат стала 47 089,74 руб.

То есть прибавка — 13 547,74 руб. за счёт двух механизмов:

Фиксированная выплата стала вдвое больше. Добавилась надбавка за уход.

Важно понимать: пенсия «не удваивается целиком». В два раза растёт только фиксированная выплата.

Как устроен механизм удвоения фиксированной выплаты

Фиксированная выплата — это часть страховой пенсии, которая одинакова для большинства получателей и ежегодно индексируется. С 1 января 2026 года она составляет 9584,69 руб.

После достижения 80 лет она становится 19 169,38 руб.(то есть 9584,69 × 2).

Для наглядности — распишем, как меняется выплата. К страховой пенсии по старости лицу до 80 лет идёт стандартная фиксированная выплата — 9584,69 руб. В 2026 году исполняется 80 — фиксированная выплата удваивается и составляет 19 169,38 руб.

Надбавка на уход в 2026 году

Отдельно в 2026 году действует надбавка на уход, которую Социальный фонд назначает автоматически. Её размер для страховой пенсии — 1413,86 руб.

Эта надбавка важна тем, что она не требует подтверждения, кто именно ухаживает, и начисляется автоматически тем, кому положена (в том числе после 80 лет).

Кому не положено двойное повышение: важные исключения

Кто-то задаёт вопрос «мне 80, а пенсия не удвоилась». Объясняем.

Не будет удвоения фиксированной выплаты, если вы:

получаете социальную пенсию (не страховую по старости);

получаете пенсию по потере кормильца;

уже получаете удвоенную фиксированную выплату по другому основанию — например, по инвалидности I группы (тогда после 80 лет второй раз не «удваивают», потому что повышение уже учтено).

Нужно ли писать заявление в СФР?

Нет. Увеличение пенсии после 80 лет без заявления — стандартное правило. Повышение назначается автоматически по данным, которые есть у Социального фонда.

Если вам 80 лет исполнилось в мае 2026 года, просто проверьте выплату в июне: прибавка должна появиться в новом начислении.

Что делать, если пенсия после 80 лет не увеличилась?

Если в июне вы не увидели прибавки, действуйте пошагово:

Проверьте, какую пенсию получает лицо: страховую по старости или социальную / по потере кормильца (от этого зависит право на удвоение — см. выше). Уточните, не относится ли лицо к категории инвалидов I группы — у них фиксированная выплата уже повышена. Если право точно есть, обратитесь в СФР: через клиентскую службу или по телефону контакт-центра (номер есть на официальном сайте).

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В каком возрасте пенсия увеличивается в два раза?

В 80 лет, но помните — речь только про удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

Пенсия удваивается полностью или только её часть?

Растёт только часть. Удваивается фиксированная выплата: с 9584,69 до 19 169,38 руб.

Мне 80 лет исполнилось в январе 2026 — когда ждать повышения?

Обычно со следующего месяца после дня рождения. Если прибавки нет, следует уточнить начисление в СФР.

Я получаю пенсию по инвалидности I группы. Удвоят ли после 80 лет?

Нет, потому что фиксированная выплата у инвалидов I группы уже повышена.

Повысят ли пенсию работающему пенсионеру старше 80 лет?

Да, удвоение фиксированной выплаты после 80 лет зависит от возраста и вида пенсии, а не от факта работы.

Если мне начислили надбавку за уход, нужно ли отчитываться?

Нет, надбавка назначается автоматически и не требует подтверждения «факта ухода» от конкретного человека.

Заключение

Пенсия после 80 лет в 2026 году действительно может вырасти заметно: фиксированная выплата к страховой пенсии по старости удваивается до 19 169,38 руб., плюс добавляется надбавка за уход 1413,86 руб. Если 80 лет исполнилось в мае 2026, прибавку нужно искать в июньской выплате — заявление подавать не требуется. А если повышения нет, сначала проверьте тип пенсии и основания (социальная / потеря кормильца / инвалидность I группы), и только потом обращайтесь в СФР.

Авторы Кирилл Золотарев