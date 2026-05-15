Без заявлений, но не всем: с июня 2026-го пенсию резко поднимут одной группе
С июня 2026 пенсия россиян, которым в мае исполнилось 80 лет, вырастет почти на треть: фиксированная выплата удваивается (с 9584,69 до 19 169,38 руб.) плюс надбавка за уход 1413,86 руб. Пример расчёта и ответы на вопросы ниже.
Россиянам, которым в мае 2026 года исполнилось 80 лет, с июня повысят пенсию автоматически — без заявлений и походов в СФР. Прибавка складывается из двух частей: удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (с 9584,69 до 19 169,38 руб.) и надбавка за уход (1413,86 руб.). В сумме рост может составить около 30% и больше, в зависимости от размера пенсии до повышения.
Ниже — понятный разбор: кому положено повышение, кто останется без «удвоения» и что делать, если в июне деньги пришли без прибавки.
Кто получит повышенную пенсию с июня 2026 года
Главное условие — вы должны получать страховую пенсию по старости. Тогда при достижении 80 лет фиксированная часть увеличивается вдвое. Это правило закреплено в пенсионном законодательстве и применяется автоматически.
Если 80 лет исполнилось в мае, повышение приходит со следующего месяца, то есть в июне. Такой «сдвиг на месяц» — обычная практика начислений.
На сколько вырастет пенсия после 80 лет: расчёт на примере
Экономисты приводят конкретный пример: у пенсионера страховая пенсия была 33 542 руб., а после достижения 80 лет и начисления всех положенных доплат стала 47 089,74 руб.
То есть прибавка — 13 547,74 руб. за счёт двух механизмов:
- Фиксированная выплата стала вдвое больше.
- Добавилась надбавка за уход.
Важно понимать: пенсия «не удваивается целиком». В два раза растёт только фиксированная выплата.
Как устроен механизм удвоения фиксированной выплаты
Фиксированная выплата — это часть страховой пенсии, которая одинакова для большинства получателей и ежегодно индексируется. С 1 января 2026 года она составляет 9584,69 руб.
После достижения 80 лет она становится 19 169,38 руб.(то есть 9584,69 × 2).
Для наглядности — распишем, как меняется выплата. К страховой пенсии по старости лицу до 80 лет идёт стандартная фиксированная выплата — 9584,69 руб. В 2026 году исполняется 80 — фиксированная выплата удваивается и составляет 19 169,38 руб.
Надбавка на уход в 2026 году
Отдельно в 2026 году действует надбавка на уход, которую Социальный фонд назначает автоматически. Её размер для страховой пенсии — 1413,86 руб.
Эта надбавка важна тем, что она не требует подтверждения, кто именно ухаживает, и начисляется автоматически тем, кому положена (в том числе после 80 лет).
Кому не положено двойное повышение: важные исключения
Кто-то задаёт вопрос «мне 80, а пенсия не удвоилась». Объясняем.
Не будет удвоения фиксированной выплаты, если вы:
- получаете социальную пенсию (не страховую по старости);
- получаете пенсию по потере кормильца;
- уже получаете удвоенную фиксированную выплату по другому основанию — например, по инвалидности I группы (тогда после 80 лет второй раз не «удваивают», потому что повышение уже учтено).
Нужно ли писать заявление в СФР?
Нет. Увеличение пенсии после 80 лет без заявления — стандартное правило. Повышение назначается автоматически по данным, которые есть у Социального фонда.
Если вам 80 лет исполнилось в мае 2026 года, просто проверьте выплату в июне: прибавка должна появиться в новом начислении.
Что делать, если пенсия после 80 лет не увеличилась?
Если в июне вы не увидели прибавки, действуйте пошагово:
- Проверьте, какую пенсию получает лицо: страховую по старости или социальную / по потере кормильца (от этого зависит право на удвоение — см. выше).
- Уточните, не относится ли лицо к категории инвалидов I группы — у них фиксированная выплата уже повышена.
- Если право точно есть, обратитесь в СФР: через клиентскую службу или по телефону контакт-центра (номер есть на официальном сайте).
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В каком возрасте пенсия увеличивается в два раза?
В 80 лет, но помните — речь только про удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.
Пенсия удваивается полностью или только её часть?
Растёт только часть. Удваивается фиксированная выплата: с 9584,69 до 19 169,38 руб.
Мне 80 лет исполнилось в январе 2026 — когда ждать повышения?
Обычно со следующего месяца после дня рождения. Если прибавки нет, следует уточнить начисление в СФР.
Я получаю пенсию по инвалидности I группы. Удвоят ли после 80 лет?
Нет, потому что фиксированная выплата у инвалидов I группы уже повышена.
Повысят ли пенсию работающему пенсионеру старше 80 лет?
Да, удвоение фиксированной выплаты после 80 лет зависит от возраста и вида пенсии, а не от факта работы.
Если мне начислили надбавку за уход, нужно ли отчитываться?
Нет, надбавка назначается автоматически и не требует подтверждения «факта ухода» от конкретного человека.
Заключение
Пенсия после 80 лет в 2026 году действительно может вырасти заметно: фиксированная выплата к страховой пенсии по старости удваивается до 19 169,38 руб., плюс добавляется надбавка за уход 1413,86 руб. Если 80 лет исполнилось в мае 2026, прибавку нужно искать в июньской выплате — заявление подавать не требуется. А если повышения нет, сначала проверьте тип пенсии и основания (социальная / потеря кормильца / инвалидность I группы), и только потом обращайтесь в СФР.