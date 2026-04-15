Пенсия в мае 2026: у кого вырастет до 50 тысяч, кто получит досрочно, а кто лишится выплат Оглавление Кому повысят пенсию в мае 2026 Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в апреле Инвалиды I группы, оформившие инвалидность в апреле Участники и инвалиды Великой Отечественной войны Бывшие члены лётных экипажей гражданской авиации Работники угольной промышленности У кого пенсия вырастет до 50 тысяч рублей (пример расчёта) Кому и почему пенсия «не придёт» в мае Что делать, если пенсия не пришла ни в апреле, ни в мае? График выплаты пенсий в мае 2026 Для получателей через банк Для получателей через Почту России Часто задаваемые вопросы Правда ли, что пенсия в мае вырастет до 50 тысяч рублей? Нужно ли писать заявление на перерасчёт после 80 лет? Почему пенсия пришла дважды в апреле? Кому выплатят пенсию досрочно в апреле? Как проверить свои начисления через «Госуслуги»? Заключение Пенсия в мае 2026: у кого вырастет до 50 тысяч рублей (80-летние и инвалиды I группы), кто получит 10 тысяч к 9 Мая, а кому перечислят выплату досрочно. График и ответы на частые вопросы. 15 апреля, 13:09

В мае 2026 года сразу несколько категорий пенсионеров увидят прибавку к своим выплатам. Для кого‑то она составит 9584,69 рубля, а самые везучие — при сочетании нескольких надбавок — могут получить пенсию около 50 тысяч рублей и выше. Участники Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей к 9 Мая. Но есть и те, кто останется без майской пенсии — правда, временно, из‑за досрочного перечисления выплат в конце апреля. Разбираемся по порядку: кому, сколько, почему и когда.

Кому повысят пенсию в мае 2026

Повышение в мае коснётся пяти основных групп пенсионеров. Во всех случаях, кроме лётчиков и шахтёров, перерасчёт происходит автоматически — никаких заявлений нести не нужно.

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в апреле

Если ваш день рождения пришёлся на апрель 2026 года, с 1 мая ждите увеличения фиксированной выплаты к страховой пенсии ровно в два раза. Сейчас «фикса» составляет 9584,69 рубля, а после удвоения — 19 169,38 рубля. Ежемесячная прибавка, таким образом, равна +9584,69 рубля.

Важный нюанс: это правило работает только для тех, кто ранее не получал удвоенную фиксированную выплату. Например, если вы уже были инвалидом I группы, у вас фиксированная выплата и так удвоена, поэтому второй прибавки по достижении 80 лет уже не будет. Социальный фонд отслеживает это автоматически.

Инвалиды I группы, оформившие инвалидность в апреле

То же самое касается граждан, которым в апреле 2026 года впервые присвоили I группу инвалидности. С 1 мая их фиксированная выплата тоже удвоится — с 9584,69 руб. до 19 169,38 руб. Если потом такому человеку исполнится 80 лет, повторного увеличения уже не будет.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны

Ежегодная выплата 10 тысяч рублей к 9 Мая перечисляется автоматически. По данным СФР, деньги начали поступать на счета уже с 3 апреля 2026 года. Писать заявление, собирать справки или ходить в отделение фонда не нужно — выплата беззаявительная.

Бывшие члены лётных экипажей гражданской авиации

Лётчики, вышедшие на пенсию, имеют право на дополнительную ежемесячную выплату за вредность. В мае 2026 года перерасчёт коснётся тех, кто:

отработал в лётном составе не менее 25 лет (мужчины) или 20 лет (женщины);

уволился с лётной работы по состоянию здоровья — в этом случае минимальный стаж снижается до 20 и 15 лет соответственно.

Размер доплаты у каждого свой: он зависит от среднемесячного заработка, стажа и отчислений. Примерный диапазон — от двух до восьми тысяч рублей. Уточнить сумму можно в клиентской службе СФР или через «Госуслуги».

Работники угольной промышленности

Аналогичная доплата положена бывшим шахтёрам и горнякам. Условия:

общий стаж на угольных разрезах или в шахтах — не менее 25 лет;

для отдельных профессий, например горноспасателей и проходчиков, — не менее 20 лет.

Перерасчёт в мае также происходит автоматически по данным работодателей, которые сдают отчёты в СФР. Если вы считаете, что имеете право на доплату, но её нет — обратитесь в фонд с трудовой книжкой.

У кого пенсия вырастет до 50 тысяч рублей (пример расчёта)

В прессе встречаются громкие заголовки — «Пенсия до 50 тысяч в мае 2026». Так ли это? Разбираем на конкретных цифрах.

Пример 1 — базовый. Ивану Петровичу в апреле 2026 года исполнилось 80 лет. Его страховая пенсия до мая составляла 31 200 рублей. После удвоения фиксированной выплаты прибавляем 9584,69 руб. — получается 40 784,69 руб. До 50 тысяч не хватает.

Пример 2 — с иждивенцем. Екатерина Степановна, 80 лет, содержит на попечении несовершеннолетнего внука. За каждого иждивенца полагается надбавка к фиксированной выплате. Плюс удвоение «фиксы». Исходная пенсия — 29 500 руб. Считаем: +9584,69 (удвоение) + надбавка за иждивенца = итоговая сумма будет выше, но без дополнительных оснований до 50 тысяч она всё ещё не дотягивает.

Пример 3 — максимальный. Пенсионерка Анна Михайловна, 80 лет, проживает в районе Крайнего Севера и имеет двух иждивенцев. Её пенсия до мая — 35 000 руб. Прибавки: +9584,69 (удвоение) + надбавки за иждивенцев + районный коэффициент. В такой конфигурации итоговая сумма действительно может превысить 50 тысяч рублей. Это уже не редкость, если у пенсионера складывается сразу несколько оснований для повышения.

Вывод: 50 тысяч — не фейк, но такой размер получается только при сочетании нескольких льгот: возраст 80+, иждивенцы, северный или сельский стаж, а иногда и другие надбавки. Экономист Игорь Балынин поясняет: «Средняя пенсия после удвоения фиксированной выплаты составляет около 40–42 тысяч. А 50 170,55 руб. — это расчётная цифра для пенсионера с набором дополнительных коэффициентов и надбавок».

Кому и почему пенсия «не придёт» в мае

В Интернете уже начали появляться панические посты: «Пенсии в мае отменяют!» Спокойно: никто ничего не отменяет. Просто из‑за длинных майских праздников выплаты сдвигаются.

Если вы получаете пенсию на банковскую карту в первых числах месяца — с 1‑го по 4‑е, — то деньги за май перечислят досрочно, 30 апреля. В итоге в апреле вы получите две суммы: обычную апрельскую пенсию и авансом майскую. А в мае выплаты не будет — вы уже получили её заранее.

То есть вы не теряете ни рубля, меняется только дата.

Что делать, если пенсия не пришла ни в апреле, ни в мае?

Проверьте, попадаете ли вы под правило «1–4-е число». Если да, подождите до 30 апреля, — деньги должны поступить. Загляните в мобильное приложение банка или на «Госуслуги» — там видны начисления. Если ничего нет — позвоните в Социальный фонд по телефону 8-800-100-00-01 или сходите в ближайшую клиентскую службу.

График выплаты пенсий в мае 2026

Чтобы не гадать, сверьтесь с официальными датами.

Для получателей через банк

30 апреля — за 1–4 мая, если обычная дата выплаты попадает на эти дни.

С 5 мая — выплаты идут по стандартному графику.

8 мая — досрочные перечисления могут сдвигаться перед праздниками.

15 мая — выплаты по обычному расписанию банков и регионов.

22 мая — выплаты по обычному расписанию банков и регионов.

Конкретные даты лучше уточнять в своём банке или отделении СФР, потому что график может немного отличаться по регионам.

Для получателей через Почту России

Почтальоны обычно разносят пенсии с 3-го по 25-е число каждого месяца. В мае из‑за праздников возможны сдвиги:

за 1–3 мая деньги могут принести уже 30 апреля или 2–4 мая, в зависимости от отделения;

в остальные дни — по стандартному графику.

Лучший вариант — зайти в своё почтовое отделение и посмотреть объявление на дверях или спросить у начальника отделения. Телефон для справок: 8-800-100-00-01.

Часто задаваемые вопросы

Правда ли, что пенсия в мае вырастет до 50 тысяч рублей?

Да, но только при сочетании нескольких надбавок и коэффициентов. Для большинства прибавка составит 9584,69 рубля.

Нужно ли писать заявление на перерасчёт после 80 лет?

Нет. Всё делается автоматически по данным СФР.

Почему пенсия пришла дважды в апреле?

Потому что второй платёж был досрочной майской пенсией. В мае денег не будет — вы уже получили их заранее.

Кому выплатят пенсию досрочно в апреле?

Тем, кто обычно получает пенсию с 1-го по 4-е число месяца.

Как проверить свои начисления через «Госуслуги»?

Зайдите в раздел «Пенсии, пособия и льготы» → «Сведения о пенсии и социальных выплатах». Там будет разбивка: размер пенсии, фиксированной выплаты, надбавок.

Заключение

Май 2026 года принесёт прибавку сразу нескольким категориям пенсионеров: 80‑летним, инвалидам I группы, участникам ВОВ, лётчикам и шахтёрам. Самые высокие выплаты — до 50 тысяч и выше — получат те, у кого наберётся несколько льгот. Не пугайтесь, если пенсия «пропадёт» в мае, — скорее всего, она пришла досрочно в апреле. Следите за графиком, проверяйте «Госуслуги» и держите под рукой номер Социального фонда.

Авторы Андрей Соколов