Работали 20 лет, а стажа нет? Какие периоды СФР больше не засчитает для пенсии Оглавление Что такое страховой стаж простыми словами Минимальный страховой стаж для пенсии в 2026 году Пенсионные баллы в 2026 году: сколько нужно и как накопить «Нестраховые» периоды: что входит в стаж, даже если вы не работали Главные изменения 2026 года — кому повезло больше всех Какие периоды не засчитываются в страховой стаж Как узнать свой страховой стаж и проверить накопленные баллы Часто задаваемые вопросы (FAQ) Заключение Сколько нужно страхового стажа для пенсии в 2026 году? Минимальный стаж — 15 лет, пенсионные баллы — 30. Что входит в страховой стаж (нестраховые периоды: армия, декрет, уход за больными). Отличие от трудового стажа. Изменения 2026 года и как проверить свои накопления. 10 мая, 21:20 В 2026 году планку по стажу подняли на максимум. Не доберете 15 лет — получите копейки.

Страховой стаж в 2026 году, необходимый для получения страховой пенсии, достиг максимальной отметки. Если вы её не достигните, вы сможете рассчитывать только на социальную пенсию. Сегодня мы разберёмся, что именно входит в страховой стаж, сколько его нужно для пенсии, как накопить недостающие баллы и какие изменения ждут россиян в 2026 году.

Что такое страховой стаж простыми словами

Страховой стаж — это общая продолжительность периодов в трудовой деятельности, за которые работодателями уплачивались страховые взносы в Социальный фонд России (СФР), а также социально значимые нестраховые периоды (что к ним относится, расскажем чуть позже).

Многие путают страховой стаж с трудовым и таким образом ошибаются в подсчётах. Поэтому важно понимать различия между ними.

Попробуем объяснить коротко и просто: трудовой стаж — это вообще все периоды работы, даже неофициальной, а страховой — лишь те периоды, когда за вас делали взносы в СФР. И разумеется, если вы в какой-то момент трудились без договора, то и отчисления в соцфонд вряд ли кто-то делал, а значит, это время в ваш стаж для пенсии не пошёл. Ведь это будет являться обычным трудовым стажем, который сегодня почти не учитывается.

Что такое страховой и трудовой стаж? Инфографика © Life.ru

Минимальный страховой стаж для пенсии в 2026 году

Минимальный страховой стаж для пенсии последние почти десять лет постепенно изменялся. В 2026 году он составляет 15 лет, и, вероятно, в ближайшие годы расти или снижаться не будет.

Вот так рос минимальный страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии:

Как изменился минимальный страховой стаж. Инфографика © Life.ru

2015 — 6 лет

2016 — 7 лет

2017 — 8 лет

2018 — 9 лет

2019 — 10 лет

2020 — 11 лет

2021 — 12 лет

2022 — 13 лет

2026 — 15 лет

В 2026 году выйти на заслуженный отдых и получать страховую пенсию смогут женщины 59 лет и мужчины 64 лет, удовлетворяющие всем требованиям (стаж и баллы). Однако есть случаи, когда граждане могут выйти на пенсию досрочно. Подробнее об этом в таблице:

Когда можно выйти на пенсию досрочно. Инфографика © Life.ru

Пенсионные баллы в 2026 году: сколько нужно и как накопить

Ещё одним важным условием для получения страховой пенсии по старости является наличие необходимого количества пенсионных баллов. Их число тоже росло последние несколько лет и недавно достигло максимума.

С 1 января 2026 года для выхода на пенсию нужно иметь минимум 30 баллов (ИПК). Всего за год можно накопить не более 10 баллов, для этого нужно получать зарплату около 248 тысяч рублей в месяц до вычета НДФЛ.

Стоимость одного балла сегодня составляет 156,76 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии — 9584,69 рубля.

Формула для расчёта пенсии довольно проста:

Пенсия = (ИПК × 156,76) + 9584,69

Но что делать, если стаж у вас нужный есть, а баллов всё равно не хватает? В таком случае их можно докупить, сделать это можно в любой момент через добровольные отчисления в Социальный фонд, но только если за вас и так уже не вносит платежи работодатель (то есть сделать это можно, только не будучи трудоустроенным официально).

Подать заявление можно:

через портал «Госуслуги» (в разделе «Добровольное вступление в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию»);

лично в отделении СФР по месту жительства;

через МФЦ;

заказным почтовым отправлением.

Стоимость одного пенсионного балла в 2026 году — 65 619,74 рубля.

Минимум сегодня можно приобрести 1,09 балла за сумму, равную стоимости одного года стажа, — 71 525,52 рубля (рассчитывается как 1 МРОТ × 12 месяцев × 0,22).

Максимальное количество баллов, которые можно купить в 2026 году, — 8,72. Максимальная сумма взноса — 572 204,16 рубля (8 × минимальный взнос).

После подачи заявления получаете реквизиты для оплаты от СФР и оплачиваете нужную сумму — можно разом, можно частями в течение года, до 31 декабря.

«Нестраховые» периоды: что входит в стаж, даже если вы не работали

Есть ещё так называемые нестраховые периоды, которые также учитываются в страховом стаже. К ним относятся:

Срочная служба в армии — 1,8 балла.

Уход за ребёнком до 1,5 года (первый ребёнок — 1,8 за год, второй — 3,6, третий и последующие — 5,4).

Уход за инвалидом I группы, ребёнком‑инвалидом или гражданином старше 80 лет — 1,8 балла.

Проживание с супругом‑военнослужащим в местности без возможности трудоустройства (максимум 5 лет).

Получение пособия по безработице — баллы не дают, но в стаж идёт.

Но не всегда всё из этого засчитывается автоматически, рекомендуем следить за начислениями баллов и вовремя подавать необходимые справки, документы в СФР для учёта нестраховых периодов в страховой стаж.

Главные изменения 2026 года — кому повезло больше всех

С 2026 года были сняты некоторые ограничения, которые позволили гражданам России получить дополнительные, а для кого-то и решающие годы стажа.

Ключевыми нововведениями стали:

Снятие лимита в 6 лет по декретному стажу для многодетных. Теперь все периоды ухода за детьми до 1,5 года включаются в стаж и ИПК. Таким образом, родители пяти и более детей получили дополнительные годы к своему стажу.

Суммирование стажа при рождении близнецов и двойняшек. Если у вас родились близнецы или двойняшки и вы были в отпуске по уходу за ними до 1,5 года, стаж увеличится сразу на три года (по 1,5 на каждого).

Учёт сельского стажа. Теперь в него также засчитываются все периоды ухода за детьми до 1,5 года без ограничений.

Какие периоды не засчитываются в страховой стаж

Как рассчитывается страховой стаж, мы подробно разобрали. Но давайте напоследок уточним очень важный момент — какие именно периоды не засчитываются.

К ним относятся:

Неофициальная работа без уплаты взносов.

Серая зарплата (если взносы платились не со всей суммы).

Работа по договору ГПХ без уплаты взносов в СФР.

Самозанятость без добровольных взносов.

Учёба в вузе, колледже, аспирантуре.

Периоды ухода за ребёнком старше 1,5 лет.

Безработица без постановки на учёт в центре занятости.

Такие периоды занятости не будут включены в страховой стаж!

Как узнать свой страховой стаж и проверить накопленные баллы

Проверить свой страховой стаж и узнать, сколько вы накопили пенсионных баллов можно несколькими способами.

«Госуслуги»:

Зайдите в личный кабинет.

Перейдите в раздел «Пенсии. Пособия».

Скачайте выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта.

Личный кабинет СФР:

Авторизуйтесь на сайте СФР.

Откройте раздел «Индивидуальный лицевой счёт».

Проверьте данные о стаже и ИПК.

МФЦ:

Обратитесь с паспортом и СНИЛС.

Подайте запрос на выписку.

Получите документ в течение трёх дней.

Отделение СФР:

Посетите ближайшее отделение.

Предъявите паспорт и СНИЛС.

Получите выписку, обычно сразу.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Сколько лет страхового стажа нужно для пенсии в 2026 году?

Минимальный страховой стаж, необходимый для получения страховой пенсии, с 2026 года составляет 15 лет.

В чём разница между страховым стажем и трудовым стажем?

Если коротко, то страховой учитывает только периоды с уплатой взносов, трудовой — всю трудовую деятельность.

Входит ли учёба в институте в страховой стаж?

Нет, учёба в институте в страховой стаж не входит.

Что делать, если не хватает стажа или баллов для пенсии?

В таком случае можно либо продолжить работать, оформить добровольные взносы или дождаться социальной пенсии (на пять лет позже).

Как подтвердить стаж, если организация уже ликвидирована?

Сделать это можно через архив, свидетельские показания или выписку из трудовой книжки.

Выгодно ли покупать пенсионные баллы в 2026 году?

Выгодно, если не хватает 1–2 баллов до минимума (30 баллов) и есть нужный стаж (15 лет), в ином случае, если баллов нужно значительно больше, затраченные средства на их покупку могут сильно превышать ту прибавку, которую они дадут.

Засчитывается ли уход за пожилым родственником в стаж?

Да, засчитывается: за полный год ухода за человеком старше 80 лет или инвалидом I группы дают 1 год стажа и 1,8 пенсионного балла (при условии официального оформления через СФР).

Заключение

В 2026 году для получения страховой пенсии нужно 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов. Но важно помнить, что не любая трудовая деятельность учитывается при расчёте пенсии. Проверить свой накопленный стаж и баллы можно легко и быстро на «Госуслугах» или в личном кабинете СФР. Планируйте пенсионные накопления заранее — это поможет избежать нехватки ИПК или стажа к моменту выхода на пенсию.

Авторы Андрей Ананьев