Пенсионеры могут получить разовую выплату из пенсионных накоплений. Как это сделать Пенсионеры могут получить разовые выплаты из накопительной части пенсии. Как это сделать? 28 января, 09:21 3309 3309 Пенсионеры могут получить разовую выплату. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Что такое накопительная пенсия и кому она положена

Накопительная пенсия формировалась с 2002-го по 2014 год. В это время работодатели отчисляли на неё 6% страховых взносов. Затем накопительная часть пенсии была заморожена. Сейчас все взносы уходят в страховую часть.

Несмотря на то что на данный момент накопительная часть пенсии из взносов работодателя не формируется, деньги, которые уже успели накопиться на счёте, увеличат будущую страховую пенсию.

Повысить накопительную пенсию можно за счёт негосударственных пенсионных фондов (НПФ) или СФР. Эти фонды являются страховщиками по обязательному пенсионному страхованию. Они инвестируют накопления. Из-за этого и увеличивается будущая пенсия.

Чем отличается накопительная часть пенсии от страховой

Первое и главное отличие — это способ формирования. Страховая пенсия зависит от количества баллов, а накопительная — от инвестиционной доходности.

Кроме того, страховая пенсия складывается из числа индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые умножаются на стоимость одного балла в год выхода на пенсию. Стоимость ИПК каждый год индексируют. С 1 января 2025 года она составляет 142 рубля 76 копеек. Накопительная часть пенсии всегда определяется в конкретной сумме.

Когда и как получить накопительную пенсию

В 2025 году можно сразу забрать всю сумму пенсионных накоплений, если она окажется менее 412 тысяч рублей. Чтобы это сделать, нужно подать заявление. Если же сумма накоплений более 412 тысяч рублей, то получателю назначаются ежемесячные выплаты. Сумма выплат индивидуальна. Рассчитывается она исходя из суммы накоплений и установленного периода выплат.

Ожидается, что в 2025 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет примерно 22,5 года.

Заявление на получение накопительной пенсии можно подать в офисе СФР или НПФ, через портал «Госуслуги» или через МФЦ. Его должны рассмотреть в течение 10 дней. Срок рассмотрения может быть увеличен до трёх месяцев, если нужно будет предоставить дополнительные документы.

Авторы Нина Важдаева