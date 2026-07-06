Финансист объяснила, кто может разом забрать ₽440 тыс. пенсионных накоплений

В российской системе обязательного пенсионного страхования возможна разовая выплата. Некоторые енсионеры могут сразу забрать свои накопения, рассказала агентству «Прайм» профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

В системе обязательного пенсионного страхования разовая выплата возможна, когда женщине исполняется 55 лет, а мужчине — 60. Но только если не хватает стажа или пенсионных баллов. Если стажа и баллов достаточно, то забрать всё разом можно лишь при условии, что ежемесячная накопительная пенсия не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера (в 2026 году это 16 288 рублей, то есть не больше 1 628,8 рубля в месяц). Это примерно 440 тысяч рублей максимум.

Для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) правила другие: накопления можно забрать по достижении 55/60 лет или через 15 лет после вступления в программу. Во втором случае — без ограничений. При выплате по возрасту действует то же правило 10%. Также накопления можно досрочно использовать на лечение или в случае потери кормильца — без потери дохода и софинансирования.

Ранее сообщалось, что пенсию в России могут временно приостановить в нескольких случаях, которые прописаны в законе. Первая причина — если человек не получает пенсию шесть месяцев подряд. Тогда выплаты останавливают на полгода. Вторая — если инвалид не пришёл на переосвидетельствование в МСЭ в назначенный день. В этом случае пенсию могут приостановить на три месяца. Также выплата может быть остановлена для тех, кто получает пенсию по потере кормильца после 18 лет, если нет подтверждения, что он учится очно в образовательном учреждении.